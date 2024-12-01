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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 742130 осіб (+1730 за добу), 9469 танків, 20 923 артсистеми, 19 369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 742 130 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 742130 (+1730) осіб,

танків ‒ 9469 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14) од,

артилерійських систем  – 20923 (+14) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),

крилаті ракети ‒ 2852 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 3619 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідники знищують позиції та техніку окупантів у Запорізькій області за допомогою "дрона-дракона". ВIДЕО

Російські загарбники продовжують втрачати техніку в Україну

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) ліквідація (3909) знищення (7204)


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Топ коментарі
+32
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01.12.2024 07:43
+27
Минув 3938 день москальсько-української війни.
112! одиниць техніки та 1730 чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 742 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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01.12.2024 08:00
+26
Звертаюсь до тих потвор, які песимиздять під коментарями, мовляв у країни 404 багато втрат, а ми все одно втрачаємо території. Пояснюю для розумово відсталих. Якщо би кожен день не було таких втрат у кацапів, вони були би вже під Рава - Руською. Хочете мінусувати по 5000 штук на день, велкам на фронт, а не тут слюні розкидувати.

Мудили.
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01.12.2024 08:33
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01.12.2024 07:43 Відповісти
Минув 3938 день москальсько-української війни.
112! одиниць техніки та 1730 чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 742 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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01.12.2024 08:00 Відповісти
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01.12.2024 08:04 Відповісти
Как паґодка в урюпинске ?
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01.12.2024 08:33 Відповісти
Утилізація моськовського ллайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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01.12.2024 10:38 Відповісти
Оборона в нас просідає - в кацапів такі втрати кожен день а вони лізуть
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01.12.2024 08:08 Відповісти
в цьому місяці рекорд - не дотягнули десять штук до сорока чотирьох тисяч.
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01.12.2024 08:11 Відповісти
Не зрозумів - 45 720 листопад 2024.
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01.12.2024 08:29 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/ показує 43990.
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01.12.2024 08:53 Відповісти
43 990 без сьогодняшніх 1 730 (по факту втрати за вчора 30.11) або нехай додає 1 460 - втрати за 01.11 (по календарю)
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01.12.2024 09:08 Відповісти
не зрозумів, це на мінфіні ще не додали 1730 до 43990??
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01.12.2024 09:14 Відповісти
Напевно, вихідний як не як.
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01.12.2024 09:36 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ Особовий склад - близько 742130 осіб (+1730)
Мабуть з ранку не встигли оновити, а на зараз - отаке.
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01.12.2024 12:03 Відповісти
о, дякую, тепер все зрозуміло.
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01.12.2024 12:05 Відповісти
+1730 ну дуже гарних москалів .Слава ЗСУ.
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01.12.2024 08:22 Відповісти
Звертаюсь до тих потвор, які песимиздять під коментарями, мовляв у країни 404 багато втрат, а ми все одно втрачаємо території. Пояснюю для розумово відсталих. Якщо би кожен день не було таких втрат у кацапів, вони були би вже під Рава - Руською. Хочете мінусувати по 5000 штук на день, велкам на фронт, а не тут слюні розкидувати.

Мудили.
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01.12.2024 08:33 Відповісти
додік, про що ти?..
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01.12.2024 08:54 Відповісти
Вчора нарешті ГШ зробив корегування
- 83 од спецтехніки
+ 87 од авто
+ 9 ББМ
- 4 РСЗВ
+ 13 ППО
нагадаю, звіт від 28.09. логістика 0, спецтехніка 99 - ну в очевидь маячня
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01.12.2024 08:36 Відповісти
Листопад 2024
45 720 чумардосів, 1 524 середньодобово - кобздон зірвав горлянку.
307 танків (вересень/жовтень - 291/279)
899 ББМ - третій показник з початку війни (923/905)
884 ствольна арта - вирішуйте самі
9 РСЗВ - рекорд (анти) (буратіни, солнцепьокі - Києв за трі дня)
2 469 логістика - новий місячний рекорд (жовтень 2 417)
25 ППО - норм
40 спецтехніка - а що трапилось, два солдата із стройбата?
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01.12.2024 09:03 Відповісти
Треба овердох*я піхотних мін (таких як від сша)
І засіяти ними кожну посадку так - щоб кожній миші яйці відривало, не те шо кацапскій "малій штурмовій групі"
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01.12.2024 08:56 Відповісти
Всі люди , всі церкви повинні молитися цілодобово за смерть ***** , він повинен здохнути чім скоріше тим краще 🙏🏼⚰️
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01.12.2024 09:10 Відповісти
Ні одна церква "християнська" ніколи не "молилася" за смерть будь-якого царя. Причина проста: церква існує виключно і задля царювання царів. Молитися за кару для мільйонів "невірних"? Без проблем. Молитися за кару для "відьом"? Без проблем. Молитися для скорішого знищення земного царя? Нє-нє-нє, ми церква для любові і миру. Ну, миру перебування рабами царів і любові до царів.

Тож не верзіть дурниць. Церква тут ні до чого і нічим нам не допоможе.

А самі, особисто - можете молитись. Може боженька, який допустив існування *****, вас особисто і почує.
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01.12.2024 14:11 Відповісти
За смерть когось в церкві моляться лише відьми та відьмаки.
Ще простіше - ставити свічку за упокій живої людини.
Так шо не все так однозначно.
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01.12.2024 15:59 Відповісти
І позавчора, і вчора, і сьогодні дуже мало арти і дуже мало танків, пруть пішки... Але ж пруть...
Бармалєї ганяють асадівців по всій Сирії, ті тікають - аж Тигр гуде. Якщо ВВХ задумає рятувати свої бази в Сирії, то з півтори десятки літаків і тисяч з 10 ненайгіршої частини свого війська він туди таки відвезе. Це начебто і небагато, але все ж таки це - тиждень зусиль наших хлопців.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.12.2024 09:20 Відповісти
Не буде він нікого в Сирію відправляти. Бо немає в нього десятка тисяч вільного війська. Якби було - воно б в курській області вже на ЗСУ насідало.

Тож побачимо багато цікавого в Сирії - Асаду буде непереливки. Схоже, хтось добряче попрацював над озброєнням "повстанців" - в них є танки тощо.

А навіть якщо ***** захоче щось зробити - ************ місяці для перекидання повітряним шляхом хоч чогось значущого. Бо Босфор - зачинений, а БДК, якими ***** возив в Сирію війська та машини з 2-15 року - половина потоплена, а інша половина заничкарилась дуже добре, або партизанськи і безперервно чимось зайняти по постачанню острова Крим...
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01.12.2024 14:16 Відповісти
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01.12.2024 09:25 Відповісти
Осінь 2024
128 830 чумардосів новий сезонний рекорд, попередній літо 24-го 107 520. Можна і так порівняти, осінь 22+23 разом 107 640
877 танки, в літку було 852 - забронюйте шахназарову місце в партері
2 609 ББМ найбільше за сезон
3 287 стволка - не так вже й мало, 3 078 весна, 4 452 літо, всі інші навіть 2,5 тис не витягують
6 626 логістика - новий сезонний рекорд (попередній літо 5 875)
Наземка загалом 14 183 од. 14 015 літо ц.р.
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01.12.2024 10:16 Відповісти
 
 