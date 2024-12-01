Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 742130 осіб (+1730 за добу), 9469 танків, 20 923 артсистеми, 19 369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 742 130 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 742130 (+1730) осіб,
танків ‒ 9469 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 19369 (+14) од,
артилерійських систем – 20923 (+14) од,
РСЗВ – 1253 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
крилаті ракети ‒ 2852 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,
спеціальна техніка ‒ 3619 (+2)
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112! одиниць техніки та 1730 чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 742 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Мабуть з ранку не встигли оновити, а на зараз - отаке.
Мудили.
- 83 од спецтехніки
+ 87 од авто
+ 9 ББМ
- 4 РСЗВ
+ 13 ППО
нагадаю, звіт від 28.09. логістика 0, спецтехніка 99 - ну в очевидь маячня
45 720 чумардосів, 1 524 середньодобово - кобздон зірвав горлянку.
307 танків (вересень/жовтень - 291/279)
899 ББМ - третій показник з початку війни (923/905)
884 ствольна арта - вирішуйте самі
9 РСЗВ - рекорд (анти) (буратіни, солнцепьокі - Києв за трі дня)
2 469 логістика - новий місячний рекорд (жовтень 2 417)
25 ППО - норм
40 спецтехніка - а що трапилось, два солдата із стройбата?
І засіяти ними кожну посадку так - щоб кожній миші яйці відривало, не те шо кацапскій "малій штурмовій групі"
Тож не верзіть дурниць. Церква тут ні до чого і нічим нам не допоможе.
А самі, особисто - можете молитись. Може боженька, який допустив існування *****, вас особисто і почує.
Ще простіше - ставити свічку за упокій живої людини.
Так шо не все так однозначно.
Бармалєї ганяють асадівців по всій Сирії, ті тікають - аж Тигр гуде. Якщо ВВХ задумає рятувати свої бази в Сирії, то з півтори десятки літаків і тисяч з 10 ненайгіршої частини свого війська він туди таки відвезе. Це начебто і небагато, але все ж таки це - тиждень зусиль наших хлопців.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Тож побачимо багато цікавого в Сирії - Асаду буде непереливки. Схоже, хтось добряче попрацював над озброєнням "повстанців" - в них є танки тощо.
А навіть якщо ***** захоче щось зробити - ************ місяці для перекидання повітряним шляхом хоч чогось значущого. Бо Босфор - зачинений, а БДК, якими ***** возив в Сирію війська та машини з 2-15 року - половина потоплена, а інша половина заничкарилась дуже добре, або партизанськи і безперервно чимось зайняти по постачанню острова Крим...
128 830 чумардосів новий сезонний рекорд, попередній літо 24-го 107 520. Можна і так порівняти, осінь 22+23 разом 107 640
877 танки, в літку було 852 - забронюйте шахназарову місце в партері
2 609 ББМ найбільше за сезон
3 287 стволка - не так вже й мало, 3 078 весна, 4 452 літо, всі інші навіть 2,5 тис не витягують
6 626 логістика - новий сезонний рекорд (попередній літо 5 875)
Наземка загалом 14 183 од. 14 015 літо ц.р.