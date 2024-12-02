Задача врага на Купянщине полностью захватить левый берег Оскола, но у Кругляковки не дошел до реки, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

На Купянщине враг столкнулся с жесткой обороной и теперь пытается ее обойти. Между поселками Кругляковка и Сеньково сейчас создалась "серая зона", через которую враг не имеет выхода к р. Оскол.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

На Купянском направлении уже длительное время наблюдаются штурмовые действия оккупантов, их задача - полностью захватить левый берег реки Оскол. Сейчас движение россиян замедлено, все делается для того, чтобы за каждую посадку они несли максимальные потери. Ситуация на левом берегу р. Оскол сейчас более масштабная, противник уперся в эту реку в районе с. Кругляковка. Именно у Кругляковки, в зоне напротив с.Сеньково, сейчас создалась "серая зона", то есть враг там не дошел до р.Оскол", - отметил военный.

По его словам, оккупанты частично находятся в Кругляковке и делают попытки штурмовать Колесниковку, а от того выступления, что они сделали пытаются расползаться верх и вниз, если смотреть по карте.

"На левом берегу реки Оскол находятся достаточно мощные силы Сил обороны Украины. Наша задача - не оставить левый берег и максимально держаться, чтобы остановить врага и наносить ему максимальные потери", - резюмировал Маляревич.

Также читайте: Больше всего вражеских атак отбито на Покровском и Кураховском направлениях, в районе Часова Яра боестолкновения, - Генштаб