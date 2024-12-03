Целью оккупантов на Приднепровском направлении остается островная зона в устье Днепра, за прошедшие сутки они совершили три неудачных штурма, - Силы обороны Юга

На Приднепровском направлении островная зона в устье Днепра остается для врага приоритетной целью, с которой удобно наносить удары по Правобережной Херсонщине.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Оккупанты не прекращают обстрелы позиций украинских подразделений и прифронтовых районов, где проживают мирные граждане. За минувшие сутки зафиксировано более 330 ударов из артиллерии, минометов и РСЗО.

На Запорожском направлении противник нанес несколько авиаударов, применив 72 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

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"Не прекращается и вражеский дроновый террор против мирного населения. За прошедшие сутки было применено 329 ударных дронов-камикадзе различных модификаций и осуществлено 328 сбросов боеприпасов с поражающими свойствами", - говорится в сообщении.

Штурмы позиций Сил обороны Украины

Оккупационные войска продолжают штурмовые действия на Юге Украины, не оставляя намерений прорвать линию обороны. За минувшие сутки враг 15 раз прибегал к штурмовым действиям, 12 из которых - на Запорожском направлении. Противник намерен прорваться к Новодаровке и Новополю.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупационные войска продолжают проводить ротационные мероприятия, а именно на переднем крае, а также не прекращают тренировать личный состав к проведению штурмовых действий, осуществляют воздушную и инженерную разведки.



"Островная зона в устье Днепра на Приднепровском направлении остается для врага приоритетной целью, с которой удобно наносить удары по Правобережной Херсонщине. Так, за минувшие сутки он прибег к 3 попыткам неудачных штурмов, понеся значительные потери", - добавили в Силах обороны Юга.

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Потери армии РФ

За минувшие сутки вражеские потери составляют 158 оккупантов.

Кроме того, российские войска потеряли:

28 единиц авто и бронетехники;

3 миномёта;

8 пушек;

6 БпЛА типа "Шахед-136";

12 мотоциклов;

2 баги;

3 генератора.

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Также украинские защитники поразили:

13 блиндажей;

4 укрытия личного состава;

2 наблюдательных пункта;

место взлета БпЛА и место хранения боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 745 700 российских захватчиков