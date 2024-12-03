Целью оккупантов на Приднепровском направлении остается островная зона в устье Днепра, за прошедшие сутки они совершили три неудачных штурма, - Силы обороны Юга
На Приднепровском направлении островная зона в устье Днепра остается для врага приоритетной целью, с которой удобно наносить удары по Правобережной Херсонщине.
Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Юге
Оккупанты не прекращают обстрелы позиций украинских подразделений и прифронтовых районов, где проживают мирные граждане. За минувшие сутки зафиксировано более 330 ударов из артиллерии, минометов и РСЗО.
На Запорожском направлении противник нанес несколько авиаударов, применив 72 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
"Не прекращается и вражеский дроновый террор против мирного населения. За прошедшие сутки было применено 329 ударных дронов-камикадзе различных модификаций и осуществлено 328 сбросов боеприпасов с поражающими свойствами", - говорится в сообщении.
Штурмы позиций Сил обороны Украины
Оккупационные войска продолжают штурмовые действия на Юге Украины, не оставляя намерений прорвать линию обороны. За минувшие сутки враг 15 раз прибегал к штурмовым действиям, 12 из которых - на Запорожском направлении. Противник намерен прорваться к Новодаровке и Новополю.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупационные войска продолжают проводить ротационные мероприятия, а именно на переднем крае, а также не прекращают тренировать личный состав к проведению штурмовых действий, осуществляют воздушную и инженерную разведки.
"Островная зона в устье Днепра на Приднепровском направлении остается для врага приоритетной целью, с которой удобно наносить удары по Правобережной Херсонщине. Так, за минувшие сутки он прибег к 3 попыткам неудачных штурмов, понеся значительные потери", - добавили в Силах обороны Юга.
Потери армии РФ
За минувшие сутки вражеские потери составляют 158 оккупантов.
Кроме того, российские войска потеряли:
- 28 единиц авто и бронетехники;
- 3 миномёта;
- 8 пушек;
- 6 БпЛА типа "Шахед-136";
- 12 мотоциклов;
- 2 баги;
- 3 генератора.
Также украинские защитники поразили:
- 13 блиндажей;
- 4 укрытия личного состава;
- 2 наблюдательных пункта;
- место взлета БпЛА и место хранения боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 745 700 российских захватчиков
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