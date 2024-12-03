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Новости Война
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Целью оккупантов на Приднепровском направлении остается островная зона в устье Днепра, за прошедшие сутки они совершили три неудачных штурма, - Силы обороны Юга

Ситуація на півдні 3 грудня

На Приднепровском направлении островная зона в устье Днепра остается для врага приоритетной целью, с которой удобно наносить удары по Правобережной Херсонщине.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Оккупанты не прекращают обстрелы позиций украинских подразделений и прифронтовых районов, где проживают мирные граждане. За минувшие сутки зафиксировано более 330 ударов из артиллерии, минометов и РСЗО.

На Запорожском направлении противник нанес несколько авиаударов, применив 72 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

Также читайте: Войска РФ проводят ротацию, наращивают системы РЭБ и ПВО на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, - Силы обороны Юга

"Не прекращается и вражеский дроновый террор против мирного населения. За прошедшие сутки было применено 329 ударных дронов-камикадзе различных модификаций и осуществлено 328 сбросов боеприпасов с поражающими свойствами", - говорится в сообщении.

Штурмы позиций Сил обороны Украины

Оккупационные войска продолжают штурмовые действия на Юге Украины, не оставляя намерений прорвать линию обороны. За минувшие сутки враг 15 раз прибегал к штурмовым действиям, 12 из которых - на Запорожском направлении. Противник намерен прорваться к Новодаровке и Новополю.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупационные войска продолжают проводить ротационные мероприятия, а именно на переднем крае, а также не прекращают тренировать личный состав к проведению штурмовых действий, осуществляют воздушную и инженерную разведки.

"Островная зона в устье Днепра на Приднепровском направлении остается для врага приоритетной целью, с которой удобно наносить удары по Правобережной Херсонщине. Так, за минувшие сутки он прибег к 3 попыткам неудачных штурмов, понеся значительные потери", - добавили в Силах обороны Юга.

Читайте: Войска РФ на Юге пытаются прорвать оборону на нескольких направлениях, их потери за сутки составляют 142 оккупанта, - Силы обороны

Потери армии РФ

За минувшие сутки вражеские потери составляют 158 оккупантов.

Кроме того, российские войска потеряли:

  • 28 единиц авто и бронетехники;
  • 3 миномёта;
  • 8 пушек;
  • 6 БпЛА типа "Шахед-136";
  • 12 мотоциклов;
  • 2 баги;
  • 3 генератора.

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Также украинские защитники поразили:

  • 13 блиндажей;
  • 4 укрытия личного состава;
  • 2 наблюдательных пункта;
  • место взлета БпЛА и место хранения боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 745 700 российских захватчиков

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6892) боевые действия (4015) Силы обороны юга (303)


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