Армия РФ применила неуправляемые ракеты против ВСУ на Харьковщине, – ОТГ "Харьков"
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".
"За прошедшие сутки враг при поддержке авиации восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 8 КАБов и 16 НАР, а также 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 394 обстрелов позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.
Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага на Харьковщине
Потери врага за минувшие сутки составляют 188 человек, из них безвозвратные - 63, санитарные - 124, пленные - 1.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 6 боевых бронированных машин;
- 2 артиллерийские системы;
- 21 автомобиль;
- 1 единицу спецтехники;
- 31 БпЛА.
Кроме того, уничтожено 70 укрытий для личного состава, 4 места хранения боеприпасов и 1 пункт управления БпЛА.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в ОТГ "Харьков".
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а рядом новина про те як загинув прикордонник від наїзду!!!!
то якого куя він там робив????
виконував службові жнива????
мене болить за передову, за життя наших захисників