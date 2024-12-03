Армія РФ застосувала некеровані ракети проти ЗСУ на Харківщині, - ОТУ "Харків"
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".
"Протягом минулої доби ворог за підтримки авіації вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Російські окупанти завдали 6 авіаударів із використанням 8 КАБів та 16 НАР, а також 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 394 обстрілів позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.
Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога на Харківщині
Втрати ворога за минулу добу становлять 188 осіб, з них безповоротні - 63, санітарні – 124, полонені - 1.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 6 бойових броньованих машин;
- 2 артилерійські системи;
- 21 автомобіль;
- 1 одиницю спецтехніки;
- 31 БпЛА.
Крім того, знищено 70 укриттів для особового складу, 4 місця зберігання боєприпасів та 1 пункт управління БпЛА.
"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначають в ОТУ "Харків".
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а рядом новина про те як загинув прикордонник від наїзду!!!!
то якого куя він там робив????
виконував службові жнива????
мене болить за передову, за життя наших захисників