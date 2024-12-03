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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 745 700 человек (+1780 за сутки), 9486 танков, 20 976 артсистемы, 19 419 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 745 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 745700 (+1780) человек,
  • танков - 9486 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 19419 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 20976 (+23) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ППО - 1019 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19917 (+31),
  • крылатые ракеты - 2855 (+3),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30666 (+60) ед,
  • специальная техника - 3627 (+8)

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Знищення російської армії

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6254) ликвидация (3527) уничтожение (6892)


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Топ комментарии
+9
Минув 3940 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 745 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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03.12.2024 10:57
+8
Комі ще не пройшли?)
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03.12.2024 08:25
+7
навіть Китай не пережив від таких втрат але не кримлівське дрібне уйобище 🤷🏻
тож нашим нащадкам вже не прийдеться бути спаленими в фашиських планах московіі як раніше, а це вже перемога попри деякі втрати територій 🙏🏼
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03.12.2024 08:13
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіть Китай не пережив від таких втрат але не кримлівське дрібне уйобище 🤷🏻
тож нашим нащадкам вже не прийдеться бути спаленими в фашиських планах московіі як раніше, а це вже перемога попри деякі втрати територій 🙏🏼
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03.12.2024 08:13 Ответить
Комі ще не пройшли?)
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03.12.2024 08:25 Ответить
Пройшли. Думаю що ми зараз десь у курганській області, і рухаємось у Мордовію.
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03.12.2024 08:49 Ответить
Амурську (750 тис) ще треба пройти, а далі так як ти сказав. "Зимувати" будемо в мордовії.
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03.12.2024 12:56 Ответить
Кю кю має знати,але шось не видно його сьогодні.
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03.12.2024 10:03 Ответить
Це трохи, вірте в ЗСУ і допомагайте.
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03.12.2024 10:56 Ответить
Ще б чечено-мацкальский закреслити... Зачинивши пітерске віконце..
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03.12.2024 19:04 Ответить
Якщо вірити статистиці, то закобздонених і покалічених орків уже більше населенія краснодара, число якого складає 744 933 особини.
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03.12.2024 08:36 Ответить
Це данні за 2010 рік, зараз там по даних на 2024 - 1139000
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03.12.2024 10:55 Ответить
А так і не зрозумів, чому 30.11.2024 знищених систем ППО з 1006 стало відразу 1019, хоча за добу знищених показано 0? Нікому не відомо, це помилка чи щось інше?
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03.12.2024 08:54 Ответить
Так це ж як раз тоді вони бахнули декілька батарей у Криму
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03.12.2024 09:07 Ответить
Це уточнені данні від Генштабу, окрім +13 ППО було ще +9 ББМ, - 4 РСЗВ і логістику зі спецтехнікою відкорегували +87 / -83 відповідно
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03.12.2024 12:35 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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03.12.2024 10:30 Ответить
Танків і арти знову небагато... Але пруть як скажені... І Сирія їм пох...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.12.2024 10:30 Ответить
мля 2 полка в день, неугомонные твари
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03.12.2024 10:37 Ответить
Минув 3940 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 745 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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03.12.2024 10:57 Ответить
 
 