Общие боевые потери РФ с начала войны – около 745 700 человек (+1780 за сутки), 9486 танков, 20 976 артсистемы, 19 419 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 745 700 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 745700 (+1780) человек,
- танков - 9486 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 19419 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 20976 (+23) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средства ППО - 1019 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19917 (+31),
- крылатые ракеты - 2855 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30666 (+60) ед,
- специальная техника - 3627 (+8)
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тож нашим нащадкам вже не прийдеться бути спаленими в фашиських планах московіі як раніше, а це вже перемога попри деякі втрати територій 🙏🏼
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 745 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.