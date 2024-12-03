Общие боевые потери РФ с начала войны – около 745 700 человек (+1780 за сутки), 9486 танков, 20 976 артсистемы, 19 419 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 745 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 745700 (+1780) человек,

танков - 9486 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 19419 (+22) ед,

артиллерийских систем - 20976 (+23) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1019 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19917 (+31),

крылатые ракеты - 2855 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30666 (+60) ед,

специальная техника - 3627 (+8)

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