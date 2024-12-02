Перед ВС РФ стоит задача: вытеснить ВСУ из Курщины и зайти на территорию Сумской области, - Зеленский
Кремль поставил перед российскими войсками задачу: вытеснить украинских военных из Курской области РФ, а затем зайти на территорию Сумской области.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, информирует Цензор.НЕТ.
"Их задача (россиян. - Ред.) вытеснить нас и потом зайти на территорию Сумской области. То есть вся эта группировка, включая северокорейских военных, будет действовать по этому плану", - рассказал глава государства.
По словам президента, для российского диктатора Курское направление настолько важно, что он лично обращается к командованию в Курской области РФ и уверяет, что "судьба "СВО" зависит от их успеха".
"Поэтому для него было очень важно, чтобы Северная Корея усилила именно это направление", - добавил Зеленский.
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Тому й поставили Сирського, щоб пришвидшити темпи здачі територій на Донбасі пуйлу.
І темпи збільшились, що ще раз доказує про роботу на пуйла Сирського та Зелі.