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Новости Война
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Перед ВС РФ стоит задача: вытеснить ВСУ из Курщины и зайти на территорию Сумской области, - Зеленский

Зеленський заявив, що армія РФ хоче зайти на територію Сумської області

Кремль поставил перед российскими войсками задачу: вытеснить украинских военных из Курской области РФ, а затем зайти на территорию Сумской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, информирует Цензор.НЕТ.

"Их задача (россиян. - Ред.) вытеснить нас и потом зайти на территорию Сумской области. То есть вся эта группировка, включая северокорейских военных, будет действовать по этому плану", - рассказал глава государства.

По словам президента, для российского диктатора Курское направление настолько важно, что он лично обращается к командованию в Курской области РФ и уверяет, что "судьба "СВО" зависит от их успеха".

"Поэтому для него было очень важно, чтобы Северная Корея усилила именно это направление", - добавил Зеленский.

Читайте также: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский

Автор: 

армия РФ (19180) Зеленский Владимир (20331) Сумская область (3106) Курск (1092)


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Топ комментарии
+19
Та ну не може бути . вова як ти догадався , ти мабуть екстрасекс .
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02.12.2024 23:18
+14
Перед курською операцією,москалі там не мали,сформованих ударних угрупувань.
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02.12.2024 23:22
+12
а який був наш план.. покласти пердові частини заради комариного укусу для слона… русня на це привела корейців а що привели ми…
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02.12.2024 23:19
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Та ну не може бути . вова як ти догадався , ти мабуть екстрасекс .
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02.12.2024 23:18 Ответить
Не дарма вчився. Юрист-вангіст.
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02.12.2024 23:40 Ответить
а який був наш план.. покласти пердові частини заради комариного укусу для слона… русня на це привела корейців а що привели ми…
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02.12.2024 23:19 Ответить
Це була зрада , д'вольский план , щоб нейтралізувати найкращих підготовлених воїнів , Валерій Залужний , не допустив би цього ! Шмаркля- самодур ,розгромив штаб , виконуючі вимоги, «🇷🇺партнерів», щоб прикрити план здачі Донбасу ,Харкова …… , знизити підтримку заходу і прискорити підписання капітуляції , в ДІЇ провести дурілово ВИБОРИ і оголосити 🤢МАФІЮ - ВЛАДОЮ , на уламках України ! Хріпате …,обіцяв :» ДАГАВАРИТЬСЯ ПАСЕРЕДІНЕ»! ЩЕ до шашликів , додасть спізженні 23$ Ура!« кінець ЕПОХИ бідності» !
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03.12.2024 03:32 Ответить
Просто вопрос для саморазвития - а вдруг ЗСУ в силу каких то обстоятельств придется проделать маневр, который в военной науке называется "отход" с территории КНР - в тылу уже готовы мощные оборонительные укрепления, на которые могли бы отойти войска и закрепиться?
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02.12.2024 23:20 Ответить
Ну звичайно ! Хіба ж можуть бути якісь сумніви ? Сарказм ...
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02.12.2024 23:21 Ответить
Ну по бумагам, там наверное уже бункеры на случай ядерного удара. А вот в действительности... Хорошо если хоть какие то блиндажи имеются. Сейчас же за строительство в Мин.Обороны отвечает Кирюша Тимошенко, главный специалист по "великому крадівницту".
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02.12.2024 23:28 Ответить
Ми наступаємо. Навіщо нам в тилу якісь рівчаки копати?
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02.12.2024 23:41 Ответить
Ми? То ти зараз вже на Курщині? Чи хоча б в Сумській області?
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03.12.2024 00:43 Ответить
На відміну від Харківщини та Донбасу- так. Укріпленнями на Сумщині займався особисто Порошенко. Техніка, матеріали... Багато чого поставив. Питання як розпорядилися всім цим.
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03.12.2024 07:13 Ответить
Логічні наслідки курської авантюри не забаряться...
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02.12.2024 23:21 Ответить
Перед курською операцією,москалі там не мали,сформованих ударних угрупувань.
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02.12.2024 23:22 Ответить
А завдання Зелі, по договорняку з пуйлом, здати всю Донецьку область пуйлу до початку лютого 2025 року, коли Трамп почне примушувати до переговорів Україну та рашку.
Тому й поставили Сирського, щоб пришвидшити темпи здачі територій на Донбасі пуйлу.
І темпи збільшились, що ще раз доказує про роботу на пуйла Сирського та Зелі.
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02.12.2024 23:25 Ответить
Меньше 10 км и зайдут в Днепропетровскую, впрочем говнокомандующему все по роялю...
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02.12.2024 23:26 Ответить
нострдамус квартальний, тільки не Сумської, а Києвської області. а втебе яке завдання, зустріти з караваєм хйла?
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02.12.2024 23:26 Ответить
це все до фені. Південна корея натягнула памперси і сс*ться. Сподіваюся все, що росія передать північній як плата за послуги по вбиванню нас, полетить на голови піденної. І не скажу, що мене це дуже засмутить.
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02.12.2024 23:42 Ответить
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02.12.2024 23:50 Ответить
Чучело гундосе, в тебе скоро кацапи в Дніпровсьму область зайдуть - тебе це не хвилює? Навіть трухлявий пень був би кращим Верховним головкомом, ніж цей самодур.
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02.12.2024 23:52 Ответить
З імовірністю 99,9% вони це зроблять. Питання тільки в часі. Поки вони не форсують події. Знають, що Зеленський не визнає помилки і не відкличе найкращі війська на іншу ділянку фронту. А значить можна використовувати корейців і призовників, адже бойові дії не в Україні.
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02.12.2024 23:59 Ответить
Нема логічного для мислячого закінчення - Тому ми побудували потужні багато ешелоновані укріплення на Сумщині.
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03.12.2024 00:52 Ответить
хкуйло мабуть знову готує строковиків для захвату сумщини
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03.12.2024 02:41 Ответить
І коли це здійсниться, то що ця Вава зробить? Вангую: знову зробить героїчне **...ло та презентує черговий потужний план незламної непереможності
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03.12.2024 02:52 Ответить
Це йому Дрюсік наспівав, "свіжі данні з останньої наради в кремлі", чи після коксу разом з глюком прийшло усвідомлення що він провидиця і цією важливою для держави , та і всього людства ,подією він вирішив негайно поділитися з підданими.
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03.12.2024 04:23 Ответить
Перед курською операцією такої загрози не було, стратег херов
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03.12.2024 06:11 Ответить
На нари "стратега" сраного.
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03.12.2024 07:39 Ответить
А навіщо ж ти туди заходив?
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03.12.2024 08:49 Ответить
Це констатація факту?! Куди ще заплановано зайти кацапам?
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03.12.2024 09:04 Ответить
 
 