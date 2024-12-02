Перед ЗС РФ стоїть завдання: витіснити ЗСУ з Курщини та зайти на територію Сумської області, - Зеленський
Кремль поставив перед російськими військами завдання: витіснити українських військових з Курської області РФ, а потім зайти на територію Сумської області.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.
"Їхнє завдання (росіян - ред.) витіснити нас і потім зайти на територію Сумської області. Тобто все це угруповання, включаючи північнокорейських військових, діятиме за цим планом", - розповів глава держави.
За словами президента, для російського диктатора Курський напрямок настільки важливий, що він особисто звертається до командування в Курській області РФ й запевняє, що "доля "СВО" залежить від їхнього успіху".
"Тому для нього було дуже важливо, щоб Північна Корея посилила саме цей напрямок", - додав Зеленський.
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Тому й поставили Сирського, щоб пришвидшити темпи здачі територій на Донбасі пуйлу.
І темпи збільшились, що ще раз доказує про роботу на пуйла Сирського та Зелі.