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Новини Війна
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Перед ЗС РФ стоїть завдання: витіснити ЗСУ з Курщини та зайти на територію Сумської області, - Зеленський

Зеленський заявив, що армія РФ хоче зайти на територію Сумської області

Кремль поставив перед російськими військами завдання: витіснити українських військових з Курської області РФ, а потім зайти на територію Сумської області. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхнє завдання (росіян - ред.) витіснити нас і потім зайти на територію Сумської області. Тобто все це угруповання, включаючи північнокорейських військових, діятиме за цим планом", - розповів глава держави.

За словами президента, для російського диктатора Курський напрямок настільки важливий, що він особисто звертається до командування в Курській області РФ й запевняє, що "доля "СВО" залежить від їхнього успіху".

"Тому для нього було дуже важливо, щоб Північна Корея посилила саме цей напрямок", - додав Зеленський.

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Автор: 

армія рф (17236) Зеленський Володимир (23705) Сумська область (3561) Курськ (1093)


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Топ коментарі
+19
Та ну не може бути . вова як ти догадався , ти мабуть екстрасекс .
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02.12.2024 23:18
+14
Перед курською операцією,москалі там не мали,сформованих ударних угрупувань.
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02.12.2024 23:22
+12
а який був наш план.. покласти пердові частини заради комариного укусу для слона… русня на це привела корейців а що привели ми…
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02.12.2024 23:19
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Та ну не може бути . вова як ти догадався , ти мабуть екстрасекс .
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02.12.2024 23:18 Відповісти
Не дарма вчився. Юрист-вангіст.
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02.12.2024 23:40 Відповісти
а який був наш план.. покласти пердові частини заради комариного укусу для слона… русня на це привела корейців а що привели ми…
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02.12.2024 23:19 Відповісти
Це була зрада , д'вольский план , щоб нейтралізувати найкращих підготовлених воїнів , Валерій Залужний , не допустив би цього ! Шмаркля- самодур ,розгромив штаб , виконуючі вимоги, «🇷🇺партнерів», щоб прикрити план здачі Донбасу ,Харкова …… , знизити підтримку заходу і прискорити підписання капітуляції , в ДІЇ провести дурілово ВИБОРИ і оголосити 🤢МАФІЮ - ВЛАДОЮ , на уламках України ! Хріпате …,обіцяв :» ДАГАВАРИТЬСЯ ПАСЕРЕДІНЕ»! ЩЕ до шашликів , додасть спізженні 23$ Ура!« кінець ЕПОХИ бідності» !
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03.12.2024 03:32 Відповісти
Просто вопрос для саморазвития - а вдруг ЗСУ в силу каких то обстоятельств придется проделать маневр, который в военной науке называется "отход" с территории КНР - в тылу уже готовы мощные оборонительные укрепления, на которые могли бы отойти войска и закрепиться?
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02.12.2024 23:20 Відповісти
Ну звичайно ! Хіба ж можуть бути якісь сумніви ? Сарказм ...
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02.12.2024 23:21 Відповісти
Ну по бумагам, там наверное уже бункеры на случай ядерного удара. А вот в действительности... Хорошо если хоть какие то блиндажи имеются. Сейчас же за строительство в Мин.Обороны отвечает Кирюша Тимошенко, главный специалист по "великому крадівницту".
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02.12.2024 23:28 Відповісти
Ми наступаємо. Навіщо нам в тилу якісь рівчаки копати?
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02.12.2024 23:41 Відповісти
Ми? То ти зараз вже на Курщині? Чи хоча б в Сумській області?
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03.12.2024 00:43 Відповісти
На відміну від Харківщини та Донбасу- так. Укріпленнями на Сумщині займався особисто Порошенко. Техніка, матеріали... Багато чого поставив. Питання як розпорядилися всім цим.
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03.12.2024 07:13 Відповісти
Логічні наслідки курської авантюри не забаряться...
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02.12.2024 23:21 Відповісти
Перед курською операцією,москалі там не мали,сформованих ударних угрупувань.
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02.12.2024 23:22 Відповісти
А завдання Зелі, по договорняку з пуйлом, здати всю Донецьку область пуйлу до початку лютого 2025 року, коли Трамп почне примушувати до переговорів Україну та рашку.
Тому й поставили Сирського, щоб пришвидшити темпи здачі територій на Донбасі пуйлу.
І темпи збільшились, що ще раз доказує про роботу на пуйла Сирського та Зелі.
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02.12.2024 23:25 Відповісти
Меньше 10 км и зайдут в Днепропетровскую, впрочем говнокомандующему все по роялю...
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02.12.2024 23:26 Відповісти
нострдамус квартальний, тільки не Сумської, а Києвської області. а втебе яке завдання, зустріти з караваєм хйла?
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02.12.2024 23:26 Відповісти
це все до фені. Південна корея натягнула памперси і сс*ться. Сподіваюся все, що росія передать північній як плата за послуги по вбиванню нас, полетить на голови піденної. І не скажу, що мене це дуже засмутить.
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02.12.2024 23:42 Відповісти
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02.12.2024 23:50 Відповісти
Чучело гундосе, в тебе скоро кацапи в Дніпровсьму область зайдуть - тебе це не хвилює? Навіть трухлявий пень був би кращим Верховним головкомом, ніж цей самодур.
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02.12.2024 23:52 Відповісти
З імовірністю 99,9% вони це зроблять. Питання тільки в часі. Поки вони не форсують події. Знають, що Зеленський не визнає помилки і не відкличе найкращі війська на іншу ділянку фронту. А значить можна використовувати корейців і призовників, адже бойові дії не в Україні.
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02.12.2024 23:59 Відповісти
Нема логічного для мислячого закінчення - Тому ми побудували потужні багато ешелоновані укріплення на Сумщині.
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03.12.2024 00:52 Відповісти
хкуйло мабуть знову готує строковиків для захвату сумщини
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03.12.2024 02:41 Відповісти
І коли це здійсниться, то що ця Вава зробить? Вангую: знову зробить героїчне **...ло та презентує черговий потужний план незламної непереможності
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03.12.2024 02:52 Відповісти
Це йому Дрюсік наспівав, "свіжі данні з останньої наради в кремлі", чи після коксу разом з глюком прийшло усвідомлення що він провидиця і цією важливою для держави , та і всього людства ,подією він вирішив негайно поділитися з підданими.
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03.12.2024 04:23 Відповісти
Перед курською операцією такої загрози не було, стратег херов
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03.12.2024 06:11 Відповісти
На нари "стратега" сраного.
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03.12.2024 07:39 Відповісти
А навіщо ж ти туди заходив?
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03.12.2024 08:49 Відповісти
Це констатація факту?! Куди ще заплановано зайти кацапам?
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03.12.2024 09:04 Відповісти
 
 