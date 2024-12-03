Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 745 700 осіб (+1780 за добу), 9486 танків, 20 976 артсистеми, 19 419 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 745 700 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 745700 (+1780) осіб,
- танків ‒ 9486 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19419 (+22) од,
- артилерійських систем – 20976 (+23) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2855 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 3627 (+8)
Топ коментарі
+9 Qq Qqq #455433
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+8 Владислав Сварчевський
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+7 polini orop
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тож нашим нащадкам вже не прийдеться бути спаленими в фашиських планах московіі як раніше, а це вже перемога попри деякі втрати територій 🙏🏼
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 745 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.