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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 745 700 осіб (+1780 за добу), 9486 танків, 20 976 артсистеми, 19 419 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 745 700 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 745700 (+1780) осіб,
  • танків ‒ 9486 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19419 (+22) од,
  • артилерійських систем – 20976 (+23) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
  • крилаті ракети  ‒ 2855 (+3),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3627 (+8)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перед ЗС РФ стоїть завдання: витіснити ЗСУ з Курщини та зайти на територію Сумської області, - Зеленський

Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) знищення (7154)


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Топ коментарі
+9
Минув 3940 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 745 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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03.12.2024 10:57
+8
Комі ще не пройшли?)
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03.12.2024 08:25
+7
навіть Китай не пережив від таких втрат але не кримлівське дрібне уйобище 🤷🏻
тож нашим нащадкам вже не прийдеться бути спаленими в фашиських планах московіі як раніше, а це вже перемога попри деякі втрати територій 🙏🏼
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03.12.2024 08:13
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навіть Китай не пережив від таких втрат але не кримлівське дрібне уйобище 🤷🏻
тож нашим нащадкам вже не прийдеться бути спаленими в фашиських планах московіі як раніше, а це вже перемога попри деякі втрати територій 🙏🏼
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03.12.2024 08:13 Відповісти
Комі ще не пройшли?)
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03.12.2024 08:25 Відповісти
Пройшли. Думаю що ми зараз десь у курганській області, і рухаємось у Мордовію.
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03.12.2024 08:49 Відповісти
Амурську (750 тис) ще треба пройти, а далі так як ти сказав. "Зимувати" будемо в мордовії.
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03.12.2024 12:56 Відповісти
Кю кю має знати,але шось не видно його сьогодні.
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03.12.2024 10:03 Відповісти
Це трохи, вірте в ЗСУ і допомагайте.
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03.12.2024 10:56 Відповісти
Ще б чечено-мацкальский закреслити... Зачинивши пітерске віконце..
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03.12.2024 19:04 Відповісти
Якщо вірити статистиці, то закобздонених і покалічених орків уже більше населенія краснодара, число якого складає 744 933 особини.
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03.12.2024 08:36 Відповісти
Це данні за 2010 рік, зараз там по даних на 2024 - 1139000
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03.12.2024 10:55 Відповісти
А так і не зрозумів, чому 30.11.2024 знищених систем ППО з 1006 стало відразу 1019, хоча за добу знищених показано 0? Нікому не відомо, це помилка чи щось інше?
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03.12.2024 08:54 Відповісти
Так це ж як раз тоді вони бахнули декілька батарей у Криму
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03.12.2024 09:07 Відповісти
Це уточнені данні від Генштабу, окрім +13 ППО було ще +9 ББМ, - 4 РСЗВ і логістику зі спецтехнікою відкорегували +87 / -83 відповідно
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03.12.2024 12:35 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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03.12.2024 10:30 Відповісти
Танків і арти знову небагато... Але пруть як скажені... І Сирія їм пох...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.12.2024 10:30 Відповісти
мля 2 полка в день, неугомонные твари
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03.12.2024 10:37 Відповісти
Минув 3940 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 745 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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03.12.2024 10:57 Відповісти
 
 