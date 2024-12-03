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Новини Війна
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Ціллю окупантів на Придніпровському напрямку залишається острівна зона в гирлі Дніпра, минулої доби вони здійснили три невдалі штурми, - Сили оборони Півдня

Ситуація на півдні 3 грудня

На Придніпровському напрямку острівна зона в гирлі Дніпра залишається для ворога пріоритетною метою, з якої зручно завдавати ударів по Правобережній Херсонщині.

Про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Півдні

Окупанти не припиняють обстрілів позицій українських підрозділів та прифронтових районів, де проживають мирні громадяни. За минулу добу зафіксовано понад 330 ударів з артилерії, мінометів та РСЗВ.

На Запорізькому напрямку противник завдав декілька авіаударів, застосувавши 72 некеровані авіаційні ракети (НАР).

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"Не припиняється й ворожий дроновий терор проти мирного населення. Впродовж минулої доби було застосовано 329 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій та здійснено 328 скидів боєприпасів з уражаючими властивостями", - йдеться в повідомленні.

Штурми позицій Сил оборони України

Окупаційні війська продовжують штурмові дії на Півдні України, не полишаючи намірів прорвати лінію оборони. За минулу добу ворог 15 разів вдавався до штурмових дій, 12 з яких - на Запорізькому напрямку. Противник має намір прорватись до Новодарівки та Новополя.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках окупаційні війська продовжують проводити ротаційні заходи, а саме на передньому краї, а також не припиняють тренувати особовий склад до проведення штурмових дій, здійснюють повітряну та інженерну розвідки.

"Острівна зона в гирлі Дніпра на Придніпровському напрямку залишається для ворога пріоритетною метою, з якої зручно завдавати ударів по Правобережній Херсонщині. Так, за минулу добу він вдався до 3 спроб невдалих штурмів, зазнавши значних втрат", - додали в Силах оборони Півдня.

Читайте: Війська РФ на Півдні намагаються прорвати оборону на декількох напрямках, їхні втрати за добу становлять 142 окупанти, - Сили оборони

Втрати армії РФ

За минулу добу ворожі втрати становлять 158 окупантів.

Крім того, російські війська втратили:

  • 28 одиниць авто та бронетехніки;
  • 3 міномети;
  • 8 гармат;
  • 6 БпЛА типу "Shahed-136";
  • 12 мотоциклів;
  • 2 багі;
  • 3 генератори.

Також читайте: Армія РФ застосувала некеровані ракети проти ЗСУ на Харківщині, - ОТУ "Харків"

Також українські захисники уразили:

  • 13 бліндажів;
  • 4 укриття особового складу;
  • 2 спостережні пункти;
  • місце зльоту БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 745 700 російських загарбників

Автор: 

армія рф (17236) знищення (7154) бойові дії (3711) Сили оборони півдня (322)


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