Ціллю окупантів на Придніпровському напрямку залишається острівна зона в гирлі Дніпра, минулої доби вони здійснили три невдалі штурми, - Сили оборони Півдня

На Придніпровському напрямку острівна зона в гирлі Дніпра залишається для ворога пріоритетною метою, з якої зручно завдавати ударів по Правобережній Херсонщині.

Про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Півдні

Окупанти не припиняють обстрілів позицій українських підрозділів та прифронтових районів, де проживають мирні громадяни. За минулу добу зафіксовано понад 330 ударів з артилерії, мінометів та РСЗВ.

На Запорізькому напрямку противник завдав декілька авіаударів, застосувавши 72 некеровані авіаційні ракети (НАР).

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"Не припиняється й ворожий дроновий терор проти мирного населення. Впродовж минулої доби було застосовано 329 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій та здійснено 328 скидів боєприпасів з уражаючими властивостями", - йдеться в повідомленні.

Штурми позицій Сил оборони України

Окупаційні війська продовжують штурмові дії на Півдні України, не полишаючи намірів прорвати лінію оборони. За минулу добу ворог 15 разів вдавався до штурмових дій, 12 з яких - на Запорізькому напрямку. Противник має намір прорватись до Новодарівки та Новополя.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках окупаційні війська продовжують проводити ротаційні заходи, а саме на передньому краї, а також не припиняють тренувати особовий склад до проведення штурмових дій, здійснюють повітряну та інженерну розвідки.



"Острівна зона в гирлі Дніпра на Придніпровському напрямку залишається для ворога пріоритетною метою, з якої зручно завдавати ударів по Правобережній Херсонщині. Так, за минулу добу він вдався до 3 спроб невдалих штурмів, зазнавши значних втрат", - додали в Силах оборони Півдня.

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Втрати армії РФ

За минулу добу ворожі втрати становлять 158 окупантів.

Крім того, російські війська втратили:

28 одиниць авто та бронетехніки;

3 міномети;

8 гармат;

6 БпЛА типу "Shahed-136";

12 мотоциклів;

2 багі;

3 генератори.

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Також українські захисники уразили:

13 бліндажів;

4 укриття особового складу;

2 спостережні пункти;

місце зльоту БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 745 700 російських загарбників