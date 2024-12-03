Ціллю окупантів на Придніпровському напрямку залишається острівна зона в гирлі Дніпра, минулої доби вони здійснили три невдалі штурми, - Сили оборони Півдня
На Придніпровському напрямку острівна зона в гирлі Дніпра залишається для ворога пріоритетною метою, з якої зручно завдавати ударів по Правобережній Херсонщині.
Про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на Півдні
Окупанти не припиняють обстрілів позицій українських підрозділів та прифронтових районів, де проживають мирні громадяни. За минулу добу зафіксовано понад 330 ударів з артилерії, мінометів та РСЗВ.
На Запорізькому напрямку противник завдав декілька авіаударів, застосувавши 72 некеровані авіаційні ракети (НАР).
"Не припиняється й ворожий дроновий терор проти мирного населення. Впродовж минулої доби було застосовано 329 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій та здійснено 328 скидів боєприпасів з уражаючими властивостями", - йдеться в повідомленні.
Штурми позицій Сил оборони України
Окупаційні війська продовжують штурмові дії на Півдні України, не полишаючи намірів прорвати лінію оборони. За минулу добу ворог 15 разів вдавався до штурмових дій, 12 з яких - на Запорізькому напрямку. Противник має намір прорватись до Новодарівки та Новополя.
На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках окупаційні війська продовжують проводити ротаційні заходи, а саме на передньому краї, а також не припиняють тренувати особовий склад до проведення штурмових дій, здійснюють повітряну та інженерну розвідки.
"Острівна зона в гирлі Дніпра на Придніпровському напрямку залишається для ворога пріоритетною метою, з якої зручно завдавати ударів по Правобережній Херсонщині. Так, за минулу добу він вдався до 3 спроб невдалих штурмів, зазнавши значних втрат", - додали в Силах оборони Півдня.
Втрати армії РФ
За минулу добу ворожі втрати становлять 158 окупантів.
Крім того, російські війська втратили:
- 28 одиниць авто та бронетехніки;
- 3 міномети;
- 8 гармат;
- 6 БпЛА типу "Shahed-136";
- 12 мотоциклів;
- 2 багі;
- 3 генератори.
Також українські захисники уразили:
- 13 бліндажів;
- 4 укриття особового складу;
- 2 спостережні пункти;
- місце зльоту БпЛА та місце зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 745 700 російських загарбників
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