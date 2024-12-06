Силы ПВО сбили 32 вражеских БпЛА из 53, 16 - локационно потеряно, еще 2 улетели в Беларусь, - Воздушные силы

С вечера 5 декабря российские захватчики атаковали Украину 53 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (район пусков: Орел - РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 07.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

16 беспилотников локально потеряно, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

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