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Силы ПВО сбили 32 вражеских БпЛА из 53, 16 - локационно потеряно, еще 2 улетели в Беларусь, - Воздушные силы

С вечера 5 декабря российские захватчики атаковали Украину 53 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (район пусков: Орел - РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 07.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

16 беспилотников локально потеряно, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Также читайте: Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Інфографіка

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беспилотник (3564) ПВО (2727) Воздушные силы (2273) Шахед (960)


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Мабуть бульбофюрер своїм на карті показує звідкіля вони прилетіли, та навіщо
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06.12.2024 09:47 Ответить
 
 