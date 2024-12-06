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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 750 610 человек (+1660 за сутки), 9514 танков, 21 043 артсистемы, 19 518 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 750 610 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 750610 (+1660) человек,
  • танков - 9514 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 19518 (+46) ед,
  • артиллерийских систем - 21043 (+20) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ППО - 1020 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20023 (+46),
  • крылатые ракеты - 2857 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30899 (+56) ед,
  • специальная техника - 3633 (+3)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне активизировались на Времевском направлении – отражены 35 атак, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+30
Минув 3943 день москальсько-української війни.
133! одиниці техніки та 1660 чумардосів за день, та 3/4 мільйона чумардосів або хороші, або вже не вояки.
БПЛА перевалили за 20000!, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 750 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Амурська область.
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06.12.2024 08:12
+25
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06.12.2024 08:17
+23
З днем ЗСУ!!!!!

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06.12.2024 08:12
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Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.12.2024 08:05 Ответить
З днем ЗСУ!!!!!

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06.12.2024 08:12 Ответить
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06.12.2024 08:17 Ответить
Віншую та дякую! 🌹🇺🇦
Нехай Бог береже!
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06.12.2024 09:51 Ответить
Гріховно мілітаризувати святих мучеників.
Святого Миколая залиште українським діткам як веселого добряка.
Нехай до кацапів ходит в гості гойда та кабздон.
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06.12.2024 13:07 Ответить
Ні, до кацапів приходить Крампус - та ще гарнюня!

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06.12.2024 14:04 Ответить
О, тут у темпі розмови свіжий жарт народився:
До гарних американців приходить Санта Клаус, а до поганих - Трампус!
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06.12.2024 21:50 Ответить
Минув 3943 день москальсько-української війни.
133! одиниці техніки та 1660 чумардосів за день, та 3/4 мільйона чумардосів або хороші, або вже не вояки.
БПЛА перевалили за 20000!, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 750 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Амурська область.
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06.12.2024 08:12 Ответить
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06.12.2024 08:15 Ответить
Міста закінчилися? Ти вже "регіонами" міряєш? Не переживай... Амурську область уже масово китайці заселяють... "Просиратель земли русской" на них працює день і ніч... "Как раб на галерах..."...

Путин на встрече с учёными-историками:

- - Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?

*
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»

*

Россия будущего. Экскурсия. - А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.

*
Сі Цзінь Пін телефонує Путіну:
- Владимир Владимирович! Не вздумай применять ядерное оружие А то американцы могут по Сибири ядерной бомбой ударить А нам её ещё обживать надо.... Мы с тобой так не договаривались!

*

- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували"... Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
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06.12.2024 10:11 Ответить
Нарешті Комі отмінусовали!!!
Знову на ББМ мангалів наварили(
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06.12.2024 11:40 Ответить
https://youtu.be/KBAvOelTI_c?si=g3fO1jHHW67ruYCg

Чому роSSiя це пруSSiя,,,німчура...
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06.12.2024 08:23 Ответить
А арти таки реально меншає!... Та і танків теж.
Вичитав з одного каламутного джерела, що останні 2місяці запутінці навербували по менш ніж 20000 найманців. І радіо NV начебто це підтвердило... (Звісно, радіо NV - таке собі радіо, але кращого нема.) Якщо це правда, то через місяць чи півтора - почнуть або видихатися, або примусову мобілізацію.
Боженько і Святий Миколай! Бережіть вояків ЗСУ!!!
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06.12.2024 09:08 Ответить
Ну, по-перше, вони ціну смерті підняли - "синці" з мертвих регіонів такі гроші і у ві сні не бачили, тож пруть натовпами хоч подержати у руках (а що потім - їх не дуже цікавить - "так лучше, чєм ат воткі і ат прастуд"...).
По-друге, вони зараз усім "понаєхалам" дають вибір: чи на фронт, чи додому. Багато хто дуже не хоче додому.
Ну і, по-третє, Північна Корея, Йемен, Непал, Куба, Малі, Сербія і далі донизу...

Питання не в тім, скільки вони наскирдували, а в тім, чи є в нас чим та ким їх анігілювати!!!
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06.12.2024 14:13 Ответить
Ну ось воно - 3/4 мільйона дохлих москалів (дохлих москалів, дохлих москалів)!!!
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!! 🇺🇦
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06.12.2024 09:54 Ответить
На жаль, не тільки дохлих, а й лише суттєво пошкоджених... Це мало впливає на їхню якість, але на боєздатність - таки впливає і це таки добре для наших хлопців.
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06.12.2024 10:31 Ответить
На своє 33 річчя ЗСУ накобзонили 390 тисяч чумардосів (мова про цей рік), а якщо брать повний рік (з 06.12.23 по 06.12.24) 415,5 тис.

20 тисяч безпілотників, пам'ятаю як переживали що іран надасть кацапам 2 тисячі...
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06.12.2024 11:12 Ответить
Зі святом, хлопців і дівчат ЗСУ! Велика шана і подяка за Вашу тяжку роботу! Наснаги та хай щастить!
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06.12.2024 13:37 Ответить
 
 