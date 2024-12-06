Общие боевые потери РФ с начала войны – около 750 610 человек (+1660 за сутки), 9514 танков, 21 043 артсистемы, 19 518 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 750 610 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 750610 (+1660) человек,
- танков - 9514 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 19518 (+46) ед,
- артиллерийских систем - 21043 (+20) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средства ППО - 1020 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20023 (+46),
- крылатые ракеты - 2857 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30899 (+56) ед,
- специальная техника - 3633 (+3)
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Нехай Бог береже!
Святого Миколая залиште українським діткам як веселого добряка.
Нехай до кацапів ходит в гості гойда та кабздон.
До гарних американців приходить Санта Клаус, а до поганих - Трампус!
133! одиниці техніки та 1660 чумардосів за день, та 3/4 мільйона чумардосів або хороші, або вже не вояки.
БПЛА перевалили за 20000!, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 750 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Амурська область.
Путин на встрече с учёными-историками:
- - Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
*
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
*
Россия будущего. Экскурсия. - А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.
*
Сі Цзінь Пін телефонує Путіну:
- Владимир Владимирович! Не вздумай применять ядерное оружие А то американцы могут по Сибири ядерной бомбой ударить А нам её ещё обживать надо.... Мы с тобой так не договаривались!
*
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували"... Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО"… І здасть Сибір китайцям!
Знову на ББМ мангалів наварили(
Чому роSSiя це пруSSiя,,,німчура...
Вичитав з одного каламутного джерела, що останні 2місяці запутінці навербували по менш ніж 20000 найманців. І радіо NV начебто це підтвердило... (Звісно, радіо NV - таке собі радіо, але кращого нема.) Якщо це правда, то через місяць чи півтора - почнуть або видихатися, або примусову мобілізацію.
Боженько і Святий Миколай! Бережіть вояків ЗСУ!!!
По-друге, вони зараз усім "понаєхалам" дають вибір: чи на фронт, чи додому. Багато хто дуже не хоче додому.
Ну і, по-третє, Північна Корея, Йемен, Непал, Куба, Малі, Сербія і далі донизу...
Питання не в тім, скільки вони наскирдували, а в тім, чи є в нас чим та ким їх анігілювати!!!
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!! 🇺🇦
20 тисяч безпілотників, пам'ятаю як переживали що іран надасть кацапам 2 тисячі...