Россияне активизировались на Времевском направлении – отражены 35 атак, - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 170 боевых столкновений. Активно враг штурмует на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес по территории Украины два ракетных удара четырьмя ракетами, использовал для поражения 599 дронов-камикадзе. Осуществил более 3,2 тыс. обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении одна атака врага отражена неподалеку Тихого. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар в районе Круглого.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отражены. Ударам НАРами подверглись Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Одна атака до сих пор продолжается.

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Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений вблизи Часова Яра, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении продолжается одно боевое столкновение вблизи Торецка, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Нелиповки.

Враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлено Силами обороны, одна атака продолжается до сих пор.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 450 оккупантов, 217 из них - безвозвратно. Уничтожена одна боевая машина пехоты, четыре единицы автомобильной и две единицы мототехники врага, обезврежен один окопный РЭБ, также повреждены единица автомобильной техники и одно орудие.

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На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отразили все 47 атак противника.

Обстановка на юге

На Времевском направлении наши войска отражали 35 атак вблизи Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки - к этому времени все столкновения завершены. Кроме того, авиаударам подверглись Комар и Временка.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

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На Северском и Гуляйпольском направлениях на данное время суток враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 15 боестолкновениях и более 450 обстрелах населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты, 100-й отдельной механизированной бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

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