Из-за войны погибли 135 деятелей искусства и 93 медийщика в Украине, пострадали 1222 памятника культурного наследия, - Минкульт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 135 украинских деятелей искусства и и 93 медийщика, 1222 памятника культурного наследия повреждены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

"Война унесла жизни 135 украинских деятелей искусства и 93 медийщиков. Эти данные не только о масштабах потерь, но и напоминают о трагических страницах нашей истории. Так же как в 20-х - начале 30-х годов ХХ века сталинский режим уничтожил поколение украинских художников, так и сегодня Россия целенаправленно уничтожает культурную элиту Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время войны в Украине погибли не только украинские, но и семь иностранных медийщиков.

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"Систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека", - отметили в Минкульте.

Культурное наследие

По данным министерства культуры, из-за российской агрессии в Украине пострадали 1222 памятника культурного наследия.

Так, по информации, представленной областными и Киевской городской военными администрациями, за ноябрь общая численность поврежденных памятников культурного наследия регионов выросла на 43 единицы и сейчас составляет 1222 объекта. Из них национального значения - 124, местного - 1024, только что выявленных - 74.

Кроме того, повторные попадания в поврежденные ранее памятники культурного наследия произошли в Запорожской, Одесской, Хмельницкой и Херсонской областях. Новые - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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Сообщается, что на сегодня повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области - 322, Херсонской - 159, Донецкой - 164, Одесской - 136, Черниговской - 65, Киевской области и г. Киеве - 81, Запорожской - 56, Николаевской - 41, Днепропетровской - 49, Львовской - 60, Луганской - 32, Сумской - 31, Хмельницкой - 10, Полтавской - 6, Винницкой и Житомирской - по 4, Кировоградской и Черкасской - по 1.

"На конец ноября 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации", - добавили в Министерстве.

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