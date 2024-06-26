РФ совершила около 600 преступлений против журналистов и медиа в Украине с начала полномасштабного вторжения, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия совершила около 600 преступлений против журналистов и медиа, среди которых незаконные задержания и похищения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на конференции-дебатах "Журналисты имеют значение: призыв к освобождению украинских журналистов, удерживаемых РФ", проходящей во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Отметил, что Россия совершила около 600 преступлений против журналистов и медиа в Украине с начала полномасштабного вторжения. Среди них - незаконные задержания и похищения представителей медиа: 25 журналистов удерживает РФ! Украина озвучила имена этих людей", - сообщил Лубинец.

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Также он отметил, что как омбудсмен обратился к международному сообществу и участникам сессии ПАСЕ, чтобы:

Усилить политическое и дипломатическое давление на РФ для возвращения незаконно удерживаемых журналистов. А также - всех украинских граждан в рамках 4 пункта Формулы мира. Осудить нападения РФ на независимую журналистику на ВОТ Украины. Привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях. Усилить санкционную политику против России. Сформировать список лиц из России, которые причастны к преступлениям против журналистов.

"По моему мнению, конкретным шагом в этом направлении может стать принятие тематической резолюции с участием различных международных организаций. Также призвал подготовить документ, который будет способствовать освобождению журналистов", - добавил Лубинец.

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