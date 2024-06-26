РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11445 посетителей онлайн
Новости
338 3

РФ совершила около 600 преступлений против журналистов и медиа в Украине с начала полномасштабного вторжения, - Лубинец

Злочини РФ проти журналістів і медіа

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия совершила около 600 преступлений против журналистов и медиа, среди которых незаконные задержания и похищения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на конференции-дебатах "Журналисты имеют значение: призыв к освобождению украинских журналистов, удерживаемых РФ", проходящей во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Отметил, что Россия совершила около 600 преступлений против журналистов и медиа в Украине с начала полномасштабного вторжения. Среди них - незаконные задержания и похищения представителей медиа: 25 журналистов удерживает РФ! Украина озвучила имена этих людей", - сообщил Лубинец.

Читайте: Политическое давление на журналистов в Украине растет, - The New York Times

Также он отметил, что как омбудсмен обратился к международному сообществу и участникам сессии ПАСЕ, чтобы:

  1. Усилить политическое и дипломатическое давление на РФ для возвращения незаконно удерживаемых журналистов. А также - всех украинских граждан в рамках 4 пункта Формулы мира.
  2. Осудить нападения РФ на независимую журналистику на ВОТ Украины.
  3. Привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.
  4. Усилить санкционную политику против России.
  5. Сформировать список лиц из России, которые причастны к преступлениям против журналистов.

"По моему мнению, конкретным шагом в этом направлении может стать принятие тематической резолюции с участием различных международных организаций. Также призвал подготовить документ, который будет способствовать освобождению журналистов", - добавил Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 91 представитель медиа погиб и 30 попали в плен к оккупантам с начала полномасштабной войны, - Карандеев

Автор: 

журналистика (3312) россия (96018) медиа (186) Лубинец Дмитрий (477)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лубінец, а скільки злочинів скоїли оті так звані журналісти проти України? Я маю на увазі отіх тварюк з каналів мураєвих, медведчуків тощо та тіх шо на кшталт мосейчук? І всі ці гниди зараз на ZEленому марахфоні та Г+Г тощо.
показать весь комментарий
26.06.2024 16:23 Ответить
З кацапами зрозуміло, а скільки злочинів скоєно у нас поліцією, суддями, прокурорами, депутатами проти журналістів не хочете оприлюднити чи не фіксуєте, не реєструєте?
показать весь комментарий
26.06.2024 16:37 Ответить
А скільки злочинів проти журналістів скоїли посібники рашистів - Зєлєбєні?
показать весь комментарий
26.06.2024 17:26 Ответить
 
 