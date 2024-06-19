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Политическое давление на журналистов в Украине растет, - The New York Times

Видання NYT написало про втручання влади у роботу ЗМІ

Западное издание The New York Times опубликовало материал об ухудшении ситуации со свободой слова в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Большой шаг назад": В Украине растет беспокойство относительно сужения свободы прессы".

"Журналисты и группы, занимающиеся мониторингом свободы прессы, бьют тревогу из-за того, что, по их словам, во времена правления президента Владимира Зеленского в Украине усиливаются ограничения и давление на СМИ, которые выходят далеко за пределы потребностей страны в военное время", - отмечается в материале.

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По словам директора Института массовой информации Оксаны Романюк, это вызывает беспокойство, так как Украина борется за демократию против ценностей диктатуры, которые олицетворяет Россия.

NYT пишет, что до полномасштабного вторжения РФ Украина имела длительный опыт толерантного отношения к плюралистической медиа-среде, с многочисленными телевизионными каналами, связанными с оппозиционными и проправительственными партиями, и независимыми новостями.

"Украинские журналисты, в основном, приняли правила военного времени, запрещающие публиковать информацию о передвижении или позиции войск, местах ударов российских ракет и данные о военных потерях, считая это необходимыми мерами для обеспечения национальной безопасности. Они также признали определенную самоцензуру, сдерживаясь в критическом освещении деятельности правительства, чтобы избежать подрыва морального духа или чтобы сообщения о коррупции не помешали иностранным партнерам одобрить предоставление помощи", - отмечается в статье.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко заявил, что самоцензура в Украине - это особенность военного времени. Он считает, что это не является проблемой во время войны, добавив, что ожидает возвращения к нормальной жизни, когда прекратятся боевые действия.

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Медийщики, пишет NYT, заявили, что ряд недавних случаев указывает на все более ограниченную среду для репортерской деятельности. В январе послы стран "Группы Семи", в которую входят многие ключевые военные союзники Киева, выступили с совместным заявлением в поддержку свободы прессы в Украине.

Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что усилия правительства по контролю над СМИ, похоже, направлены на ограничение позитивного освещения деятельности оппозиции и подавление негативного освещения деятельности правительства и военных.

Журналисты издания также вспомнили о "темниках" для работников "Укрінформ".

"Украинские власти также имеют иногда напряженные отношения с западными новостными организациями, в частности с The Times. После критических репортажей и на фоне споров о правилах освещения военных операций она отозвала военные пропуска для журналистов нескольких изданий, хотя позже они были восстановлены. В Украине закулисное политическое вмешательство имеет темную историю из-за злоупотреблений при предыдущих правительствах", - говорится в материале.

В качестве примера, который журналисты считают вмешательством, NYT называет ситуацию в Черниговской области. Избранный городской совет вступил в спор относительно муниципальных расходов с главой ОВА, назначенным Зеленским. Руководство государственного информационного агентства заявило, что цитирование одного члена совета, исполнявшего обязанности мэра, относительно бюджета было бы "нежелательным".

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"В Одессе журналистам было приказано в некоторых случаях цитировать только лиц, назначенных президентом. Во Львове журналистам сказали избегать цитирования избранного мэра Андрея Садового, известного политика, которого считают возможным будущим кандидатом в президенты", - пишет издание.

Журналисты также напомнили, что корреспонденту "Укрінформ" Стригуну, который рассказал о "темниках", вручили повестку.

NYT также рассказало, что после полномасштабного вторжения РФ правительство создало "телемарафон".

"Но он исключил оппозиционные каналы и транслировал настолько оптимистичные репортажи даже тогда, когда боевые действия затянулись, что большинство украинцев теперь говорят, что не доверяют ему", - пишет автор.

"Детектор медиа" в своем недавнем отчете рассказал, что с января по апрель этого года ни один из каналов, которые производят программу, кроме "Суспільного", который больше не принимает в ней участия, не приглашал в эфир членов партии "Европейская солидарность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корреспондент "Укринформа" Стригун, рассказавший о "темниках" в агентстве, получил повестку в ТЦК

В отчете Госдепа США говорится о том, что эта программа "обеспечила беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм" в Украине.

"Детектор медиа" также подсчитал, что с января по апрель члены партии "Слуга народа" составляли около 70% политических гостей "телемарафона", тогда как они имеют чуть больше половины мест в парламенте. Без "Суспільного" эта доля выросла бы до более 80%.

Также издание напомнило о случае со слежкой за журналистами Bihus.Info.

"Несмотря на давление, украинские журналисты получили сенсационные материалы, в частности - о коррупции, которые привели к отставкам и арестам", - отмечает NYT.

Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева считает, что усилия, которые прилагает правительство для подавления критических репортажей, являются одним из показателей влияния и жизнеспособности украинских СМИ во время войны.

"Единственный способ, которым люди могут изменить ситуацию к лучшему, - это журналистика. Вот почему некоторые люди в правительстве пытаются изо всех сил контролировать ее", - сказала она.

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журналистика (3305) СМИ (3839)


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Топ комментарии
+39
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19.06.2024 10:45
+25
Ну темники вернулися вперше за 20 років...
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19.06.2024 10:49
+17
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19.06.2024 11:06
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19.06.2024 10:45 Ответить
Ну темники вернулися вперше за 20 років...
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19.06.2024 10:49 Ответить
Тиск є 100%,але коли NYT посилається на главреда "Єрмаківської правди" Севгіль Мусаєву,то виникають підозри,що це русня замовила статтю,щоб американці голосували за Дональда ПрезервативовичаТрампа.
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19.06.2024 10:54 Ответить
Як не дивно, навіть у УП виникли недавно проблми...
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19.06.2024 10:55 Ответить
В УП ні,тільки в Ткача,він більше фрілансер чим журналіст УП.
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19.06.2024 10:57 Ответить
Ні, я про іншого їхнього журналіста...
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19.06.2024 11:00 Ответить
Так то не проблеми,то просто бойова повістка прийшла,а Севгіль ох@їла і почала кричати:караул,Андрій Борисович,ТЦК переслідує "журналістів" вашого видання.
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19.06.2024 11:07 Ответить
Яка бойова повістка, як він тільки за пару днів до того оновив дані і навіть на ВЛК не був?
Коли 57-річному журналісту Укрінформу, якого визнали непридатним ще у 18 років при совку, після оприлюднення темників прийшла повістка, то це теж норм і так має бути?
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19.06.2024 11:17 Ответить
Ви про Юрія Стригуна?так він не є журналістом УП,він на Чернігівському Суспільному працює,а для УП просто інколи пише на фрілансі,так тисячі журналістів роблять."Єрмаківська правда",як завжди прип#зділа,а ви видетесь.Не читайте новини на "Єрмаківській правді",будете здоровіші.
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19.06.2024 11:29 Ответить
А де я писав, що Стригун в УП? Він в Укрінформі ж ніби...
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19.06.2024 13:05 Ответить
ти хворе,чи що?Спочатку вписуєшся за Єрмаківське видання УП,а потім приводиш історію з журналістом іншого видання?Я ж чітко написав,що тиск є 100% тільки не на "Єрмаківську правду"Читати навчись,перш ніж біжиш гавкати під чиїмись дописами.
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19.06.2024 13:25 Ответить
Я не вписуюся за УП, УП сильно скурвилася порівняно з часами Гонгадзе, я просто кажу, що дєрмак чомусь не відмазав їхнього журналіста...
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19.06.2024 13:40 Ответить
Скурвилось?Це не те слово.УП Небензя цитує на засіданнях ООН,коли вони сплавляли Денісову разом з Єрмаком,щоб Лубінця(який працював в терористів ДНР)зробити омбудсменом.А ще серію джинси про Антоненка,Кузьменко і Дугарь видавали,а недавно серію джинси про розмінування Чонгару видали...УП-це не журналістика-це проституція.
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19.06.2024 14:13 Ответить
УП- це Фіала, вони разом з Пінчуком є спонсорами проектів Сороса. Владу з райдужними вони й привели як приклад вільної Європейської країни без фобій та антисемітизму . Фіала все-таки Європейського походження олігарх -чех... Й не володіє ТБ каналами , котрі як Пінчуківський ліг повністю під Марафон. Зараз він своїм УП та НВ починає відсканувати з цієї блдотної свори з кремолівськогандонськими замашками в інформпросторі.
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19.06.2024 13:45 Ответить
Не треба щось придумувати, заборонені три патріотичні канали, темники, що ще треба для одноосібної влади в Україні, а ви про трампа
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19.06.2024 11:55 Ответить
ПРОПОГАНДИСТСЬКІ ? тобто , канали де надається слово опозиції - це пропогандистські? ЄП Трибушна - була на ТБ журналісткою, була на НВ Фіали- де вона зараз? ДТ журналіст розслідувач Ніколов на ДТ - це все на вашу думку пропогандони?
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19.06.2024 13:55 Ответить
Цей Лис дуже схожий на агента-феесбешника тут... Зручна позиція для прикриття - "противсіх", і навіть проти *****... У всяк випадку - не недоумок, який серед українофілів розповсюджує феесбешні ІПСО; але тим не менше...
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19.06.2024 13:52 Ответить
а у Подляківських зараз манера така - ПРоти всіх ... й тихенько підливати палива в вогнище проти опозиції ОПУЗАЖОПИ одночасно
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19.06.2024 13:57 Ответить
Давай бігом злізай з пропуканого диванчика і гайда до мене в пілрозділ,скажеш в ТЦК,що Лис з 95-ки тебе бере(мене знають всі),в мене якраз некомплект.Покажеш свій патріотизм.
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19.06.2024 14:05 Ответить
відвоював я своє. Раптом що - твоя черга, якщо все по-серйозному; бо на моїй пам'яті декілька випадків, коли за бравадою ховалася елементарна брехня, а то й ворог.
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20.06.2024 23:15 Ответить
Ну...
Журналістів завше має бути жальче за всіх!
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19.06.2024 10:54 Ответить
Після історії з Шустером, який більше року їв-пив з рук опи і танцював з ними сім- сорок а потім поступив у стилі свого родича Славіка в шапіто голова йде кругом. Так ославити Гнусавого поца а особливо його ковйорних можуть тільки вороги ЇХ Глобального миру. А їх, по скудоумію шапіто, в Україні більшість. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ АРТИСТА.
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19.06.2024 10:56 Ответить
ФСБшнік Саймон не родич ФСБшніку Слоїку).
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19.06.2024 11:00 Ответить
Таланти агента «Козиря»https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html#respond

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19.06.2024 13:47 Ответить
https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html

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19.06.2024 13:49 Ответить
Просрочений любить коли його хвалять та називають найвеличнішим,а коли гладять проти шерсті чомусь ні.Один Андрій Борисович його розуміє.
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19.06.2024 10:59 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text

Ви праві, Рішення КСУ від 2014р, треба виконувати приблудам95, а не лупати, вирячивши очі….
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19.06.2024 12:17 Ответить
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19.06.2024 11:06 Ответить
З приводу свободи слова у військовий час, читав таку історію часів Другої Світової. У радянських журналах друкували гострі карикатури на союзників (США та Британія), які зволікали з відкриттям другого фронту. Щодо цих карикатур союзники (особисто Черчіль та Рузвельт чи інші чиновники високого рангу - не пам'ятаю) висловлювали "гостре незадоволення", на що тов. Сталін відповів, що у СРСР преса є вільною, і навіть особисто тов. Сталін не має влади заборонити редактору публікувати такі карикатури.
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19.06.2024 11:18 Ответить
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19.06.2024 11:29 Ответить
Є старий анекдот:
Рейган - Брєжнєву каже:
- У нас вільна країна! Будь-хто може прийти до Білого Дому і кричати "Рейган - дурень". І йому за це нічого не буде!
На що Брєжнєв відповів:
- У нас теж будь-хто може вийти на Красную Площадь і кричати "Рейган - дурень". І йому теж за це нічого не буде.

Якщо "Брєжнєв" замінити на "дєрьмак" чи "найвеличніше", то цей анекдот буде повністю відображати реальний стан свободи слова в Україні зараз.
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19.06.2024 12:14 Ответить
Це і є прикладом дій, отих Оманських єрмаків+татарових, руками зеленського, як виконавця!!
Західні Партнери, знають про них - УСЕ!

Тому і вимагають, від приблуд95, виконувати положення та норми Конституції України!! Вибори, не заховаєш тиском на ЗМІ!
Термін їх, завершено ще 21 травня! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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19.06.2024 12:16 Ответить
Журналисты сами и виноваты тоже привыкли продаваться с потрохами разным партиям и олигархам и еще называют себя независимыми,только их теперь такими не воспринимают а просто нанятыми ботами.
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19.06.2024 13:02 Ответить
на кого там тиск - не понятно, как писали журналюги заказную чухню так и пишут
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19.06.2024 13:20 Ответить
Как мило мы живем, за что погибли люди на Майдане? И гибнут сейчас? За Левочкина, Портнова, Татарова, Гетьманцева, Дерьмака, Арахамию, Кушнира который побрил с женой инвесторов и Киевгорстрой, или за завхоза Януковича Кравца и его сына который является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей пока наши пацаны воюют за каждую посадку, или за дочку бывшего министра обороны при Януковиче Лебедева Шутову (ЛЕБЕДЄВА) АЛЬОНА ПАВЛІВНА (1983 р.н., Київ) которая получила подряд от КП "Київтеплоенерго" и покупает 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт за 1,12 мільярда. Это кровавое шапито Слуг которые давно под управлением региАналов
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19.06.2024 13:28 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/10841 Ростислав Павленко, Європейська Солідарність
На вимогу Ірини Геращенко Верховна Рада голосувала за запитання до Генерального прокурора щодо цензури в Україні. «Темників» в Укрінформі і не тільки.
Набрали… 91 голос. Важко іде усвідомлення парламентарями своєї ролі і обовʼязків у суспільстві.
А дарма. Про проблемний стан демократії, і зокрема свободи слова в Україні голосно говорять на Заході.
Наприклад, учора The New York Times опублікувала розгромний матеріал про те, що в питанні свободи слова в Україні - великий крок назад. Згадали і темники в «Укрінформі», і ігнорування «Європейської Солідарності» на марафоні, і поневіряння «Суспільного». Окремо констатується, що обмеження ці виходять далеко за рамки потреб воєнного часу.
Така ситуація проблематична - бо нею точно користуються опоненти України. Але проблематична не поява матеріалів, а власне ситуація із свободою слова.
Правди не приховати - західні країни моніторять використання своєї допомоги, і дуже добре обізнані з реаліями України. Приховати проблеми «під килимок» не вийде.
Щоб вони не шкодили Україні, їх треба вирішувати по суті.
Так що Генпрокурору питання все одно поставимо. І не тільки йому.
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19.06.2024 13:33 Ответить
Журналісти просто брешуть. Не вірю жодному українському журналісту, кореспонденту, всіляким змі - всі вони сприяли у 19 році приходу з кокаїну зеленского на всю країну. Гниди, такіж як і зеленський. Є ще різниця - зеленский увесь у крові дітей та жінок України. Я не кажу про військових. Сотні тисяч. А для міліонів глядачів кв 95, ліги сміху.... це нові ржачні сюжети. І ходять. І ржуть.
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19.06.2024 14:28 Ответить
Ой, як так всі? Ви різниці між СМІ не відчуваєте, тому що треба всіх зплившим пропагандонськім гівном помазати?
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20.06.2024 00:21 Ответить
Вони і самі всі українськи журнашлюхи та всіляки кореспонденти у лайні. І не тобі мені вказувать шо мені робіть - у мене така думка. Цеж яким лайном треба бути шоб отак всім лягати під гвидона дерьмака.
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20.06.2024 02:24 Ответить
Вони їх просто на пристріляні ділянки відправляють, а тиск це дрібнощі.
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19.06.2024 14:59 Ответить
Рейтинг вз ***** падає, тиск на журналістів зростає. Все пропорційно.
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19.06.2024 15:05 Ответить
В Україні царює створений кгб спосіб манупяцієй суспільством, Зеленський його одобрює
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19.06.2024 18:00 Ответить
Ооо! Ще один філіал раша тудей ,,зголосився"!! За своїми журналістами пильнуйте!!!
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19.06.2024 18:19 Ответить
5 канал, ПРЯМИЙ, Експресо, чому блокують?
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19.06.2024 18:23 Ответить
"чтобы сообщения о коррупции не помешали иностранным партнерам одобрить предоставление помощи"
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19.06.2024 19:20 Ответить
"Аа..кто это сделал...?"
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19.06.2024 23:25 Ответить
Зараз шлендра Лещенка буде відпрацьовувати зарплату
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20.06.2024 00:17 Ответить
 
 