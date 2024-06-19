Политическое давление на журналистов в Украине растет, - The New York Times

Западное издание The New York Times опубликовало материал об ухудшении ситуации со свободой слова в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "Большой шаг назад": В Украине растет беспокойство относительно сужения свободы прессы".

"Журналисты и группы, занимающиеся мониторингом свободы прессы, бьют тревогу из-за того, что, по их словам, во времена правления президента Владимира Зеленского в Украине усиливаются ограничения и давление на СМИ, которые выходят далеко за пределы потребностей страны в военное время", - отмечается в материале.

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По словам директора Института массовой информации Оксаны Романюк, это вызывает беспокойство, так как Украина борется за демократию против ценностей диктатуры, которые олицетворяет Россия.

NYT пишет, что до полномасштабного вторжения РФ Украина имела длительный опыт толерантного отношения к плюралистической медиа-среде, с многочисленными телевизионными каналами, связанными с оппозиционными и проправительственными партиями, и независимыми новостями.

"Украинские журналисты, в основном, приняли правила военного времени, запрещающие публиковать информацию о передвижении или позиции войск, местах ударов российских ракет и данные о военных потерях, считая это необходимыми мерами для обеспечения национальной безопасности. Они также признали определенную самоцензуру, сдерживаясь в критическом освещении деятельности правительства, чтобы избежать подрыва морального духа или чтобы сообщения о коррупции не помешали иностранным партнерам одобрить предоставление помощи", - отмечается в статье.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко заявил, что самоцензура в Украине - это особенность военного времени. Он считает, что это не является проблемой во время войны, добавив, что ожидает возвращения к нормальной жизни, когда прекратятся боевые действия.

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Медийщики, пишет NYT, заявили, что ряд недавних случаев указывает на все более ограниченную среду для репортерской деятельности. В январе послы стран "Группы Семи", в которую входят многие ключевые военные союзники Киева, выступили с совместным заявлением в поддержку свободы прессы в Украине.

Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что усилия правительства по контролю над СМИ, похоже, направлены на ограничение позитивного освещения деятельности оппозиции и подавление негативного освещения деятельности правительства и военных.

Журналисты издания также вспомнили о "темниках" для работников "Укрінформ".

"Украинские власти также имеют иногда напряженные отношения с западными новостными организациями, в частности с The Times. После критических репортажей и на фоне споров о правилах освещения военных операций она отозвала военные пропуска для журналистов нескольких изданий, хотя позже они были восстановлены. В Украине закулисное политическое вмешательство имеет темную историю из-за злоупотреблений при предыдущих правительствах", - говорится в материале.

В качестве примера, который журналисты считают вмешательством, NYT называет ситуацию в Черниговской области. Избранный городской совет вступил в спор относительно муниципальных расходов с главой ОВА, назначенным Зеленским. Руководство государственного информационного агентства заявило, что цитирование одного члена совета, исполнявшего обязанности мэра, относительно бюджета было бы "нежелательным".

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"В Одессе журналистам было приказано в некоторых случаях цитировать только лиц, назначенных президентом. Во Львове журналистам сказали избегать цитирования избранного мэра Андрея Садового, известного политика, которого считают возможным будущим кандидатом в президенты", - пишет издание.

Журналисты также напомнили, что корреспонденту "Укрінформ" Стригуну, который рассказал о "темниках", вручили повестку.

NYT также рассказало, что после полномасштабного вторжения РФ правительство создало "телемарафон".

"Но он исключил оппозиционные каналы и транслировал настолько оптимистичные репортажи даже тогда, когда боевые действия затянулись, что большинство украинцев теперь говорят, что не доверяют ему", - пишет автор.

"Детектор медиа" в своем недавнем отчете рассказал, что с января по апрель этого года ни один из каналов, которые производят программу, кроме "Суспільного", который больше не принимает в ней участия, не приглашал в эфир членов партии "Европейская солидарность".

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В отчете Госдепа США говорится о том, что эта программа "обеспечила беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм" в Украине.

"Детектор медиа" также подсчитал, что с января по апрель члены партии "Слуга народа" составляли около 70% политических гостей "телемарафона", тогда как они имеют чуть больше половины мест в парламенте. Без "Суспільного" эта доля выросла бы до более 80%.

Также издание напомнило о случае со слежкой за журналистами Bihus.Info.

"Несмотря на давление, украинские журналисты получили сенсационные материалы, в частности - о коррупции, которые привели к отставкам и арестам", - отмечает NYT.

Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева считает, что усилия, которые прилагает правительство для подавления критических репортажей, являются одним из показателей влияния и жизнеспособности украинских СМИ во время войны.

"Единственный способ, которым люди могут изменить ситуацию к лучшему, - это журналистика. Вот почему некоторые люди в правительстве пытаются изо всех сил контролировать ее", - сказала она.

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