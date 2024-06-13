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Команде Texty.org.ua угрожают после материала об американских деятелях, требующих остановить поддержку Украины

Видання Тексти заявило про погрози

Команда журналистов Texty.org.ua заявила о давлении и угрозах после публикации материала об американских деятелях, выступающих за прекращение помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении журналистов издания.

Texty.org.ua ранее обнародовали материал, в котором провели анализ политической, медийной и экспертной среды в США, влияющей на принятие решений о дальнейшей поддержке Украины в российско-украинской войне.

"Мы не называем фигурантов этого исследования врагами Украины, не оспариваем и не осуждаем их право на свободу высказывания, мы лишь констатируем факт, что они выступают против поддержки Украины и что аргументы, которые приводят многие из них, созвучны с нарративами российской пропаганды в отношении Украины.

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Мы ценим и с уважением относимся к свободе слова, которая является необходимой предпосылкой существования демократического общества. В свою очередь, мы оставляем за собой право приводить доказательства, констатировать факты, развенчивать ложные аргументы и сравнивать их с теми, которые российская пропаганда распространяет в мире", - отметили авторы.

Журналисты рассказали, что после публикации этого материала директор Института Рона Пола Daniel McAdams обнародовал сначала сообщение в соцсети Х, затем статью на сайте Института, в которой заявил, что издание Texty.org.ua, финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан. В этой статье в качестве доказательства нашего финансирования правительством США упоминается, что один из соучредителей нашего издания проходил тренинги в рамках проекта американского правительства TechCAMP.
На самом деле Анатолий Бондаренко в 2013, 2014 и 2015 годах фактически выступал в роли тренера по дата-журналистике в этом проекте.

Впоследствии эту информацию начали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты, атакуя редакцию Texty.org.ua и авторов статьи лично и даже высказывая угрозы.

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В то же время 11 июня конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также назвала публикацию списком врагов и заявила, что за ним стоит президент Украины Владимир Зеленский.

А 12 июня новостной сайт FOX news сообщил, что Сенатор Джей Ди Вэнс и член Палаты представителей США Мэтт Гейтц призвали государственного секретаря США Энтони Блинкена прислать им информацию об украинской неправительственной организации Texty.org.ua до 28 июня.

Также авторы письма обратились в Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей с просьбой осановить поддержку Texty.org.ua Соединенными Штатами. Во вторник комитет принял такую резолюцию.

Владелец соцсети X Илон Маск, который также был упомянут в исследовании, 13 июня откликнулся на призыв конгрессмена-республиканца лишить издание любой донорской поддержки призывом внести нашу организацию в список террористических.

"Мы расцениваем эту кампанию как давление на свободу слова и проявление шовинизма в отношении граждан Украины. Наши хейтеры считают, что мы не имеем права исследовать те потоки ложной информации, которые они производят в отношении нашей страны и нас, потому что они являются гражданами США, а мы - нет", - подытожили журналисты.

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Автор: 

СМИ (3837) США (26827) угрозы (851)


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Топ комментарии
+10
А за гроші москалів гальмувати допомогу Україні, це яка професія?
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13.06.2024 12:33
+10
А яке це має відношення до цієї новини?
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13.06.2024 12:33
+9
ти шо куриш, притрушене? яка ліквідація? проспись..
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13.06.2024 12:44
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Ну так, журналістика - це ж друга найдавніша професія після проституції.
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13.06.2024 12:28 Ответить
А за гроші москалів гальмувати допомогу Україні, це яка професія?
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13.06.2024 12:33 Ответить
У баюрі гальмівників допомоги забулькало? Значить матеріал досяг цілі і журналісти, наче як гівнюка за вухо, витягли на світ дуже незручну для «обурених і заклопотаних» правду.
Мій респект дослідникам з Texty.org.ua.
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13.06.2024 13:38 Ответить
А яке це має відношення до цієї новини?
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13.06.2024 12:33 Ответить
І це також БРЕХНЯ!
Бо насправді, найдавніша професія це ПОЛІТИК!
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13.06.2024 12:44 Ответить
Найдавніша професія це рибак. Бо домовитися з першою хвойдою в тебе мав бути предмет обміну.
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13.06.2024 13:42 Ответить
ти шо куриш, притрушене? яка ліквідація? проспись..
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13.06.2024 12:44 Ответить
Ліквідація ворогів України
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13.06.2024 14:00 Ответить
кого? американців? ліквідація американців? ти справді ******* чи прикидаєшся? хоча, тут питання риторичне..
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13.06.2024 14:05 Ответить
Американців які проти нас чи якщо у нас є вороги в США їх вбивати не треба ???
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13.06.2024 20:36 Ответить
та звісно, що не треба. про таке може думати тільки божевільна людина. вбивати потрібно тільки кацапів, які прийшли зі зброєю до нас і тих, хто є посібником кремля і підтримує війну проти України.
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13.06.2024 21:25 Ответить
Тобто кацапи це наші вороги і їх треба вбивати це зрозуміло бо це вороги, а чому інших ворогів крім кацапів вбивати не треба? Чому ми повинні до ворогів ставитись по різному, я тобі відкрию секрет але крім кацапів у нас є і інші вороги наприклад Китай, Іран, КНДР. Окремі політики США і Європи чи ми повинні на це закривати очі і вести себе як терпіли ?
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18.06.2024 13:45 Ответить
ясно все з тобою. лікуйся, терпіла ти *******..
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18.06.2024 15:00 Ответить
Нічого розумнішого не надумали? Краще б звернули увагу на внутрішніх ворогів, розкрадачів, і пропонували не "ліквідацію", а реальне засудження.
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13.06.2024 12:45 Ответить
Внутрішні вороги це погано і їх треба знищувати а зовнішніх чому не треба ?
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13.06.2024 14:05 Ответить
ярик у тебе бачок потик
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13.06.2024 12:47 Ответить
Ботня?
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13.06.2024 13:05 Ответить
А, ви знаєте чому деякі американські пі-- е- -с т- и- вважають, що вони мають право диктувати журналістам свої умови і казати, що їм треба робити і навіть тренувати їх.....))) як собаку...? )) Це тому, що вони платять їм, спеціально організовують якісь грантові програми, де якісь ментори - тренери тренують журналістів, як правильно лизати ...........Ця наволоч думає, що вони керують світом за свої засрані зелені папірці. Вони нічим не кращі за московських фашистів. Просто одні вилупки вартують інших.
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13.06.2024 12:43 Ответить
Из текста статьи, в том числе самого заявления Texty.org.ua, я так и не понял:
Финансируется ли деятельность Texty.org.ua американским правительством? Если финансируется, то в каком объеме? Если НЕ финансируется американцами, то кем и в каком объеме финансируется?
Только после ответов на эти вопросы, можно будет серьезно обсуждать предмет события.
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13.06.2024 12:44 Ответить
Все ж зрозуміло написано - діяльність в Україні не фінансується, а на якомусь Tech camp тренінгу заплатили як тренеру, щоб американців потренував.
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13.06.2024 12:58 Ответить
Где это вы прочитали "діяльність в Україні не фінансується"? В своем воображении?
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13.06.2024 13:03 Ответить
"як доказ нашого фінансування урядом США згадується, що один зі співзасновників нашого видання проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP.
Насправді Анатолій Бондаренко у 2013, 2014 та 2015 роках про боно виступав у ролі тренера з дата-журналістики в цьому проєкті."
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13.06.2024 13:04 Ответить
Это классический "перевод стрелок" с неудобной темы. Не думал, что на Цензоре еще остались люди, которые ведуться на такие дишманские манипуляции.
Личность Анатолия Бондаренко не интересует от слова "совсем". Интересуют источники дохода Texty.org.ua. Разницу понимаете?
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13.06.2024 13:15 Ответить
Ну, то зроби запит в відповідні органи США стосовно фінансування організації і ознайом нас з їх відповіддю. А там "понял лі ти, ілі нє понял" - твої особисті проблеми)))
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13.06.2024 13:22 Ответить
Забулькала вигрібна яма.
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13.06.2024 12:46 Ответить
Хм.. ну честно говоря, я первый раз слышу про это издание. Но уверен, что оно должно было быть готово к происходящему.
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13.06.2024 12:47 Ответить
Боріться та поборете,зав вам бог допомагає
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13.06.2024 13:24 Ответить
 
 