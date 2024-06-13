Команде Texty.org.ua угрожают после материала об американских деятелях, требующих остановить поддержку Украины

Команда журналистов Texty.org.ua заявила о давлении и угрозах после публикации материала об американских деятелях, выступающих за прекращение помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении журналистов издания.

Texty.org.ua ранее обнародовали материал, в котором провели анализ политической, медийной и экспертной среды в США, влияющей на принятие решений о дальнейшей поддержке Украины в российско-украинской войне.

"Мы не называем фигурантов этого исследования врагами Украины, не оспариваем и не осуждаем их право на свободу высказывания, мы лишь констатируем факт, что они выступают против поддержки Украины и что аргументы, которые приводят многие из них, созвучны с нарративами российской пропаганды в отношении Украины.

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Мы ценим и с уважением относимся к свободе слова, которая является необходимой предпосылкой существования демократического общества. В свою очередь, мы оставляем за собой право приводить доказательства, констатировать факты, развенчивать ложные аргументы и сравнивать их с теми, которые российская пропаганда распространяет в мире", - отметили авторы.

Журналисты рассказали, что после публикации этого материала директор Института Рона Пола Daniel McAdams обнародовал сначала сообщение в соцсети Х, затем статью на сайте Института, в которой заявил, что издание Texty.org.ua, финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан. В этой статье в качестве доказательства нашего финансирования правительством США упоминается, что один из соучредителей нашего издания проходил тренинги в рамках проекта американского правительства TechCAMP.

На самом деле Анатолий Бондаренко в 2013, 2014 и 2015 годах фактически выступал в роли тренера по дата-журналистике в этом проекте.

Впоследствии эту информацию начали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты, атакуя редакцию Texty.org.ua и авторов статьи лично и даже высказывая угрозы.

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В то же время 11 июня конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также назвала публикацию списком врагов и заявила, что за ним стоит президент Украины Владимир Зеленский.

А 12 июня новостной сайт FOX news сообщил, что Сенатор Джей Ди Вэнс и член Палаты представителей США Мэтт Гейтц призвали государственного секретаря США Энтони Блинкена прислать им информацию об украинской неправительственной организации Texty.org.ua до 28 июня.

Также авторы письма обратились в Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей с просьбой осановить поддержку Texty.org.ua Соединенными Штатами. Во вторник комитет принял такую резолюцию.

Владелец соцсети X Илон Маск, который также был упомянут в исследовании, 13 июня откликнулся на призыв конгрессмена-республиканца лишить издание любой донорской поддержки призывом внести нашу организацию в список террористических.

"Мы расцениваем эту кампанию как давление на свободу слова и проявление шовинизма в отношении граждан Украины. Наши хейтеры считают, что мы не имеем права исследовать те потоки ложной информации, которые они производят в отношении нашей страны и нас, потому что они являются гражданами США, а мы - нет", - подытожили журналисты.

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