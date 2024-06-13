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Новини
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Команді Texty.org.ua погрожують після матеріалу про американських діячів, які вимагають припинити підтримку України

Видання Тексти заявило про погрози

Команда журналістів Texty.org.ua заявила про тиск та погрози після публікації матеріалу про американських діячів, які виступають за припинення допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві журналістів видання.

Texty.org.ua раніше оприлюднили матеріал, в якому провели аналіз політичного, медійного та експертного середовища в США, що впливає на прийняття рішень про подальшу підтримку України в російсько-українській війні.

"Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України.

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Ми цінуємо і з повагою ставимося до свободи слова, яка є необхідною передумовою існування демократичного суспільства. Своєю чергою, ми залишаємо за собою право наводити докази, констатувати факти, розвінчувати неправдиві аргументи й порівнювати їх із тими, які російська пропаганда поширює у світі", - наголосили автори.

Журналісти розповіли, що після публікації цього матеріалу директор Інституту Рона Пола Daniel McAdams оприлюднив спочатку допис у соцмережі Х, потім статтю на сайті Інституту, у якій заявив, що видання Texty.org.ua, фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян. У цій статті як доказ нашого фінансування урядом США згадується, що один зі співзасновників нашого видання проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP.
Насправді Анатолій Бондаренко у 2013, 2014 та 2015 роках про боно виступав у ролі тренера з дата-журналістики в цьому проєкті.

Згодом цю інформацію почали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти, атакуючи редакцію Texty.org.ua і авторів статті особисто та навіть висловлюючи погрози.

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Водночас 11 червня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін також назвала публікацію списком ворогів і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

А 12 червня новинний сайт FOX news повідомив, що Сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua до 28 червня.

Також автори листа звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників із проханням припинити підтримку Texty.org.ua Сполученими Штатами. У вівторок комітет ухвалив таку резолюцію.

Власник соцмережі X Ілон Маск, який також був згаданий у дослідженні, 13 червня відгукнувся на заклик конгресмена-республіканця позбавити видання будь-якої донорської підтримки закликом внести нашу організацію до списку терористичних.

"Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні", - підсумували журналісти.

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Автор: 

ЗМІ (1361) США (23009) погрози (488)


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Топ коментарі
+10
А за гроші москалів гальмувати допомогу Україні, це яка професія?
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13.06.2024 12:33
+10
А яке це має відношення до цієї новини?
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13.06.2024 12:33
+9
ти шо куриш, притрушене? яка ліквідація? проспись..
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13.06.2024 12:44
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Ну так, журналістика - це ж друга найдавніша професія після проституції.
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13.06.2024 12:28 Відповісти
А за гроші москалів гальмувати допомогу Україні, це яка професія?
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13.06.2024 12:33 Відповісти
У баюрі гальмівників допомоги забулькало? Значить матеріал досяг цілі і журналісти, наче як гівнюка за вухо, витягли на світ дуже незручну для «обурених і заклопотаних» правду.
Мій респект дослідникам з Texty.org.ua.
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13.06.2024 13:38 Відповісти
А яке це має відношення до цієї новини?
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13.06.2024 12:33 Відповісти
І це також БРЕХНЯ!
Бо насправді, найдавніша професія це ПОЛІТИК!
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13.06.2024 12:44 Відповісти
Найдавніша професія це рибак. Бо домовитися з першою хвойдою в тебе мав бути предмет обміну.
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13.06.2024 13:42 Відповісти
ти шо куриш, притрушене? яка ліквідація? проспись..
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13.06.2024 12:44 Відповісти
Ліквідація ворогів України
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13.06.2024 14:00 Відповісти
кого? американців? ліквідація американців? ти справді ******* чи прикидаєшся? хоча, тут питання риторичне..
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13.06.2024 14:05 Відповісти
Американців які проти нас чи якщо у нас є вороги в США їх вбивати не треба ???
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13.06.2024 20:36 Відповісти
та звісно, що не треба. про таке може думати тільки божевільна людина. вбивати потрібно тільки кацапів, які прийшли зі зброєю до нас і тих, хто є посібником кремля і підтримує війну проти України.
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13.06.2024 21:25 Відповісти
Тобто кацапи це наші вороги і їх треба вбивати це зрозуміло бо це вороги, а чому інших ворогів крім кацапів вбивати не треба? Чому ми повинні до ворогів ставитись по різному, я тобі відкрию секрет але крім кацапів у нас є і інші вороги наприклад Китай, Іран, КНДР. Окремі політики США і Європи чи ми повинні на це закривати очі і вести себе як терпіли ?
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18.06.2024 13:45 Відповісти
ясно все з тобою. лікуйся, терпіла ти *******..
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18.06.2024 15:00 Відповісти
Нічого розумнішого не надумали? Краще б звернули увагу на внутрішніх ворогів, розкрадачів, і пропонували не "ліквідацію", а реальне засудження.
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13.06.2024 12:45 Відповісти
Внутрішні вороги це погано і їх треба знищувати а зовнішніх чому не треба ?
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13.06.2024 14:05 Відповісти
ярик у тебе бачок потик
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13.06.2024 12:47 Відповісти
Ботня?
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13.06.2024 13:05 Відповісти
А, ви знаєте чому деякі американські пі-- е- -с т- и- вважають, що вони мають право диктувати журналістам свої умови і казати, що їм треба робити і навіть тренувати їх.....))) як собаку...? )) Це тому, що вони платять їм, спеціально організовують якісь грантові програми, де якісь ментори - тренери тренують журналістів, як правильно лизати ...........Ця наволоч думає, що вони керують світом за свої засрані зелені папірці. Вони нічим не кращі за московських фашистів. Просто одні вилупки вартують інших.
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13.06.2024 12:43 Відповісти
Из текста статьи, в том числе самого заявления Texty.org.ua, я так и не понял:
Финансируется ли деятельность Texty.org.ua американским правительством? Если финансируется, то в каком объеме? Если НЕ финансируется американцами, то кем и в каком объеме финансируется?
Только после ответов на эти вопросы, можно будет серьезно обсуждать предмет события.
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13.06.2024 12:44 Відповісти
Все ж зрозуміло написано - діяльність в Україні не фінансується, а на якомусь Tech camp тренінгу заплатили як тренеру, щоб американців потренував.
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13.06.2024 12:58 Відповісти
Где это вы прочитали "діяльність в Україні не фінансується"? В своем воображении?
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13.06.2024 13:03 Відповісти
"як доказ нашого фінансування урядом США згадується, що один зі співзасновників нашого видання проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP.
Насправді Анатолій Бондаренко у 2013, 2014 та 2015 роках про боно виступав у ролі тренера з дата-журналістики в цьому проєкті."
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13.06.2024 13:04 Відповісти
Это классический "перевод стрелок" с неудобной темы. Не думал, что на Цензоре еще остались люди, которые ведуться на такие дишманские манипуляции.
Личность Анатолия Бондаренко не интересует от слова "совсем". Интересуют источники дохода Texty.org.ua. Разницу понимаете?
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13.06.2024 13:15 Відповісти
Ну, то зроби запит в відповідні органи США стосовно фінансування організації і ознайом нас з їх відповіддю. А там "понял лі ти, ілі нє понял" - твої особисті проблеми)))
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13.06.2024 13:22 Відповісти
Забулькала вигрібна яма.
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13.06.2024 12:46 Відповісти
Хм.. ну честно говоря, я первый раз слышу про это издание. Но уверен, что оно должно было быть готово к происходящему.
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13.06.2024 12:47 Відповісти
Боріться та поборете,зав вам бог допомагає
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13.06.2024 13:24 Відповісти
 
 