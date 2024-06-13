Команді Texty.org.ua погрожують після матеріалу про американських діячів, які вимагають припинити підтримку України

Команда журналістів Texty.org.ua заявила про тиск та погрози після публікації матеріалу про американських діячів, які виступають за припинення допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві журналістів видання.

Texty.org.ua раніше оприлюднили матеріал, в якому провели аналіз політичного, медійного та експертного середовища в США, що впливає на прийняття рішень про подальшу підтримку України в російсько-українській війні.

"Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України.

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Ми цінуємо і з повагою ставимося до свободи слова, яка є необхідною передумовою існування демократичного суспільства. Своєю чергою, ми залишаємо за собою право наводити докази, констатувати факти, розвінчувати неправдиві аргументи й порівнювати їх із тими, які російська пропаганда поширює у світі", - наголосили автори.

Журналісти розповіли, що після публікації цього матеріалу директор Інституту Рона Пола Daniel McAdams оприлюднив спочатку допис у соцмережі Х, потім статтю на сайті Інституту, у якій заявив, що видання Texty.org.ua, фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян. У цій статті як доказ нашого фінансування урядом США згадується, що один зі співзасновників нашого видання проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP.

Насправді Анатолій Бондаренко у 2013, 2014 та 2015 роках про боно виступав у ролі тренера з дата-журналістики в цьому проєкті.

Згодом цю інформацію почали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти, атакуючи редакцію Texty.org.ua і авторів статті особисто та навіть висловлюючи погрози.

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Водночас 11 червня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін також назвала публікацію списком ворогів і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський.

А 12 червня новинний сайт FOX news повідомив, що Сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua до 28 червня.

Також автори листа звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників із проханням припинити підтримку Texty.org.ua Сполученими Штатами. У вівторок комітет ухвалив таку резолюцію.

Власник соцмережі X Ілон Маск, який також був згаданий у дослідженні, 13 червня відгукнувся на заклик конгресмена-республіканця позбавити видання будь-якої донорської підтримки закликом внести нашу організацію до списку терористичних.

"Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні", - підсумували журналісти.

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