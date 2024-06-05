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Минкульт не знал о существовании списков "нежелательных спикеров" в Укрінформ, - Карандеев

Карандєєв прокоментував темники в Укрінформі

Минкультуры не знало о существовании списков с нежелательными спикерами в Укрінформ.

Об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Украина придерживается стандартов Европейского Союза в вопросах регулирования деятельности медиа. Законом "Про медіа" в Украине запрещена цензура и не допускается вмешательство в деятельность медиа со стороны государственных органов. И хотя информационное агентство "Укрінформ" - государственная организация, которая относится к сфере управления МКИП, министерство не вмешивается в его редакционную политику. Поэтому министерство не знало о существовании упомянутых вами списков так называемых нежелательных спикеров", - пояснил он.

"Я не имею достоверной информации о том, практиковали ли такие подходы (со списками. - Ред.) при прежнем руководителе (Алексее Мацуке. - Ред.). Однако я более чем уверен, что с назначением нового руководителя "Укрінформ" Сергея Череватого таких практик не будет", - добавил Карандеев.

И.о. министра подчеркнул, что Минкультуры заинтересовано в том, чтобы "Укрінформ" был для граждан Украины источником объективной и сбалансированной информации о событиях в Украине и мире.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что экс-руководитель "Укрінформ" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами.

Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.

Читайте: Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-главу "Укринформа" Мацуку из-за информации о "темниках" в агентстве

Автор: 

журналистика (3295) Министерство культуры и информационной политики (774) Карандеев Ростислав (20)


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Топ комментарии
+11
мінкульт!!!
Ухилянти!!!
Щось в штатах немає ніякого мінкульту..
Чим вони займаються??
пропагандою 95 кварталу??
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05.06.2024 12:50
+9
Я йому не вірю.
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05.06.2024 12:43
+9
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05.06.2024 12:43
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Я йому не вірю.
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05.06.2024 12:43 Ответить
Та просто ОП до відома не поставило Мінкульт)
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05.06.2024 13:19 Ответить
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05.06.2024 12:43 Ответить
от зразу у мене така сама реакція на цю заяву
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05.06.2024 13:34 Ответить
мопед не мой, я просто разместил объяву...
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05.06.2024 12:44 Ответить
Ще один слуга гниди.
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05.06.2024 12:45 Ответить
От брехун.
Зеленський брехло но аін його перебрехать решив..
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05.06.2024 12:45 Ответить
Їй Богу не вкурсі, але справно виконував темники
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05.06.2024 12:48 Ответить
Я не в курсі! Я тільки за зп у відомості розписувався!
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05.06.2024 18:58 Ответить
Не брешуть - вони знали, тільки про "бажаних спікерів".....
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05.06.2024 12:49 Ответить
мінкульт!!!
Ухилянти!!!
Щось в штатах немає ніякого мінкульту..
Чим вони займаються??
пропагандою 95 кварталу??
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05.06.2024 12:50 Ответить
А хто ж звання почесних та народних артистів роздавати буде? Грамоти до дня народження? Циркачів бронювати? Це найпотужніше міністерство!
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05.06.2024 18:56 Ответить
віримо
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05.06.2024 12:51 Ответить
...незручну правду про нрави мафії Зєлєнскага в. о. міністра культури та інформаційної політики не сказав би і під тортурами...
на в.о. чиновників епохи дермака інших просто не беруть
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05.06.2024 12:53 Ответить
Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа.

Після цієї відвертої брехні далі можна і не читати.
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05.06.2024 12:53 Ответить
я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав Карандєєв

Моя ж ти мася...
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05.06.2024 12:55 Ответить
ВІРЮ!

владімір аліксанрочів - лудчій!
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05.06.2024 12:55 Ответить
Одни кацапские фамилии.
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05.06.2024 12:56 Ответить
Пару днів на марафоні включили якогось волонтера Дробовича, а той став нести не по темниках - депутатів на фронт, уряд в Харків.
Молодий пропогандон занервував, спітнів і швидко вимкнув "іпсо".
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05.06.2024 13:00 Ответить
Виправдання рівня пятикласника.
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05.06.2024 13:02 Ответить
Мінкульт не знав ,а Карандєєв знав,але мовчав!
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05.06.2024 13:16 Ответить
Це так Карандаєву в «темнику» від ларьочника було написано: «не знаємо про існування списків»?
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05.06.2024 13:22 Ответить
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05.06.2024 13:23 Ответить
"незнайка на мінкульті" )
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05.06.2024 13:30 Ответить
Ой! Та ти що! Карандєєв, ти бухаєш? Як довго і як сильно?
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05.06.2024 13:32 Ответить
Що ж таке? Чому не доповіли?
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05.06.2024 13:35 Ответить
Як так що ти про таке незнав? Ти дивися, бо д'єрмак за саботаж своїх вказівок з крісла викине.
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05.06.2024 14:15 Ответить
Виродку з "мінкульту", а ти знаєш, що закрито три телеканали: Прямий, 5, Еспресо?

Чи тобі, свине, також не повідомили?

Чи це, блаЗЄнське поріддя, також "... стандарти Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа..."?

Щоб ви видохли, покидьки блаЗЄнські!
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05.06.2024 14:19 Ответить
І телемараХвону в нас нема?
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05.06.2024 14:25 Ответить
Брехливі потвори
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05.06.2024 14:46 Ответить
Потрібно вірити найчеснєйшому міністиру, найчеснєйшого президента, який ні разу не збрехав. То той список підкинули вороги. І мабуть Зінка відключила Еспресо, Прямий і 5 канали.
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05.06.2024 22:54 Ответить
 
 