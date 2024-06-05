Минкульт не знал о существовании списков "нежелательных спикеров" в Укрінформ, - Карандеев
Минкультуры не знало о существовании списков с нежелательными спикерами в Укрінформ.
Об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"Украина придерживается стандартов Европейского Союза в вопросах регулирования деятельности медиа. Законом "Про медіа" в Украине запрещена цензура и не допускается вмешательство в деятельность медиа со стороны государственных органов. И хотя информационное агентство "Укрінформ" - государственная организация, которая относится к сфере управления МКИП, министерство не вмешивается в его редакционную политику. Поэтому министерство не знало о существовании упомянутых вами списков так называемых нежелательных спикеров", - пояснил он.
"Я не имею достоверной информации о том, практиковали ли такие подходы (со списками. - Ред.) при прежнем руководителе (Алексее Мацуке. - Ред.). Однако я более чем уверен, что с назначением нового руководителя "Укрінформ" Сергея Череватого таких практик не будет", - добавил Карандеев.
И.о. министра подчеркнул, что Минкультуры заинтересовано в том, чтобы "Укрінформ" был для граждан Украины источником объективной и сбалансированной информации о событиях в Украине и мире.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что экс-руководитель "Укрінформ" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами.
Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.
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Зеленський брехло но аін його перебрехать решив..
Ухилянти!!!
Щось в штатах немає ніякого мінкульту..
Чим вони займаються??
пропагандою 95 кварталу??
на в.о. чиновників епохи дермака інших просто не беруть
Після цієї відвертої брехні далі можна і не читати.
Моя ж ти мася...
владімір аліксанрочів - лудчій!
Молодий пропогандон занервував, спітнів і швидко вимкнув "іпсо".
Чи тобі, свине, також не повідомили?
Чи це, блаЗЄнське поріддя, також "... стандарти Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа..."?
Щоб ви видохли, покидьки блаЗЄнські!