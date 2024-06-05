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Мінкульт не знав про існування списків "небажаних спікерів" в Укрінформі, - Карандєєв

Карандєєв прокоментував темники в Укрінформі

Мінкультури не знало про існування списків із небажаними спікерами в Укрінформі.

Про це заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа. Законом "Про медіа" в Україні заборонена цензура й не допускається втручання в діяльність медіа з боку державних органів. І хоча інформаційне агентство "Укрінформ" - державна організація, яка належить до сфери управління МКІП, міністерство не втручається в його редакційну політику. Тому міністерство не знало про існування згаданих вами списків так званих небажаних спікерів", - пояснив він.

"Я не маю достовірної інформації про те, чи практикували такі підходи (зі списками. - Ред.) за колишнього керівника (Олексія Мацуки. - Ред.). Однак я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав Карандєєв.

В.о. міністра наголосив, що Мінкультури зацікавлене в тому, щоб "Укрінформ" був для громадян України джерелом об'єктивної та збалансованої інформації про події в Україні та світі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами.

Кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, наступного дня отримав повістку до ТЦК.

Читайте: Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексголову "Укрінформу" Мацуку через інформацію про "темники" в агентстві

Автор: 

журналістика (1760) Міністерство культури (757) Карандєєв Ростислав (28)


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Топ коментарі
+11
мінкульт!!!
Ухилянти!!!
Щось в штатах немає ніякого мінкульту..
Чим вони займаються??
пропагандою 95 кварталу??
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05.06.2024 12:50
+9
Я йому не вірю.
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05.06.2024 12:43
+9
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05.06.2024 12:43
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Я йому не вірю.
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05.06.2024 12:43 Відповісти
Та просто ОП до відома не поставило Мінкульт)
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05.06.2024 13:19 Відповісти
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05.06.2024 12:43 Відповісти
от зразу у мене така сама реакція на цю заяву
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05.06.2024 13:34 Відповісти
мопед не мой, я просто разместил объяву...
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05.06.2024 12:44 Відповісти
Ще один слуга гниди.
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05.06.2024 12:45 Відповісти
От брехун.
Зеленський брехло но аін його перебрехать решив..
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05.06.2024 12:45 Відповісти
Їй Богу не вкурсі, але справно виконував темники
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05.06.2024 12:48 Відповісти
Я не в курсі! Я тільки за зп у відомості розписувався!
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05.06.2024 18:58 Відповісти
Не брешуть - вони знали, тільки про "бажаних спікерів".....
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05.06.2024 12:49 Відповісти
мінкульт!!!
Ухилянти!!!
Щось в штатах немає ніякого мінкульту..
Чим вони займаються??
пропагандою 95 кварталу??
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05.06.2024 12:50 Відповісти
А хто ж звання почесних та народних артистів роздавати буде? Грамоти до дня народження? Циркачів бронювати? Це найпотужніше міністерство!
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05.06.2024 18:56 Відповісти
віримо
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05.06.2024 12:51 Відповісти
...незручну правду про нрави мафії Зєлєнскага в. о. міністра культури та інформаційної політики не сказав би і під тортурами...
на в.о. чиновників епохи дермака інших просто не беруть
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05.06.2024 12:53 Відповісти
Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа.

Після цієї відвертої брехні далі можна і не читати.
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05.06.2024 12:53 Відповісти
я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав Карандєєв

Моя ж ти мася...
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05.06.2024 12:55 Відповісти
ВІРЮ!

владімір аліксанрочів - лудчій!
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05.06.2024 12:55 Відповісти
Одни кацапские фамилии.
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05.06.2024 12:56 Відповісти
Пару днів на марафоні включили якогось волонтера Дробовича, а той став нести не по темниках - депутатів на фронт, уряд в Харків.
Молодий пропогандон занервував, спітнів і швидко вимкнув "іпсо".
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05.06.2024 13:00 Відповісти
Виправдання рівня пятикласника.
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05.06.2024 13:02 Відповісти
Мінкульт не знав ,а Карандєєв знав,але мовчав!
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05.06.2024 13:16 Відповісти
Це так Карандаєву в «темнику» від ларьочника було написано: «не знаємо про існування списків»?
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05.06.2024 13:22 Відповісти
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05.06.2024 13:23 Відповісти
"незнайка на мінкульті" )
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05.06.2024 13:30 Відповісти
Ой! Та ти що! Карандєєв, ти бухаєш? Як довго і як сильно?
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05.06.2024 13:32 Відповісти
Що ж таке? Чому не доповіли?
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05.06.2024 13:35 Відповісти
Як так що ти про таке незнав? Ти дивися, бо д'єрмак за саботаж своїх вказівок з крісла викине.
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05.06.2024 14:15 Відповісти
Виродку з "мінкульту", а ти знаєш, що закрито три телеканали: Прямий, 5, Еспресо?

Чи тобі, свине, також не повідомили?

Чи це, блаЗЄнське поріддя, також "... стандарти Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа..."?

Щоб ви видохли, покидьки блаЗЄнські!
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05.06.2024 14:19 Відповісти
І телемараХвону в нас нема?
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05.06.2024 14:25 Відповісти
Брехливі потвори
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05.06.2024 14:46 Відповісти
Потрібно вірити найчеснєйшому міністиру, найчеснєйшого президента, який ні разу не збрехав. То той список підкинули вороги. І мабуть Зінка відключила Еспресо, Прямий і 5 канали.
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05.06.2024 22:54 Відповісти
 
 