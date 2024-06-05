Мінкульт не знав про існування списків "небажаних спікерів" в Укрінформі, - Карандєєв

Мінкультури не знало про існування списків із небажаними спікерами в Укрінформі.

Про це заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа. Законом "Про медіа" в Україні заборонена цензура й не допускається втручання в діяльність медіа з боку державних органів. І хоча інформаційне агентство "Укрінформ" - державна організація, яка належить до сфери управління МКІП, міністерство не втручається в його редакційну політику. Тому міністерство не знало про існування згаданих вами списків так званих небажаних спікерів", - пояснив він.

"Я не маю достовірної інформації про те, чи практикували такі підходи (зі списками. - Ред.) за колишнього керівника (Олексія Мацуки. - Ред.). Однак я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав Карандєєв.

В.о. міністра наголосив, що Мінкультури зацікавлене в тому, щоб "Укрінформ" був для громадян України джерелом об'єктивної та збалансованої інформації про події в Україні та світі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами.

Кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, наступного дня отримав повістку до ТЦК.

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