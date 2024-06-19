Політичний тиск на журналістів в Україні зростає, - The New York Times

Західне видання The New York Times опублікувало матеріал про погіршення ситуації зі свободою слова в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Великий крок назад": В Україні зростає занепокоєння щодо звуження свободи преси".

"Журналісти та групи, що займаються моніторингом свободи преси, б'ють на сполох через те, що, за їхніми словами, за часів правління президента Володимира Зеленського в Україні посилюються обмеження та тиск на ЗМІ, які виходять далеко за межі потреб країни у воєнний час", - зазначається в матеріалі.

За словами директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, це викликає занепокоєння, адже Україна бореться за демократію проти цінностей диктатури, які уособлює Росія.

NYT пише, що до повномасштабного вторгнення РФ Україна мала тривалий досвід толерантного ставлення до плюралістичного медіа-середовища, з численними телевізійними каналами, пов'язаними з опозиційними і проурядовими партіями, і незалежними новинами.

"Українські журналісти здебільшого прийняли правила воєнного часу, що забороняють публікувати інформацію про пересування або позиції військ, місця ударів російських ракет і дані про військові втрати, вважаючи це необхідними заходами для забезпечення національної безпеки. Вони також визнали певну самоцензуру, стримуючись у критичному висвітленні діяльності уряду, щоб уникнути підриву морального духу або щоб повідомлення про корупцію не завадили іноземним партнерам схвалити надання допомоги", - зазначається в статті.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко заявив, що самоцензура в Україні - це особливість воєнного часу. Він вважає, що це не є проблемою під час війни, додавши, що очікує повернення до нормального життя, коли припиняться бойові дії.

Медійники, пише NYT, заявили, що низка нещодавніх випадків вказує на дедалі більш обмежене середовище для репортерської діяльності. У січні посли країн "Групи Семи", до якої входять багато ключових військових союзників Києва, виступили зі спільною заявою на підтримку свободи преси в Україні.

Видання із посиланням на аналітиків зазначає, що зусилля уряду з контролю над ЗМІ, схоже, спрямовано на обмеження позитивного висвітлення діяльності опозиції та придушення негативного висвітлення діяльності уряду і військових.

Журналісти видання також згадали про "темники" для працівників "Укрінформу".

"Українська влада також має іноді напружені стосунки із західними новинними організаціями, зокрема з The Times. Після критичних репортажів і на тлі суперечок щодо правил висвітлення військових операцій вона відкликала військові перепустки для журналістів кількох видань, хоча пізніше їх було відновлено. В Україні закулісне політичне втручання має темну історію через зловживання за попередніх урядів", - йдеться в матеріалі.

Як приклад, який журналісти вважають втручанням, NYT називає ситуацію в Чернігівській області. Обрана міська рада вступила в суперечку щодо муніципальних витрат з главою ОВА, призначеним Зеленським. Керівництво державного інформаційного агентства заявило, що цитування одного члена ради, який виконував обов'язки мера, щодо бюджету було б "небажаним".

"В Одесі журналістам було наказано в деяких випадках цитувати лише осіб, призначених президентом. У Львові журналістам сказали уникати цитування обраного мера Андрія Садового, відомого політика, якого вважають можливим майбутнім кандидатом у президенти", - пише видання.

Журналісти також нагадали, що кореспонденту "Укрінформу" Стригуну, який розповів про "темники" вручили повістку.

NYT також розповіло, що після повномасштабного вторгнення РФ уряд створив "телемарафон".

"Але він виключив опозиційні канали і транслював настільки оптимістичні репортажі навіть тоді, коли бойові дії затягнулися, що більшість українців тепер кажуть, що не довіряють йому", - пише автор.

"Детектор медіа" у своєму нещодавньому звіті розповів, що з січня по квітень цього року жоден з каналів, які виробляють програму, окрім "Суспільного", який більше не бере в ній участі, не запрошував в ефір членів партії "Європейська солідарність".

У звіті Держдепу США йдеться про те, що ця програма "забезпечила безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм" в Україні.

"Детектор медіа" також підрахував, що з січня по квітень члени партії "Слуга народу" становили близько 70% політичних гостей "телемарафону", тоді як вони мають трохи більше половини місць у парламенті. Без "Суспільного" ця частка зросла б до понад 80%.

Також видання нагадало про випадок зі стеженням за журналістами Bihus.Info.

"Незважаючи на тиск, українські журналісти отримали сенсаційні матеріали, зокрема про корупцію, які призвели до відставок і арештів", - зазначає NYT.

Головред "Української правди" Севгіль Мусаєва вважає, що зусилля, яких докладає уряд для придушення критичних репортажів, є одним з показників впливу та життєздатності українських ЗМІ під час війни.

"Єдиний спосіб, у який люди можуть змінити ситуацію на краще, - це журналістика. Ось чому деякі люди в уряді намагаються з усіх сил контролювати її", - сказала вона.

