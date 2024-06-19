УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9252 відвідувача онлайн
Новини
8 494 52

Політичний тиск на журналістів в Україні зростає, - The New York Times

Видання NYT написало про втручання влади у роботу ЗМІ

Західне видання The New York Times опублікувало матеріал про погіршення ситуації зі свободою слова в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Великий крок назад": В Україні зростає занепокоєння щодо звуження свободи преси".

"Журналісти та групи, що займаються моніторингом свободи преси, б'ють на сполох через те, що, за їхніми словами, за часів правління президента Володимира Зеленського в Україні посилюються обмеження та тиск на ЗМІ, які виходять далеко за межі потреб країни у воєнний час", - зазначається в матеріалі.

Читайте також: Команді Texty.org.ua погрожують після матеріалу про американських діячів, які вимагають припинити підтримку України

За словами директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, це викликає занепокоєння, адже Україна бореться за демократію проти цінностей диктатури, які уособлює Росія.

NYT пише, що до повномасштабного вторгнення РФ Україна мала тривалий досвід толерантного ставлення до плюралістичного медіа-середовища, з численними телевізійними каналами, пов'язаними з опозиційними і проурядовими партіями, і незалежними новинами.

"Українські журналісти здебільшого прийняли правила воєнного часу, що забороняють публікувати інформацію про пересування або позиції військ, місця ударів російських ракет і дані про військові втрати, вважаючи це необхідними заходами для забезпечення національної безпеки. Вони також визнали певну самоцензуру, стримуючись у критичному висвітленні діяльності уряду, щоб уникнути підриву морального духу або щоб повідомлення про корупцію не завадили іноземним партнерам схвалити надання допомоги", - зазначається в статті.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко заявив, що самоцензура в Україні - це особливість воєнного часу. Він вважає, що це не є проблемою під час війни, додавши, що очікує повернення до нормального життя, коли припиняться бойові дії.

Дивіться: Українських журналістів, які знімали вантажопотік на кордоні Польщі з РФ, депортували, відібравши техніку. ВIДЕО

Медійники, пише NYT, заявили, що низка нещодавніх випадків вказує на дедалі більш обмежене середовище для репортерської діяльності. У січні посли країн "Групи Семи", до якої входять багато ключових військових союзників Києва, виступили зі спільною заявою на підтримку свободи преси в Україні.

Видання із посиланням на аналітиків зазначає, що зусилля уряду з контролю над ЗМІ, схоже, спрямовано на обмеження позитивного висвітлення діяльності опозиції та придушення негативного висвітлення діяльності уряду і військових.

Журналісти видання також згадали про "темники" для працівників "Укрінформу".

"Українська влада також має іноді напружені стосунки із західними новинними організаціями, зокрема з The Times. Після критичних репортажів і на тлі суперечок щодо правил висвітлення військових операцій вона відкликала військові перепустки для журналістів кількох видань, хоча пізніше їх було відновлено. В Україні закулісне політичне втручання має темну історію через зловживання за попередніх урядів", - йдеться в матеріалі.

Як приклад, який журналісти вважають втручанням, NYT називає ситуацію в Чернігівській області. Обрана міська рада вступила в суперечку щодо муніципальних витрат з главою ОВА, призначеним Зеленським. Керівництво державного інформаційного агентства заявило, що цитування одного члена ради, який виконував обов'язки мера, щодо бюджету було б "небажаним".

Читайте також: Розпочато кримінальне провадження через інцидент із врученням повістки журналісту "Слідство.інфо" Шульгату, - Офіс генпрокурора

"В Одесі журналістам було наказано в деяких випадках цитувати лише осіб, призначених президентом. У Львові журналістам сказали уникати цитування обраного мера Андрія Садового, відомого політика, якого вважають можливим майбутнім кандидатом у президенти", - пише видання.

Журналісти також нагадали, що кореспонденту "Укрінформу" Стригуну, який розповів про "темники" вручили повістку.

NYT також розповіло, що після повномасштабного вторгнення РФ уряд створив "телемарафон".

"Але він виключив опозиційні канали і транслював настільки оптимістичні репортажі навіть тоді, коли бойові дії затягнулися, що більшість українців тепер кажуть, що не довіряють йому", - пише автор.

"Детектор медіа" у своєму нещодавньому звіті розповів, що з січня по квітень цього року жоден з каналів, які виробляють програму, окрім "Суспільного", який більше не бере в ній участі, не запрошував в ефір членів партії "Європейська солідарність".

Читайте також: Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексголову "Укрінформу" Мацуку через інформацію про "темники" в агентстві

У звіті Держдепу США йдеться про те, що ця програма "забезпечила безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм" в Україні.

"Детектор медіа" також підрахував, що з січня по квітень члени партії "Слуга народу" становили близько 70% політичних гостей "телемарафону", тоді як вони мають трохи більше половини місць у парламенті. Без "Суспільного" ця частка зросла б до понад 80%.

Також видання нагадало про випадок зі стеженням за журналістами Bihus.Info.

"Незважаючи на тиск, українські журналісти отримали сенсаційні матеріали, зокрема про корупцію, які призвели до відставок і арештів", - зазначає NYT.

Головред "Української правди" Севгіль Мусаєва вважає, що зусилля, яких докладає уряд для придушення критичних репортажів, є одним з показників впливу та життєздатності українських ЗМІ під час війни.

"Єдиний спосіб, у який люди можуть змінити ситуацію на краще, - це журналістика. Ось чому деякі люди в уряді намагаються з усіх сил контролювати її", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт не знав про існування списків "небажаних спікерів" в Укрінформі, - Карандєєв

Автор: 

журналістика (1802) ЗМІ (1379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
19.06.2024 10:45 Відповісти
+25
Ну темники вернулися вперше за 20 років...
показати весь коментар
19.06.2024 10:49 Відповісти
+17
показати весь коментар
19.06.2024 11:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.06.2024 10:45 Відповісти
Ну темники вернулися вперше за 20 років...
показати весь коментар
19.06.2024 10:49 Відповісти
Тиск є 100%,але коли NYT посилається на главреда "Єрмаківської правди" Севгіль Мусаєву,то виникають підозри,що це русня замовила статтю,щоб американці голосували за Дональда ПрезервативовичаТрампа.
показати весь коментар
19.06.2024 10:54 Відповісти
Як не дивно, навіть у УП виникли недавно проблми...
показати весь коментар
19.06.2024 10:55 Відповісти
В УП ні,тільки в Ткача,він більше фрілансер чим журналіст УП.
показати весь коментар
19.06.2024 10:57 Відповісти
Ні, я про іншого їхнього журналіста...
показати весь коментар
19.06.2024 11:00 Відповісти
Так то не проблеми,то просто бойова повістка прийшла,а Севгіль ох@їла і почала кричати:караул,Андрій Борисович,ТЦК переслідує "журналістів" вашого видання.
показати весь коментар
19.06.2024 11:07 Відповісти
Яка бойова повістка, як він тільки за пару днів до того оновив дані і навіть на ВЛК не був?
Коли 57-річному журналісту Укрінформу, якого визнали непридатним ще у 18 років при совку, після оприлюднення темників прийшла повістка, то це теж норм і так має бути?
показати весь коментар
19.06.2024 11:17 Відповісти
Ви про Юрія Стригуна?так він не є журналістом УП,він на Чернігівському Суспільному працює,а для УП просто інколи пише на фрілансі,так тисячі журналістів роблять."Єрмаківська правда",як завжди прип#зділа,а ви видетесь.Не читайте новини на "Єрмаківській правді",будете здоровіші.
показати весь коментар
19.06.2024 11:29 Відповісти
А де я писав, що Стригун в УП? Він в Укрінформі ж ніби...
показати весь коментар
19.06.2024 13:05 Відповісти
ти хворе,чи що?Спочатку вписуєшся за Єрмаківське видання УП,а потім приводиш історію з журналістом іншого видання?Я ж чітко написав,що тиск є 100% тільки не на "Єрмаківську правду"Читати навчись,перш ніж біжиш гавкати під чиїмись дописами.
показати весь коментар
19.06.2024 13:25 Відповісти
Я не вписуюся за УП, УП сильно скурвилася порівняно з часами Гонгадзе, я просто кажу, що дєрмак чомусь не відмазав їхнього журналіста...
показати весь коментар
19.06.2024 13:40 Відповісти
Скурвилось?Це не те слово.УП Небензя цитує на засіданнях ООН,коли вони сплавляли Денісову разом з Єрмаком,щоб Лубінця(який працював в терористів ДНР)зробити омбудсменом.А ще серію джинси про Антоненка,Кузьменко і Дугарь видавали,а недавно серію джинси про розмінування Чонгару видали...УП-це не журналістика-це проституція.
показати весь коментар
19.06.2024 14:13 Відповісти
УП- це Фіала, вони разом з Пінчуком є спонсорами проектів Сороса. Владу з райдужними вони й привели як приклад вільної Європейської країни без фобій та антисемітизму . Фіала все-таки Європейського походження олігарх -чех... Й не володіє ТБ каналами , котрі як Пінчуківський ліг повністю під Марафон. Зараз він своїм УП та НВ починає відсканувати з цієї блдотної свори з кремолівськогандонськими замашками в інформпросторі.
показати весь коментар
19.06.2024 13:45 Відповісти
Не треба щось придумувати, заборонені три патріотичні канали, темники, що ще треба для одноосібної влади в Україні, а ви про трампа
показати весь коментар
19.06.2024 11:55 Відповісти
ПРОПОГАНДИСТСЬКІ ? тобто , канали де надається слово опозиції - це пропогандистські? ЄП Трибушна - була на ТБ журналісткою, була на НВ Фіали- де вона зараз? ДТ журналіст розслідувач Ніколов на ДТ - це все на вашу думку пропогандони?
показати весь коментар
19.06.2024 13:55 Відповісти
Цей Лис дуже схожий на агента-феесбешника тут... Зручна позиція для прикриття - "противсіх", і навіть проти *****... У всяк випадку - не недоумок, який серед українофілів розповсюджує феесбешні ІПСО; але тим не менше...
показати весь коментар
19.06.2024 13:52 Відповісти
а у Подляківських зараз манера така - ПРоти всіх ... й тихенько підливати палива в вогнище проти опозиції ОПУЗАЖОПИ одночасно
показати весь коментар
19.06.2024 13:57 Відповісти
Давай бігом злізай з пропуканого диванчика і гайда до мене в пілрозділ,скажеш в ТЦК,що Лис з 95-ки тебе бере(мене знають всі),в мене якраз некомплект.Покажеш свій патріотизм.
показати весь коментар
19.06.2024 14:05 Відповісти
відвоював я своє. Раптом що - твоя черга, якщо все по-серйозному; бо на моїй пам'яті декілька випадків, коли за бравадою ховалася елементарна брехня, а то й ворог.
показати весь коментар
20.06.2024 23:15 Відповісти
Ну...
Журналістів завше має бути жальче за всіх!
показати весь коментар
19.06.2024 10:54 Відповісти
Після історії з Шустером, який більше року їв-пив з рук опи і танцював з ними сім- сорок а потім поступив у стилі свого родича Славіка в шапіто голова йде кругом. Так ославити Гнусавого поца а особливо його ковйорних можуть тільки вороги ЇХ Глобального миру. А їх, по скудоумію шапіто, в Україні більшість. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ АРТИСТА.
показати весь коментар
19.06.2024 10:56 Відповісти
ФСБшнік Саймон не родич ФСБшніку Слоїку).
показати весь коментар
19.06.2024 11:00 Відповісти
Таланти агента «Козиря»https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html#respond

показати весь коментар
19.06.2024 13:47 Відповісти
https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html https://republic.com.ua/article/talanti-agenta-kozirya.html

показати весь коментар
19.06.2024 13:49 Відповісти
Просрочений любить коли його хвалять та називають найвеличнішим,а коли гладять проти шерсті чомусь ні.Один Андрій Борисович його розуміє.
показати весь коментар
19.06.2024 10:59 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text

Ви праві, Рішення КСУ від 2014р, треба виконувати приблудам95, а не лупати, вирячивши очі….
показати весь коментар
19.06.2024 12:17 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 11:06 Відповісти
З приводу свободи слова у військовий час, читав таку історію часів Другої Світової. У радянських журналах друкували гострі карикатури на союзників (США та Британія), які зволікали з відкриттям другого фронту. Щодо цих карикатур союзники (особисто Черчіль та Рузвельт чи інші чиновники високого рангу - не пам'ятаю) висловлювали "гостре незадоволення", на що тов. Сталін відповів, що у СРСР преса є вільною, і навіть особисто тов. Сталін не має влади заборонити редактору публікувати такі карикатури.
показати весь коментар
19.06.2024 11:18 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 11:29 Відповісти
Є старий анекдот:
Рейган - Брєжнєву каже:
- У нас вільна країна! Будь-хто може прийти до Білого Дому і кричати "Рейган - дурень". І йому за це нічого не буде!
На що Брєжнєв відповів:
- У нас теж будь-хто може вийти на Красную Площадь і кричати "Рейган - дурень". І йому теж за це нічого не буде.

Якщо "Брєжнєв" замінити на "дєрьмак" чи "найвеличніше", то цей анекдот буде повністю відображати реальний стан свободи слова в Україні зараз.
показати весь коментар
19.06.2024 12:14 Відповісти
Це і є прикладом дій, отих Оманських єрмаків+татарових, руками зеленського, як виконавця!!
Західні Партнери, знають про них - УСЕ!

Тому і вимагають, від приблуд95, виконувати положення та норми Конституції України!! Вибори, не заховаєш тиском на ЗМІ!
Термін їх, завершено ще 21 травня! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
показати весь коментар
19.06.2024 12:16 Відповісти
Журналисты сами и виноваты тоже привыкли продаваться с потрохами разным партиям и олигархам и еще называют себя независимыми,только их теперь такими не воспринимают а просто нанятыми ботами.
показати весь коментар
19.06.2024 13:02 Відповісти
на кого там тиск - не понятно, как писали журналюги заказную чухню так и пишут
показати весь коментар
19.06.2024 13:20 Відповісти
Как мило мы живем, за что погибли люди на Майдане? И гибнут сейчас? За Левочкина, Портнова, Татарова, Гетьманцева, Дерьмака, Арахамию, Кушнира который побрил с женой инвесторов и Киевгорстрой, или за завхоза Януковича Кравца и его сына который является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей пока наши пацаны воюют за каждую посадку, или за дочку бывшего министра обороны при Януковиче Лебедева Шутову (ЛЕБЕДЄВА) АЛЬОНА ПАВЛІВНА (1983 р.н., Київ) которая получила подряд от КП "Київтеплоенерго" и покупает 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт за 1,12 мільярда. Это кровавое шапито Слуг которые давно под управлением региАналов
показати весь коментар
19.06.2024 13:28 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/10841 Ростислав Павленко, Європейська Солідарність
На вимогу Ірини Геращенко Верховна Рада голосувала за запитання до Генерального прокурора щодо цензури в Україні. «Темників» в Укрінформі і не тільки.
Набрали… 91 голос. Важко іде усвідомлення парламентарями своєї ролі і обовʼязків у суспільстві.
А дарма. Про проблемний стан демократії, і зокрема свободи слова в Україні голосно говорять на Заході.
Наприклад, учора The New York Times опублікувала розгромний матеріал про те, що в питанні свободи слова в Україні - великий крок назад. Згадали і темники в «Укрінформі», і ігнорування «Європейської Солідарності» на марафоні, і поневіряння «Суспільного». Окремо констатується, що обмеження ці виходять далеко за рамки потреб воєнного часу.
Така ситуація проблематична - бо нею точно користуються опоненти України. Але проблематична не поява матеріалів, а власне ситуація із свободою слова.
Правди не приховати - західні країни моніторять використання своєї допомоги, і дуже добре обізнані з реаліями України. Приховати проблеми «під килимок» не вийде.
Щоб вони не шкодили Україні, їх треба вирішувати по суті.
Так що Генпрокурору питання все одно поставимо. І не тільки йому.
показати весь коментар
19.06.2024 13:33 Відповісти
Журналісти просто брешуть. Не вірю жодному українському журналісту, кореспонденту, всіляким змі - всі вони сприяли у 19 році приходу з кокаїну зеленского на всю країну. Гниди, такіж як і зеленський. Є ще різниця - зеленский увесь у крові дітей та жінок України. Я не кажу про військових. Сотні тисяч. А для міліонів глядачів кв 95, ліги сміху.... це нові ржачні сюжети. І ходять. І ржуть.
показати весь коментар
19.06.2024 14:28 Відповісти
Ой, як так всі? Ви різниці між СМІ не відчуваєте, тому що треба всіх зплившим пропагандонськім гівном помазати?
показати весь коментар
20.06.2024 00:21 Відповісти
Вони і самі всі українськи журнашлюхи та всіляки кореспонденти у лайні. І не тобі мені вказувать шо мені робіть - у мене така думка. Цеж яким лайном треба бути шоб отак всім лягати під гвидона дерьмака.
показати весь коментар
20.06.2024 02:24 Відповісти
Вони їх просто на пристріляні ділянки відправляють, а тиск це дрібнощі.
показати весь коментар
19.06.2024 14:59 Відповісти
Рейтинг вз ***** падає, тиск на журналістів зростає. Все пропорційно.
показати весь коментар
19.06.2024 15:05 Відповісти
В Україні царює створений кгб спосіб манупяцієй суспільством, Зеленський його одобрює
показати весь коментар
19.06.2024 18:00 Відповісти
Ооо! Ще один філіал раша тудей ,,зголосився"!! За своїми журналістами пильнуйте!!!
показати весь коментар
19.06.2024 18:19 Відповісти
5 канал, ПРЯМИЙ, Експресо, чому блокують?
показати весь коментар
19.06.2024 18:23 Відповісти
"чтобы сообщения о коррупции не помешали иностранным партнерам одобрить предоставление помощи"
показати весь коментар
19.06.2024 19:20 Відповісти
"Аа..кто это сделал...?"
показати весь коментар
19.06.2024 23:25 Відповісти
Зараз шлендра Лещенка буде відпрацьовувати зарплату
показати весь коментар
20.06.2024 00:17 Відповісти
 
 