Українських журналістів, які знімали вантажопотік на кордоні Польщі з РФ, депортували, відібравши техніку. ВIДЕО

7 березня польські правоохоронці затримали двох журналістів Інформаційного агентства "Район.ін.юа", представники ЗМІ займалися розслідуванням щодо вантажних перевезень на російсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Район.ін.юа".

Як зазначається, редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Редакція Район.in.ua звертається до органів державної влади України та Польщі з проханням належно відреагувати на цей інцидент.

Згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону - польський чи російський. Також, планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

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Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Бранєво. Вони відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, мікрофони, павербанки й навіть селфі-палиці.

"Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила", - розповідає журналіст Юрій Конкевич.

Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме - російські вагони скрапленого газу.

Крім того, працівники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів. З рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.

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Працівники поліції відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.

"Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність Інформаційного агентства "Район.ін.юа", - звертається директор Ігор Денисевич.

Редакція звертається до Національної спілки журналістів України та Незалежної медіа-профспілки України із проханням звернутися до Асоціації польських журналістів та Міжнародної і Європейської федерації журналістів із закликом захистити права журналістів Юрія Конкевича та Олександра Пілюка.

Також редакція закликає переглянути матеріал на ютуб-каналі Район.in.ua Газ та зерно з РФ їдуть до ЄС, доки кордон Польщі та України заблокований.

Більше зафіксованих доказів - фото та відео - працівники польської поліції видалили на місці затримання.

Затримання журналіста Ткача у Польщі

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" повідомило про затримання журналіста Михайла Ткача та його оператора в Польщі, де вони знімали матеріал про транзит товарів із Росії та Білорусі. Ткача та його колегу відпустили після кількох годин утримування під вартою та допиту спецслужбами. Редакція зазначила, що для вирішення ситуації знадобилася участь українських дипломатів у Польщі. Після цього польська поліція пояснила, що правоохоронці хотіли встановити особу та перевірити причину перебування журналіста.