Украинских журналистов Конкевича и Пилюка, снимавших грузопоток на границе Польши с РФ, депортировали, отобрав технику. ВИДЕО

7 марта польские правоохранители задержали двух журналистов Информационного агентства "Район.ин.юа", представители СМИ занимались расследованием по грузовым перевозкам на российско-польской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Район.ін.юа".

Как отмечается, редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша. На вечер 9 марта пограничники привезли журналистов на пункт пропуска Дорогуск-Ягодин.

Редакция Район.in.ua обращается в органы государственной власти Украины и Польши с просьбой отреагировать на этот инцидент.

Согласно редакционному заданию, журналисты должны исследовать тему грузовых перевозок, оценить грузопоток и выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы - польский или российский. Также планировалось пообщаться с очевидцами и экспертами для оценки масштабов такой торговли.

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Приблизительно в 13:10 по местному времени журналистов задержали сотрудники полиции в количестве 5-6 человек в городе Браневе. Они отобрали имущество журналистов: два смартфона, два фотоаппарата, личный макбук, карты памяти, микрофоны, павербанки и даже селфи-палки.

"Район.Закордон поехал на север Польши, к границе с Калининградской областью РФ, чтобы увидеть, как через Польшу в Европу до сих пор идут газ и зерно из России. Никакого блокпоста польских фермеров там мы не встретили, зато увидели вагоны РЖД. Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало лицами, угрожающими национальной безопасности Польши, и выдворила", - рассказывает журналист Юрий Конкевич.

Причиной задержания сотрудники полиции назвали то, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно – российские вагоны сжиженного газа.

Кроме того, сотрудники полиции обыскали автомобиль без согласия журналистов. Из рюкзака, который был в автомобиле, изъяли редакционный ноутбук, три микрофона, наушники, оборудование для света и другие личные вещи.

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Сотрудники полиции отказали в звонке консулу, редакции и родственникам без объяснений причин.

"Редакция сейчас начала процесс обжалования депортации, которая запрещает нашим журналистам посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет. Но мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое является ценным и составляет материальную ценность, отсутствие техники в значительной степени блокирует деятельность Информационного агентства "Район.ин.юа", - обращается директор Игорь Денисевич.

Редакция обращается в Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины с просьбой обратиться в Ассоциацию польских журналистов и Международную и Европейскую федерацию журналистов с призывом защитить права журналистов Юрия Конкевича и Александра Пилюка.

Также редакция призывает пересмотреть материал на ютуб-канале Район.in.ua Газ та зерно з РФ їдуть до ЄС, доки кордон Польщі та України заблокований.

Больше зафиксированных доказательств – фото и видео – сотрудники польской полиции удалили на месте задержания.

Задержание журналиста Ткача в Польше

Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для разрешения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше. После этого польская полиция объяснила, что правоохранители хотели установить личность и проверить причину нахождения журналиста.