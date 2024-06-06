91 представитель медиа погиб и 30 попали в плен к оккупантам с начала полномасштабной войны, - Карандеев

С 24 февраля 2022 года на войне погиб 91 представитель медиа, 30 попали в плен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"На боевых позициях и на месте событий в тылу журналисты выполняют важнейшую миссию - фиксируют события российско-украинской войны и доносят миру оперативную правдивую информацию. Искренняя благодарность украинским журналистам и представителям иностранных медиа за тот вклад, который вы делаете в нашу борьбу против врага, формирование общественного мнения и укрепление демократии", - говорится в поздравлении Карандеева по случаю Дня журналиста.

По его словам, работу журналистов трудно переоценить, так как ее результат несет важные месседжи, способные изменить ход истории.

"Из-за российской агрессии, к большому сожалению, сегодня Украина теряет самое ценное - своих людей. Среди них - журналисты и медийщики. По данным НСЖУ, 91 представитель медиа погиб во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Склоняем голову перед их подвигом ради свободы нашего государства", - добавил он.

Кроме того, по его словам, 30 медийщиков на сегодня находятся в плену и сотни защищают Родину в рядах Вооруженных сил.

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