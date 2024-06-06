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Новини Війна
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91 представник медіа загинув та 30 потрапили в полон до окупантів з початку повномасштабної війни, - Карандєєв

Журнаслісти на війні

З 24 лютого 2022 року на війні загинув 91 представник медіа, 30 потрапили у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. 

"На бойових позиціях та на місці подій у тилу журналісти виконують надважливу місію – фіксують події російсько-української війни та доносять світові оперативну правдиву інформацію. Щира вдячність українським журналістам і представникам іноземних медіа за той внесок, який ви робите у нашу боротьбу проти ворога, формування громадської думки та зміцнення демократії", - йдеться у привітанні Карандєєва з нагоди Дня журналіста.

За його словами, роботу журналістів важко переоцінити, адже її результат несе важливі меседжі, здатні змінити хід історії.

"Через російську агресію, на превеликий жаль, сьогодні Україна втрачає найцінніше – своїх людей. Серед них – журналісти й медійники. За даними НСЖУ, 91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Схиляємо голову перед їхнім подвигом задля свободи нашої держави", - додав він.

Крім того, за його словами, 30 медійників на сьогодні перебувають у полоні й сотні захищають Батьківщину в лавах Збройних сил.

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Автор: 

журналістика (1760) Карандєєв Ростислав (28)


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Одні загинули, інші влаштували собі синекуру на марафоні.
Загиблі не роблять з подавляючої більшості українських журнашлюх - журналістів...
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06.06.2024 11:37 Відповісти
Одні журналісти гинуть на фронті, а інші сидять в теплі на телемарафеті і старанно вилизують с***у зеленому лідору.
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06.06.2024 12:14 Відповісти
довилизуються
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06.06.2024 15:13 Відповісти
Маємо сподівання.
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06.06.2024 22:26 Відповісти
 
 