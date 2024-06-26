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РФ скоїла близько 600 злочинів проти журналістів і медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення, - Лубінець

Злочини РФ проти журналістів і медіа

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вчинила близько 600 злочинів проти журналістів і медіа, серед яких незаконні затримання та викрадення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на конференції-дебатах "Журналісти мають значення: заклик до звільнення українських журналістів, утримуваних РФ", що проходить під час літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

"Наголосив, що Росія скоїла близько 600 злочинів проти журналістів і медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Серед них – незаконні затримання та викрадення представників медіа: 25 журналістів утримує РФ! Україна озвучила імена цих людей", - повідомив Лубінець.

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Також він зазначив, що як омбудсман звернувся до міжнародної спільноти та учасників сесії ПАРЄ, щоб:

  1. Посилити політичний і дипломатичний тиск на РФ задля повернення незаконно утримуваних журналістів. А також – усіх українських громадян у межах 4 пункту Формули миру.
  2. Засудити напади РФ на незалежну журналістику на ТОТ України.
  3. Притягнути до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах.
  4. Посилити санкційну політику проти Росії.
  5. Сформувати список осіб із Росії, які причетні до злочинів проти журналістів.

"На мою думку, конкретним кроком у цьому напрямку може стати ухвалення тематичної резолюції за участі різних міжнародних організацій. Також закликав підготувати документ, який сприятиме звільненню журналістів", - додав Лубінець.

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Автор: 

журналістика (1777) росія (65800) медіа (233) Лубінець Дмитро (610)


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Лубінец, а скільки злочинів скоїли оті так звані журналісти проти України? Я маю на увазі отіх тварюк з каналів мураєвих, медведчуків тощо та тіх шо на кшталт мосейчук? І всі ці гниди зараз на ZEленому марахфоні та Г+Г тощо.
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26.06.2024 16:23 Відповісти
З кацапами зрозуміло, а скільки злочинів скоєно у нас поліцією, суддями, прокурорами, депутатами проти журналістів не хочете оприлюднити чи не фіксуєте, не реєструєте?
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26.06.2024 16:37 Відповісти
А скільки злочинів проти журналістів скоїли посібники рашистів - Зєлєбєні?
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26.06.2024 17:26 Відповісти
 
 