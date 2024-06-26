РФ скоїла близько 600 злочинів проти журналістів і медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення, - Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вчинила близько 600 злочинів проти журналістів і медіа, серед яких незаконні затримання та викрадення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на конференції-дебатах "Журналісти мають значення: заклик до звільнення українських журналістів, утримуваних РФ", що проходить під час літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

"Наголосив, що Росія скоїла близько 600 злочинів проти журналістів і медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Серед них – незаконні затримання та викрадення представників медіа: 25 журналістів утримує РФ! Україна озвучила імена цих людей", - повідомив Лубінець.

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Також він зазначив, що як омбудсман звернувся до міжнародної спільноти та учасників сесії ПАРЄ, щоб:

Посилити політичний і дипломатичний тиск на РФ задля повернення незаконно утримуваних журналістів. А також – усіх українських громадян у межах 4 пункту Формули миру. Засудити напади РФ на незалежну журналістику на ТОТ України. Притягнути до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах. Посилити санкційну політику проти Росії. Сформувати список осіб із Росії, які причетні до злочинів проти журналістів.

"На мою думку, конкретним кроком у цьому напрямку може стати ухвалення тематичної резолюції за участі різних міжнародних організацій. Також закликав підготувати документ, який сприятиме звільненню журналістів", - додав Лубінець.

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