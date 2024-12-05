На фронте произошло 106 боевых столкновений, больше всего - на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 106 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Пограничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии пострадали районы населенных пунктов Краснополье, Покровка и Демьяновка в Сумской области. Кроме того враг нанес авиаудар КАБом по Глухову.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар КАБом в районе Круглого.

На Купянском направлении украинские воины отражают три вражеские атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одна атака уже отбита. Авиаударам НАРами подверглись Петропавловка и Лозовая.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 штурмовых и наступательных действий у Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском Лесничестве, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

Наши защитники отражают штурм противника, на Краматорском направлении вблизи Часова Яра.

Силами обороны отбита одна атака вблизи Торецка на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, 8 боестолкновений еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 35 атак вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Гановки, Романовки и Успеновки, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пятнадцать раз наши защитники отражали атаки врага на Времевском направлении вблизи населенных пунктов Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки, десять из них еще продолжаются.

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Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили семь вражеских атак, еще в четырех локациях бои продолжаются.