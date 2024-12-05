В Харьковской области враг задействовал бомбардировочную авиацию, атаковал в районах Волчанска, Высокой Яруги, Глубокого, - ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки произошло семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 35 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 366 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери врага на Харьковщине

За минувшие сутки потери армии РФ составляют 137 существ, из них безвозвратные - 54, санитарные - 82.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 79 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

2 артиллерийские системы;

22 автомобиля;

10 единиц спецтехники;

44 БпЛА.

Также уничтожено 79 укрытий для личного состава и 3 места хранения боеприпасов.

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