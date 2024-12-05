Украинские военные совершили удачный контрштурм в Нелиповке на Торецком направлении, - ОТГ "Луганск"

В поселке Нелиповка на Торецком направлении Силы обороны Украины провели удачный контрштурм, кроме того, здесь украинские воины уже длительное время не дают врагу прорываться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Этот контрштурм состоялся в поселке Нелиповка Торецкого направления. Это поселок, а не город, и есть больше возможностей использовать технику. Поэтому ребята провели удачный штурм, и они на самом деле молодцы, потому что им противостоит огромная группировка войск РФ. Здесь защитники уже долгое время не дают врагу прорываться, да еще и удачно контратакуют и, кстати, не впервые", - рассказала пресс-секретарь.

Также читайте: Ситуация в Торецке крайне тяжелая: идут городские бои. Враг забрасывает ВСУ "мясом", - ОТГ "Луганск"

Также она отметила, что на Торецком направлении российские оккупанты проводят "самое большое количество штурмов", а в самом Торецке идут тяжелые городские бои.

"К сожалению, там сейчас идут тяжелые городские бои. Это очень сложный тип боя, в городах затруднено ведение боя, трудно применять технику. К сожалению, именно на этом направлении враг бросает максимальное количество личного состава, чтобы вытеснить наших защитников", - добавила она.

Также смотрите: Артиллеристы отдельного спецотряда "Крылья Омеги" уничтожают оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО