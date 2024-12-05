Россияне 15 раз за день атаковали Никопольщину: повреждены частные и многоэтажные дома, инфраструктура, гаражи и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 5 декабря российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией, всего за день совершили 15 атак.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг целился по Никополю, Покровской, Марганецкой, Червоногригорьевской и Мировской громадах.
В результате вражеских атак повреждена инфраструктура. Повреждены 2 пятиэтажки, 13 частных домов, 11 хозяйственных построек, 3 гаража, авто и скутер. Три теплицы изуродованы, еще одна уничтожена. Зацепило газопровод.
Сообщается, что люди не пострадали.
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