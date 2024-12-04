Россияне обстреляли Никопольщину: женщина погибла, ранен мужчина, повреждены дома и теплицы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 4 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области почти 20 раз. Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне убили 88-летнюю женщину, ударив дроном-камикадзе по Никополю.

Есть в районе и пострадавший, в Мировской громаде. По ней агрессор также попал беспилотником. 64-летний мужчина получил осколочное ранение и ушиб. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Состояние - удовлетворительное", - написал Лысак.

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В ежедневной вечерней сводке Лысак отметил: "Двадцать раз в течение дня российская армия атаковала Никопольщину. Целила по райцентру, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам. Атаковала дронами-камикадзе, артиллерией, сбрасывала боеприпасы с БпЛА.

Повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 3 теплицы, газопровод. Повреждены служебная машина и легковушка".











