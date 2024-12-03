Оккупанты атаковали с артиллерии и дронами-камикадзе Никопольщину, ударили беспилотником по Синельниковщине. ФОТОрепортаж

В течение дня 3 декабря российские войска наносили удары по Никопольскому на Синельниковском районах Днепропетровской области, есть повреждения инфраструктуры.

О последствиях вражеских атак рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Никопольщину в течение дня враг направил артиллерию и дроны-камикадзе. Сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Попал по Никополю и Марганецкой громаде.



В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура, три частных дома, автостоянка и три машины.

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По Синельниковщине агрессор ударил беспилотником. Поврежден частный дом.

Как отмечается, в обоих районах обошлось без погибших и пострадавших.





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