Ночью и утром рашисты били по Никополю: поврежден санаторий, гимназия и жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью враг дважды бил по Никополю из ствольной и реактивной артиллерии, утром же атаковал дроном-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Ночью в результате обстрела повреждены гимназия, санаторий, 7 частных домов, 3 хозяйственные постройки, 2 гаража, 3 авто и прицеп. Изуродованы линии электропередач и газопроводы", - говорится в сообщении.
Утром оккупанты снова ударили по городу. Попали дроном-камикадзе. Последствия уточняются.
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