Вночі та вранці рашисти били по Нікополю: пошкоджено санаторій, гімназію та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Вночі ворог двічі бив по Нікополю зі ствольної та реактивної артилерії, вранці ж атакував дроном-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі внаслідок обстрілу пошкоджені гімназія, санаторій, 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, 3 авто та причіп. Понівечені лінії електропередач і газогони", - йдеться в повідомленні.

Вранці окупанти знову вдарили по місту. Поцілили дроном-камікадзе. Наслідки уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни дронами-камікадзе та з артилерії атакували Нікопольщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки і авто. ФОТОрепортаж













