Вночі та вранці рашисти били по Нікополю: пошкоджено санаторій, гімназію та житлові будинки. ФОТОрепортаж
Вночі ворог двічі бив по Нікополю зі ствольної та реактивної артилерії, вранці ж атакував дроном-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі внаслідок обстрілу пошкоджені гімназія, санаторій, 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, 3 авто та причіп. Понівечені лінії електропередач і газогони", - йдеться в повідомленні.
Вранці окупанти знову вдарили по місту. Поцілили дроном-камікадзе. Наслідки уточнюються.
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