Россияне нанесли около 800 ударов по энергетическим объектам Сумщины за этот год, - ОВА

В 2024 году войска оккупантов совершили около 800 ударов по энергетическим объектам Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.

"Около 800 ударов было осуществлено врагом по энергетическим объектам в 2024 году. Это почти вдвое больше, чем в прошлом. Продолжаем восстанавливать, усиливать защиту этих объектов и увеличивать резервные источники питания. Нам в этом помогает правительство и международные партнеры", - рассказал он.

Он добавил, что состояние энергетической системы на Сумщине, как и в других областях, зависит от ситуации с энергоснабжением в государстве.

"Что касается ситуации в энергетической системе области, то сейчас около 7 тысяч потребителей электроэнергии отключены в результате вооруженного вмешательства врага, это, в первую очередь, приграничные громады", - пояснил Артюх.

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