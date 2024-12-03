Росіяни здійснили близько 800 ударів по енергетичних об’єктах Сумщини за цей рік, - ОВА

У 2024 році війська окупантів здійснили близько 800 ударів по енергетичних об'єктах Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 800 ударів було здійснено ворогом по енергетичних об’єктах у 2024 році. Це майже вдвічі більше, ніж у минулому. Продовжуємо відновлювати, посилювати захист цих об’єктів та збільшувати резервні джерела живлення. Нам у цьому допомагає уряд та міжнародні партнери", - розповів він.

Він додав, що стан енергетичної системи на Сумщині, як і в інших областях, залежить від ситуації з енергопостачанням у державі.

"Що ж до ситуації в енергетичній системі області, то наразі близько 7 тисяч споживачів електроенергії відключені внаслідок збройного втручання ворога, це, в першу чергу, прикордонні громади", - пояснив Артюх.

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