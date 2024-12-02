Окупанти вдаються до тактичних хитрощів, обстрілюючи північний напрямок, - ОТУ "Сіверськ"

Війська РФ, обстрілюючи територію Сумщини й Чернігівщини, застосовують мобільне та далекобійне озброєння, а також FPV-дрони, намагаючись уникати придушення вогнем у відповідь.

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ", полковник ЗСУ Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог зберігає динаміку обстрілів на Сумщині й Чернігівщині. У кількісних показниках вони не збільшуються, але є зміни в застосуванні деяких видів зброї. Здебільшого ворог застосовує міномети 120 та 80 калібру, які більш мобільні і їх легше сховати на кордоні. Бо артилерію більшого калібру ми не даємо можливості використовувати. Також вони застосовують зброю з далекої відстані - це РСЗВ або авіаційну компоненту, здебільшого FPV-дрони", - сказав Мисник.

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Також, за його словами, ворог вдається до різноманітних новацій у використанні БПЛА, які прямують вглиб країни над підконтрольною ОТУ "Сіверськ" територією.

"Щодоби ми збиваємо ударні безпілотні апарати ворога, які заходять з Курщини та Брянщини. Так, за минулу добу в зоні відповідальності нашого угруповання було збито 14 БПЛА. Ми посилюємо свою ППО-компоненту і маємо ешелонований захист на різних рубежах. Але ворог змінює маршрути заходу та використовує різні технічні та тактичні новинки для заходу на територію України", - зазначив Мисник.

Раніше в ОТУ "Сіверськ" зазначали, що ворог зменшив використання КАБів на півночі.