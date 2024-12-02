Оккупанты прибегают к тактическим ухищрениям, обстреливая северное направление, - ОТГ "Северск"

Войска РФ, обстреливая территорию Сумщины и Черниговщины, применяют мобильное и дальнобойное вооружение, а также FPV-дроны, пытаясь избегать подавления ответным огнем.

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск", полковник ВСУ Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг сохраняет динамику обстрелов на Сумщине и Черниговщине. В количественных показателях они не увеличиваются, но есть изменения в применении некоторых видов оружия. В основном враг применяет минометы 120 и 80 калибра, которые более мобильны и их легче спрятать на границе. Потому что артиллерию большего калибра мы не даем возможности использовать. Также они применяют оружие с дальнего расстояния - это РСЗО или авиационную компоненту, в основном FPV-дроны", - сказал Мысник.

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Также, по его словам, враг прибегает к различным новациям в использовании БПЛА, которые направляются вглубь страны над подконтрольной ОТУ "Северск" территорией.

"Ежесуточно мы сбиваем ударные беспилотные аппараты врага, которые заходят с Курщины и Брянщины. Так, за минувшие сутки в зоне ответственности нашей группировки было сбито 14 БПЛА. Мы усиливаем свою ПВО-компоненту и имеем эшелонированную защиту на разных рубежах. Но враг меняет маршруты захода и использует различные технические и тактические новинки для захода на территорию Украины", - отметил Мысник.

Ранее в ОТГ "Северск" отмечали, что враг уменьшил использование КАБов на севере.