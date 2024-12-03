Окупанти атакували з артилерії і дронами-камікадзе Нікопольщину, вдарили безпілотником по Синельниківщині. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 3 грудня російські війська завдавали ударів по Нікопольському на Синельниківському районах Дніпропетровської області, є пошкодження інфраструктури.
Про наслідки ворожих атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, на Нікопольщину протягом дня ворог спрямував артилерію і дрони-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді.
Унаслідок російських обстрілів пошкоджено інфраструктуру, три приватні будинки, автостоянку і три машини.
По Синельниківщині агресор вдарив безпілотником. Понівечено приватну оселю.
Як зазначається, в обох районах минулося без загиблих і постраждалих.
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