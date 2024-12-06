Бойцы 3-й ОШБр уничтожают вражескую штурмовую группу: "Там ще один п#дар! Хто на FPV підлітає - в’#біть його". ВИДЕО
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили вражескую штурмовую группу, которая двигалась на украинские позиции двумя волнами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.
"Ночник зафиксировал группу оккупантов, которые начали наступление на позиции Третьей штурмовой, подняв в небо FPV, пилоты нейтрализовали одного п#дара. Еще два заскочили в траншею, где их сразу догнали наши дроны. На штурм выдвигается следующая группа и, как зомбаки, прет туда, где только что раз#башило их предшественников. И "неожиданность" - аналогично отгребает от бойцов 3-й ОШБр. Уничтожали врага с неба спецы из Батальона беспилотных систем и 1-го мехбата", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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Яка б нормальна нація вже б піднялась проти війни , скинули ***********- сина сатани й жили. Але не Кацапи , лізуть вбивати й подихати за ідеї шизонутого ***** покірно...... дегенерати.