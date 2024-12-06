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Новости Война
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Бойцы 3-й ОШБр уничтожают вражескую штурмовую группу: "Там ще один п#дар! Хто на FPV підлітає - в’#біть його". ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБр уничтожили вражескую штурмовую группу, которая двигалась на украинские позиции двумя волнами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Ночник зафиксировал группу оккупантов, которые начали наступление на позиции Третьей штурмовой, подняв в небо FPV, пилоты нейтрализовали одного п#дара. Еще два заскочили в траншею, где их сразу догнали наши дроны. На штурм выдвигается следующая группа и, как зомбаки, прет туда, где только что раз#башило их предшественников. И "неожиданность" - аналогично отгребает от бойцов 3-й ОШБр. Уничтожали врага с неба спецы из Батальона беспилотных систем и 1-го мехбата", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: ПВО 3-й ОШБр уничтожило рекордное количество вражеских дронов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) уничтожение (6864) бой (158) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414)


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добре..
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06.12.2024 10:20 Ответить
Кацапи - дегенерати, раби та нелюді хворі на голову.
Яка б нормальна нація вже б піднялась проти війни , скинули ***********- сина сатани й жили. Але не Кацапи , лізуть вбивати й подихати за ідеї шизонутого ***** покірно...... дегенерати.
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06.12.2024 10:23 Ответить
їм лишня хромосома не дозволяє
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06.12.2024 10:35 Ответить
Вони самі путін. Кожен з них. Тому проти себе й не підіймаються.
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06.12.2024 10:37 Ответить
чухлома і малмыж не дочекаються "сваіх гєроєв".
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06.12.2024 10:42 Ответить
Як в комп.ігрі, важко повірити що це можливо в реальності. Тупо біжать на убой
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06.12.2024 11:36 Ответить
Аж шмаття летить... Боже, які ж вони недолугі
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06.12.2024 11:50 Ответить
В шмаття порвали сволоту! Дякуємо, хлопці, нехай щастить, а підарам ***** шастать!
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06.12.2024 17:30 Ответить
 
 