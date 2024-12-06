Бойцы 3-й ОШБр уничтожают вражескую штурмовую группу: "Там ще один п#дар! Хто на FPV підлітає - в’#біть його". ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБр уничтожили вражескую штурмовую группу, которая двигалась на украинские позиции двумя волнами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Ночник зафиксировал группу оккупантов, которые начали наступление на позиции Третьей штурмовой, подняв в небо FPV, пилоты нейтрализовали одного п#дара. Еще два заскочили в траншею, где их сразу догнали наши дроны. На штурм выдвигается следующая группа и, как зомбаки, прет туда, где только что раз#башило их предшественников. И "неожиданность" - аналогично отгребает от бойцов 3-й ОШБр. Уничтожали врага с неба спецы из Батальона беспилотных систем и 1-го мехбата", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: ПВО 3-й ОШБр уничтожило рекордное количество вражеских дронов на Харьковщине. ВИДЕО