В бою за Украину погиб учитель и бывший кременчугский политик Павел Черныш

Во время боевого задания погиб военнослужащий с Кременчугщины Павел Черныш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор КДЮСШ Каменнопотоковского сельского совета Ян Белоус.

"Во время боевого задания, погиб наш земляк. Черныш Павел Васильевич.

Патриот с большой буквы. Работал учителем истории в Каменнопотоковском лицее. Его любовь к детям, была безграничной", - говорится в заметке.

По информации издания "Кременчугская газета", Павел Черныш стоял у истоков создания в городе партии "Наша Украина".

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