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В бою за Украину погиб учитель и бывший кременчугский политик Павел Черныш

Загинув Павло Черниш

Во время боевого задания погиб военнослужащий с Кременчугщины Павел Черныш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор КДЮСШ Каменнопотоковского сельского совета Ян Белоус.

"Во время боевого задания, погиб наш земляк. Черныш Павел Васильевич.

Патриот с большой буквы. Работал учителем истории в Каменнопотоковском лицее. Его любовь к детям, была безграничной", - говорится в заметке.

По информации издания "Кременчугская газета", Павел Черныш стоял у истоков создания в городе партии "Наша Украина".

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Наша Украина (187) потери (4378) Каменные Потоки (1)


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Вічна пам'ять і слава Герою!
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06.12.2024 10:14 Ответить
Шана і вічна пам'ять славетному земляку!
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06.12.2024 10:15 Ответить
Боляче((. Спочивай у мирі, Воїне. Співчуття побратимам, рідним та Україні, яка втрачає таких своїх синів..
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06.12.2024 10:26 Ответить
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06.12.2024 10:29 Ответить
"За інформацією https://kg.ua/news/na-viyni-zaginuv-vidomiy-vchitel-ta-kolishniy-kremenchuckiy-politik видання "Кременчуцька газета" , Павло Черниш стояв біля джерел створення в місті партії "Наша Україна"."

Партія Віктора Ющенка.
Не дивно, що не з партії Зеленського.

Вічна слава і пам'ять українцю-захиснику.

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06.12.2024 10:37 Ответить
Ну так в ЗСУ є політики з ЄС, Голосу, Свободи, ПС, інших націоналістичних сил, нацдемів (Рух, Наша Україна тощо) та навіть Батьківщини. Немає від слуг і опзж...
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06.12.2024 10:52 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його рідним 😪😪😪
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06.12.2024 11:01 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
знову пішов один з найкращих.

Смерть кацапам !

.
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06.12.2024 12:03 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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07.12.2024 02:35 Ответить
 
 