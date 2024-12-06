В бою за Украину погиб учитель и бывший кременчугский политик Павел Черныш
Во время боевого задания погиб военнослужащий с Кременчугщины Павел Черныш.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор КДЮСШ Каменнопотоковского сельского совета Ян Белоус.
"Во время боевого задания, погиб наш земляк. Черныш Павел Васильевич.
Патриот с большой буквы. Работал учителем истории в Каменнопотоковском лицее. Его любовь к детям, была безграничной", - говорится в заметке.
По информации издания "Кременчугская газета", Павел Черныш стоял у истоков создания в городе партии "Наша Украина".
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Партія Віктора Ющенка.
Не дивно, що не з партії Зеленського.
Вічна слава і пам'ять українцю-захиснику.
Герою Слава !
співчуття рідним...
знову пішов один з найкращих.
Смерть кацапам !
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