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На фронте погиб украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон. ФОТО

Во время выполнения боевого задания 2 декабря погиб известный украинский музыкант Юрий Мелофон.

Как информирует Цензор.НЕТ, о смерти коллеги сообщила в Instagram певица Лавика (Любовь Юнак).

"Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я. В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре", - написала артистка.

Она отметила, что Юрий был очень добрым человеком, постоянно пытался помогать другим и призывал никогда не сдаваться.

"Последнее сообщение было с поздравлением меня с днем рождения. После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья... Вечная память Герою", - отметила певица.

К слову, Юрий Мелофон был артистом лейбла Moon Records. Также писал собственную музыку и сотрудничал с украинскими артистами.

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Загинув Юрій Мелофон
Загинув Юрій Мелофон

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музыка (786) потери (4374)


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Топ комментарии
+29
Світла пам"ять...
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05.12.2024 10:56
+19
Вічна пам'ять Герою!!!
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05.12.2024 11:06
+6
Герою України слава😪😪😪
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05.12.2024 11:34
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Світла пам"ять...
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05.12.2024 10:56 Ответить
Вічна пам'ять Герою!!!
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05.12.2024 11:06 Ответить
А можна було написать статтю "українською мовою"? Бо прямо як у петросяновській мініатюрі горбачовських часів: "Вроде, гаварит па-русски, а панять ничего нельзя...". Тут теж - стаття начебто написана українською, а стільки "англіцизмів", що людина, далека від жаргону музикальної богеми, зрозуміть нічого не може...
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05.12.2024 11:27 Ответить
КАцапе! А що ти тут забувся?...
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05.12.2024 11:55 Ответить
Чому нік написав не срускім ізиком а латиницею загниваючого заходу, кацапе?
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05.12.2024 12:13 Ответить
В язикє точно таке ж засіліє іностранщіни. Причому від року у рік все більше.
Це означає, що всі новації у музиці походять з англомовних країн.
І це добре. Не вистачало ще, щоб русня задавала тон музичному світу.
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05.12.2024 17:28 Ответить
Мені на "язик" НАСРАТЬ! Хай хоч на чукотську переходять... У мене питання іншого штибу - "Українська мова така бідна, що не має своїх автентичних аналогів?" А справа проста - наша "культурна "еліта" НЕ ЗНАЄ української мови!!! Але ж саме вони повинні "нести в маси" КУЛЬТУРУ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!!! А вони несуть "суржик"... Тільки тепер уже не українсько-російський, а українсько-англійський...
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05.12.2024 17:38 Ответить
Ну, питання, чи треба використовувати всюди український еквівалент, дискусійне.
Є професійний жаргон (до якого відноситься і ось цей музичний), де слова мають особливе значення, і де трапляються часом дикі з точки зору лінгвістики речі. В корабельній справі є термін "бімс". Від англійської "beams". В той самий час є український/кацапський еквівалент "балка". Але це не все. "Beams" - множина, в однині "beam". У нас же форма множини використовується для позначення одиночної балки. Коли кажемо про декілька балок, то виходить "бімси" (так пишуть в підручниках). Двічі множина. Масло масляне.
Ще один приклад - слова "волонтер" і "доброволець". Тут пояснювати не треба, і так все зрозуміло.
Еквівалент має звучати краще за оригінал. Є розповсюджене слово "лайк", і чудовий його замінник "вподобайка". Але довжина... Чотири літери у "лайка" і десять - у "вподобайки". Якщо жаргонне слово довше чотирьох-шести літер, людина намагається його якось скоротити. Але кому не ліньки, цілком може послуговуватись вподобайкою.
Якщо слово-еквівалент не звучить, воно не приживеться. Русня марно намагалась замінити "крінж" на "кукож". Не пішло, хоча розганяли тему активно у своїх мережах.
Подивимось на терміни в статті. Чим українським можна замінити "ремікс", "лейбл" і "трек" так, щоб точно було зрозуміло, про що мова йде?
По-перше, слова ці мають бути короткі, інакше не приживуться через складність вимови. По-друге, вони мають звучати (як от "вподобайка").
Може, запропонуєте щось? Так, цікавості заради.
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06.12.2024 08:40 Ответить
Я не професійний лінгвіст... Лише "любитель"... Тому "пропонувать" щось не буду... Колись писав статті до журналів. Статті "спеціалізовані" - для рибалок. І якось говорив з редактором. Той пожалівся, що стали мало купувать журнал. А я йому й кажу: "По-перше, є маса такої інформації в інтернет. По-друге - основна маса рибалок - молоді люди. Уявіть: купує він ваш журнал. А у ньому "вроде па-русски" описано якийсь спосіб рибалки. Але купа англійських термінів, йому незнайомих - бо автору статті захотілося показать, який він "розумний" та "продвинутий"... Основна маса просто відкладе журнал на полицю і піде..."
А слово "крінж" має купу аналогів у нашій мові... Найближче - "очмана" або "чамрення"... бо
"Крінж - з англійської cringe означає "коробити", "пересмикувати". Уявіть, що людина робить щось ганебне. Можливо, перед вашими очима. - Можете сказати йому: "Чувак, ну це ж крінж!" або "Господи, який крінж!"."
Але ж тобі ці слова невідомі!
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06.12.2024 09:02 Ответить
А я і не зазіхаю на знання української. Вообще-то русскоязычный, и украинский знаю из рук вон плохо. Пишу на украинском тут, чтобы в нашем пространстве было меньше русского.
Просто навів пару прикладів, як це у житті виглядає. Русня колись активно боролася проти іностранщіни, до кінця не подолала, а зараз і взагалі рукою махнула. Складає словники наднових слів, де оці всі треки і крінжі вже зафіксовані.
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06.12.2024 09:05 Ответить
А я народився і виріс в тих місцях, де Шевченко босим бігав... Коли моя мати вчилася в педінституті - викладачі ставили її студентам, як приклад носія чистої української мови... А кацапам я не дивуюся... "великий русский язык" - це просто "піджін-інгліш для для "двунадесять языков" народів Російської імперії, створений випускниками Києво-Могилянської академії для царів московських - щоб вони могли якось керувать колонізованими землями... Але це - одна з найбільших таємниць кацапні......

Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…
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06.12.2024 09:17 Ответить
Ну, а я - в Одесі....
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06.12.2024 09:24 Ответить
Різницю між нами бачиш? (це не "дорікання" чи "критика"... І навіть не "зверхність"... Просто "констатація факту"). У мене на батьківщині не скажуть "крінжовий"... Скажуть українською - "чамрений" чи "чаморошний"... "Очмана" - кажуть на Вінничині...
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06.12.2024 09:35 Ответить
Не скоро у нас це зміниться. Хоча української на вулицях помітно більше чути, переважно серед молоді. Переселенці? Та навряд, бо на Донбасі ізьіком шпарять здебільшого.
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06.12.2024 09:38 Ответить
Смішно дивитися на твоє буркотіння, бо ти сам пишеш чужеродно, застосовуючи чужеродні слова, та ще суєш комусь претензіі. Замість "жаргон" (французська) повинно було казати базікання, говірка.А замість "богема"(французська) - митці. І отакі неуки по всьому Дніпру розселилися і смішать людей, лізучи з порадами в будь-які питання, де вони ні в зуб ногою...
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06.12.2024 11:01 Ответить
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05.12.2024 11:28 Ответить
Герою України слава😪😪😪
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05.12.2024 11:34 Ответить
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05.12.2024 11:46 Ответить
Герою Слава !!!🙏 хай музика ,буде йому у супроводі до Бога !
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05.12.2024 11:47 Ответить
Героям вічна слава! Такі хлопці гинуть((, дуже, дуже боляче. На колінах, Друже перед твоїм подвигом.. Співчутті побратимам та рідним.
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06.12.2024 10:28 Ответить
Вічна пам'ять Герою. Такий нестерпний сум...
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06.12.2024 12:08 Ответить
 
 