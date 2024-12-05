На фронте погиб украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон. ФОТО
Во время выполнения боевого задания 2 декабря погиб известный украинский музыкант Юрий Мелофон.
Как информирует Цензор.НЕТ, о смерти коллеги сообщила в Instagram певица Лавика (Любовь Юнак).
"Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я. В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре", - написала артистка.
Она отметила, что Юрий был очень добрым человеком, постоянно пытался помогать другим и призывал никогда не сдаваться.
"Последнее сообщение было с поздравлением меня с днем рождения. После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья... Вечная память Герою", - отметила певица.
К слову, Юрий Мелофон был артистом лейбла Moon Records. Также писал собственную музыку и сотрудничал с украинскими артистами.
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Це означає, що всі новації у музиці походять з англомовних країн.
І це добре. Не вистачало ще, щоб русня задавала тон музичному світу.
Є професійний жаргон (до якого відноситься і ось цей музичний), де слова мають особливе значення, і де трапляються часом дикі з точки зору лінгвістики речі. В корабельній справі є термін "бімс". Від англійської "beams". В той самий час є український/кацапський еквівалент "балка". Але це не все. "Beams" - множина, в однині "beam". У нас же форма множини використовується для позначення одиночної балки. Коли кажемо про декілька балок, то виходить "бімси" (так пишуть в підручниках). Двічі множина. Масло масляне.
Ще один приклад - слова "волонтер" і "доброволець". Тут пояснювати не треба, і так все зрозуміло.
Еквівалент має звучати краще за оригінал. Є розповсюджене слово "лайк", і чудовий його замінник "вподобайка". Але довжина... Чотири літери у "лайка" і десять - у "вподобайки". Якщо жаргонне слово довше чотирьох-шести літер, людина намагається його якось скоротити. Але кому не ліньки, цілком може послуговуватись вподобайкою.
Якщо слово-еквівалент не звучить, воно не приживеться. Русня марно намагалась замінити "крінж" на "кукож". Не пішло, хоча розганяли тему активно у своїх мережах.
Подивимось на терміни в статті. Чим українським можна замінити "ремікс", "лейбл" і "трек" так, щоб точно було зрозуміло, про що мова йде?
По-перше, слова ці мають бути короткі, інакше не приживуться через складність вимови. По-друге, вони мають звучати (як от "вподобайка").
Може, запропонуєте щось? Так, цікавості заради.
А слово "крінж" має купу аналогів у нашій мові... Найближче - "очмана" або "чамрення"... бо
"Крінж - з англійської cringe означає "коробити", "пересмикувати". Уявіть, що людина робить щось ганебне. Можливо, перед вашими очима. - Можете сказати йому: "Чувак, ну це ж крінж!" або "Господи, який крінж!"."
Але ж тобі ці слова невідомі!
Просто навів пару прикладів, як це у житті виглядає. Русня колись активно боролася проти іностранщіни, до кінця не подолала, а зараз і взагалі рукою махнула. Складає словники наднових слів, де оці всі треки і крінжі вже зафіксовані.
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:
- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…
- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…