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Новости Война
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Пограничники уничтожили танк, артиллерию и склады врага дронами "Помста", - ГПСУ. ВИДЕО

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" на Краматорском направлении нанесли мощные удары по российским оккупантам с помощью современных ударных дронов "Помста".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной работы опубликована на странице Госпогранслужбы.

В результате операций были уничтожены танк, артиллерийские установки, военный автотранспорт, склады с боеприпасами, радиолокационная станция и генератор.

"Результативность работы подтверждена также среди живой силы врага. Благодаря точным ударам было ликвидировано и ранено около десятка оккупантов", - отмечает ГПСУ.

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армия РФ (19123) Госпогранслужба (6394) уничтожение (6864) дроны (3869)


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07.12.2024 00:23 Ответить
 
 