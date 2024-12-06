Пограничники уничтожили танк, артиллерию и склады врага дронами "Помста", - ГПСУ. ВИДЕО

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" на Краматорском направлении нанесли мощные удары по российским оккупантам с помощью современных ударных дронов "Помста".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной работы опубликована на странице Госпогранслужбы.

В результате операций были уничтожены танк, артиллерийские установки, военный автотранспорт, склады с боеприпасами, радиолокационная станция и генератор.

"Результативность работы подтверждена также среди живой силы врага. Благодаря точным ударам было ликвидировано и ранено около десятка оккупантов", - отмечает ГПСУ.

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