"Круговая порука": ряд нардепов помогают Умерову "крышевать" схемы в Минобороны, - Безуглая
Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич помогает министру обороны "крышевать" схемы в министерстве.
Об этом пишет нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
"Об организованной преступной группировке. Министр обороны Умеров и глава комитета ВРУ по нацбезопасности Завитневич действуют заодно. Завитневич, в свою очередь, "крышует" Государственную службу экспортного контроля, которую возглавляет его доверенное лицо Павличенко. Рядом на фото - заместитель Умерова Клименков, полностью человек министра. Клименкову, тоже мусульманину, Умеров сейчас передал все (!) ресурсные вопросы в Министерстве обороны. Забрали, в том числе, у первого заместителя Гаврилюка, который отказался участвовать в схемах", - отметила парламентарий.
Нардеп отметила, что была ограничена максимально деятельность антикоррупционной главы закупочного агентства Безруковой.
"Хотя не удалось ее уволить после общественного резонанса. Наблюдательный совет, который должен был бы обеспечивать контроль и прозрачность, до сих пор не функционирует.
Временную специальную комиссию ВРУ, которая отвечает за надзор за предоставленной военно-технической помощи, возглавляет народный депутат Александра Устинова. Она рекомендовала Умерова Ермаку как кандидата на должность министра и всячески его поддерживает, в частности - "отмазывает" перед международными партнерами. Муж Устиновой проживает в США, где, кстати, она и рожала, чтобы ребенок получил гражданство США.
Круговая порука. Господин Президент Владимир Зеленский, Вы не знали?" - добавила Безуглая.
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нічого мудрішого не вигадав, як "цар - гарний, це бояри гандураси, корупціонери", а він - чистий д'артаньян
хто такий завгосп, щоби йому рекомендувати креатуру на посаду МО?
Мар'янка "брехати не буде"...
Мабуть тому, що всіх їх все влаштовує бо клюють з цієї ж руки.
А от правоохоронців вся ця шобла під дерегуванням влади постійно принижує, гнобить і карає руками зелених кнопок і кабміну олігарха коломойши ахмета і пінчука.
а що трапилось? хто перекупив мар'яну у єрмачини?
З днем ЗСУ, захисники!
Там каламуть із тотальною корупцією. несусвітні витівки гешефт--крадійництва... зрадо--продажність--все .що ми вже маємо сьогодні...Це стиль їхнього існування. а вірніше виживання( оскільки будь який самоповажаючий себе народ--НЕ ДОПУСТЕ У СЕБЕ ТАКОГО ШАБАШУ зрадо--круговерті !!!) у ЦИХ ЗАЙД--ЦІЛКОМ АТРОФОВАНА ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ. ЧИ ПРИНАЙМНІ --ДО МІСЦИНИ. ДЕ НАРОДИВСя... ПОКЛОНЯЮТЬСЯ ЛИШЕ ОДНОМУ БОГУ-МАНОНУ---ГРОШІ ПОНАД-УСЕ!
Звернули увагу: : у нашій скруті--нам допомагає увесь Світ. окрім Тель-А-Вів а ( хоч мають. чи не найкраще ППО і досвід у цій царені...
Це засвідчує їх затяту мстивість... Вони змушують нас впасти на коліна і благати з покаянням за розстріли в Бабинім Яру. ( мовляв : ви теж там брали участь?!) Сподіватися на успіх у визвільній війні. супроти РАШО-орди із цим ЗЕ-гарантом--більше. аніж смішно...
https://www.youtube.com/watch?v=r0SwJjEuZzI
Круговая порука безграмотных оХфицеров, вранье ТЦК, вранье на позициях, вранье при прохождении ВЛК, вранье при возможности перевестись, о моральном развитии окружения вообще молчу... - воюю без мотивации, доверия и уважения к командирам, кроме того - обьясняю своим знакомым на своем примере почему не стоит идти в ЗСУ (возможно в возрасте за 55 очень сильное критическое мышление).
Чинуши-погононосители - зачем вы это делаете ??? Неужели цель уничтожить как можно больше граждан?
Війна двох гаражних кооперативів, що 30 років тому спокійно їли з однієї кормушки, руками проклятих народів проклятих країн. Цю зневіру та розпач неможливо виразити словами.
27 років, солдат з 2020 р.