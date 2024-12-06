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"Круговая порука": ряд нардепов помогают Умерову "крышевать" схемы в Минобороны, - Безуглая

Безугла звинуватила Умєрова та низку нардепів у схемах

Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич помогает министру обороны "крышевать" схемы в министерстве.

Об этом пишет нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Об организованной преступной группировке. Министр обороны Умеров и глава комитета ВРУ по нацбезопасности Завитневич действуют заодно. Завитневич, в свою очередь, "крышует" Государственную службу экспортного контроля, которую возглавляет его доверенное лицо Павличенко. Рядом на фото - заместитель Умерова Клименков, полностью человек министра. Клименкову, тоже мусульманину, Умеров сейчас передал все (!) ресурсные вопросы в Министерстве обороны. Забрали, в том числе, у первого заместителя Гаврилюка, который отказался участвовать в схемах", - отметила парламентарий.

Безугла звинуватила Умєрова та низку нардепів у схемах

Нардеп отметила, что была ограничена максимально деятельность антикоррупционной главы закупочного агентства Безруковой.

"Хотя не удалось ее уволить после общественного резонанса. Наблюдательный совет, который должен был бы обеспечивать контроль и прозрачность, до сих пор не функционирует.

Временную специальную комиссию ВРУ, которая отвечает за надзор за предоставленной военно-технической помощи, возглавляет народный депутат Александра Устинова. Она рекомендовала Умерова Ермаку как кандидата на должность министра и всячески его поддерживает, в частности - "отмазывает" перед международными партнерами. Муж Устиновой проживает в США, где, кстати, она и рожала, чтобы ребенок получил гражданство США.

Круговая порука. Господин Президент Владимир Зеленский, Вы не знали?" - добавила Безуглая.

Читайте также: Минобороны "большим скрипом" развивается, но не благодаря, а вопреки Умерову, - СМИ

Безугла звинуватила Умєрова та низку нардепів у схемах

Автор: 

Минобороны (9306) Завитневич Александр (54) Безуглая Марьяна (291) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+26
"є-крадівництво" "є-корупція" "є-кришування"...-і шо ми да сіх пор нє в НАТє...
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06.12.2024 10:55
+14
Чого це її несе? Кінець близько?
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06.12.2024 10:53
+13
Зє-нуль без палочки! Ширма. Там всім заправляє д'єрмак! Відбулася узурпація влади особою з вулиці яка немає ані освіти, ані повноважень! І всі правоохоронні структури на це закривають на це очі, тому що і вони під ковпаком в д'єрмака!
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06.12.2024 11:02
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Чого це її несе? Кінець близько?
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06.12.2024 10:53 Ответить
вона тупо виконує, а несе завгоспа, підгоряє...
нічого мудрішого не вигадав, як "цар - гарний, це бояри гандураси, корупціонери", а він - чистий д'артаньян
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06.12.2024 11:20 Ответить
при цьому спалився фразою "вона рекомендувала умєрова єрмаку"
хто такий завгосп, щоби йому рекомендувати креатуру на посаду МО?
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06.12.2024 11:22 Ответить
завгосп - брат касира )))
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06.12.2024 15:21 Ответить
мажет, как копоть..
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06.12.2024 10:54 Ответить
"є-крадівництво" "є-корупція" "є-кришування"...-і шо ми да сіх пор нє в НАТє...
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06.12.2024 10:55 Ответить
є-73%
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06.12.2024 13:24 Ответить
Це все якісь "погані нардепи" (ще хтось там є мусульманином ), а Блазень, Єрмак, Татаров - типу тут ні до чого.
Мар'янка "брехати не буде"...
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06.12.2024 10:56 Ответить
Жабогадюкінг...
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06.12.2024 11:00 Ответить
Не низка нардепів, а всі 300+ нардепів. Адже не дарма вони віддали голоси за Умєрова.)
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06.12.2024 11:01 Ответить
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06.12.2024 11:01 Ответить
Зє-нуль без палочки! Ширма. Там всім заправляє д'єрмак! Відбулася узурпація влади особою з вулиці яка немає ані освіти, ані повноважень! І всі правоохоронні структури на це закривають на це очі, тому що і вони під ковпаком в д'єрмака!
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06.12.2024 11:02 Ответить
А чому на все це закривають очі грантоїди-реформатори, інфлюенсори з мільйоном підписників, члени G7?
Мабуть тому, що всіх їх все влаштовує бо клюють з цієї ж руки.
А от правоохоронців вся ця шобла під дерегуванням влади постійно принижує, гнобить і карає руками зелених кнопок і кабміну олігарха коломойши ахмета і пінчука.
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06.12.2024 12:43 Ответить
Тьху! Знову ця безмозгла. Ну скільки можна її піарити?
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06.12.2024 11:02 Ответить
Низку нардепів на фронт
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06.12.2024 11:03 Ответить
Депутатів на низку!
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06.12.2024 11:19 Ответить
Розпові вчительке
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06.12.2024 12:13 Ответить
в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади. Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного царювання.
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06.12.2024 11:20 Ответить
Пояснення - у відповіді на питання: Для чого підчас війни міністром оборони призначають бізнесмена. А на людські життя д'Єрмаку глибоко плювати.
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06.12.2024 11:22 Ответить
Як неочікувано.
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06.12.2024 11:28 Ответить
Та ми давно знаємо, що у слугориг кругова порука. Чого тільки вартий приклад взяття на поруки бариги і корупціонерки алахвердиєвої арахамією і кімом. А вчора під зверненням кіма представниці наріду 73% стогнали, що ******* те ****** і довго чекають їх ефірів і відосів.
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06.12.2024 11:35 Ответить
мар'яна віджигай далі! не зупиняйся!
а що трапилось? хто перекупив мар'яну у єрмачини?
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06.12.2024 11:40 Ответить
одружуйтесь, дітлахи будуть безкутлибними.
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06.12.2024 13:26 Ответить
У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень. У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень. Зарплати військових в Україні у 2024 році залишаються на рівні 2023 року.
З днем ЗСУ, захисники!
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06.12.2024 11:47 Ответить
Мусульманам можна красти, це ж не православні )
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06.12.2024 12:18 Ответить
А євреї? Мені здається що саме пейсаті там всім цим процесом керують.
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06.12.2024 19:53 Ответить
розпилювати грошики там вміють добре
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06.12.2024 12:21 Ответить
Відкрила очі? - а де в нас не крадуть? - хоч одне міністерство - для прикладу -- всю *********** потрібно міняти
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06.12.2024 12:30 Ответить
Не міняти, а вішати на каштанах, на Хрещатику!
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06.12.2024 13:03 Ответить
А, що ви хотіли - нові обличчя у владі. Не хотіли їсти хліб з маслом - сосіть х*й з перцем. Це стосується всього мудрого наріду.
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06.12.2024 13:08 Ответить
Опа, Безугла (тобто Дєрьмак) вже пре на умериша? Павуки почали жерти самі себе?
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06.12.2024 13:14 Ответить
И умерова дети живут в сша! Какая победа и Украина?! Накрасть на крови и уехать с Украины вот и весь их план (((((((
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06.12.2024 13:36 Ответить
Умєров мав їхати до Трампа з Єрмаком але США відмовили йому у вїзді!
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06.12.2024 13:52 Ответить
безугла=єрмак=умєров=устінова=коля катлєта= дубінський=куницький=одарчук =бужанський=дмитрук = трухін === зелений вова
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06.12.2024 14:01 Ответить
Це капець у верхах яйця по 17 міняють на нового який дивиться на міліарди звисока, злодії, злодії, злодії, а Україна тоне у війні, а злодіям головне нажива., а може Президент так по тихому бореться із бідністю.
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06.12.2024 14:44 Ответить
"члени його кружка" ))) "корабельні кружкині його членів" теж не в накладі й задоволені.
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06.12.2024 15:19 Ответить
Это полный п***ец для всех нас и Украины!
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06.12.2024 16:28 Ответить
украинцы привели к власти пуштунов найемов, абхазцев арахамий, умеровых,зеленских порошенков, ахметовых, аваковых и всех остальных, так когда мы выберем себе украинцев
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06.12.2024 16:43 Ответить
Все вірно...але-- це похідна... Всенародна біда приходе.коли срулятам вдається зцементуватися у провладний комок...Там -чатує ВСЕЛЕНСЬКИЙ ХАОС!
Там каламуть із тотальною корупцією. несусвітні витівки гешефт--крадійництва... зрадо--продажність--все .що ми вже маємо сьогодні...Це стиль їхнього існування. а вірніше виживання( оскільки будь який самоповажаючий себе народ--НЕ ДОПУСТЕ У СЕБЕ ТАКОГО ШАБАШУ зрадо--круговерті !!!) у ЦИХ ЗАЙД--ЦІЛКОМ АТРОФОВАНА ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ. ЧИ ПРИНАЙМНІ --ДО МІСЦИНИ. ДЕ НАРОДИВСя... ПОКЛОНЯЮТЬСЯ ЛИШЕ ОДНОМУ БОГУ-МАНОНУ---ГРОШІ ПОНАД-УСЕ!
Звернули увагу: : у нашій скруті--нам допомагає увесь Світ. окрім Тель-А-Вів а ( хоч мають. чи не найкраще ППО і досвід у цій царені...
Це засвідчує їх затяту мстивість... Вони змушують нас впасти на коліна і благати з покаянням за розстріли в Бабинім Яру. ( мовляв : ви теж там брали участь?!) Сподіватися на успіх у визвільній війні. супроти РАШО-орди із цим ЗЕ-гарантом--більше. аніж смішно...
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06.12.2024 17:17 Ответить
Може у вр не проросійські сили а російські вже ?
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06.12.2024 18:08 Ответить
та ваша банка пауків зрадників вже заїбла
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06.12.2024 19:44 Ответить
У всіх "зелених" ********* кінець вже близько...
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06.12.2024 19:44 Ответить
Афера на 23 млрд: під ялиночку Умерову і ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=r0SwJjEuZzI
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06.12.2024 20:19 Ответить
Скільки можна вже читати про ці "схеми" в міноборони??? Де реакція президента? Під час війни??? А "робота" антикорупційних органів, чи вони потрібні для видимості?
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06.12.2024 20:28 Ответить
73-є.
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06.12.2024 22:48 Ответить
Олександр Дніпро - якби не було виконавців... то нічого б вони не змогли би вдіяти
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07.12.2024 06:59 Ответить
Воюю год, награды, не пью...
Круговая порука безграмотных оХфицеров, вранье ТЦК, вранье на позициях, вранье при прохождении ВЛК, вранье при возможности перевестись, о моральном развитии окружения вообще молчу... - воюю без мотивации, доверия и уважения к командирам, кроме того - обьясняю своим знакомым на своем примере почему не стоит идти в ЗСУ (возможно в возрасте за 55 очень сильное критическое мышление).
Чинуши-погононосители - зачем вы это делаете ??? Неужели цель уничтожить как можно больше граждан?
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07.12.2024 14:12 Ответить
Бать, нас вкотре наїбали
Війна двох гаражних кооперативів, що 30 років тому спокійно їли з однієї кормушки, руками проклятих народів проклятих країн. Цю зневіру та розпач неможливо виразити словами.
27 років, солдат з 2020 р.
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07.12.2024 23:07 Ответить
 
 