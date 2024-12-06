"Круговая порука": ряд нардепов помогают Умерову "крышевать" схемы в Минобороны, - Безуглая

Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич помогает министру обороны "крышевать" схемы в министерстве.

Об этом пишет нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Об организованной преступной группировке. Министр обороны Умеров и глава комитета ВРУ по нацбезопасности Завитневич действуют заодно. Завитневич, в свою очередь, "крышует" Государственную службу экспортного контроля, которую возглавляет его доверенное лицо Павличенко. Рядом на фото - заместитель Умерова Клименков, полностью человек министра. Клименкову, тоже мусульманину, Умеров сейчас передал все (!) ресурсные вопросы в Министерстве обороны. Забрали, в том числе, у первого заместителя Гаврилюка, который отказался участвовать в схемах", - отметила парламентарий.

Нардеп отметила, что была ограничена максимально деятельность антикоррупционной главы закупочного агентства Безруковой.

"Хотя не удалось ее уволить после общественного резонанса. Наблюдательный совет, который должен был бы обеспечивать контроль и прозрачность, до сих пор не функционирует.

Временную специальную комиссию ВРУ, которая отвечает за надзор за предоставленной военно-технической помощи, возглавляет народный депутат Александра Устинова. Она рекомендовала Умерова Ермаку как кандидата на должность министра и всячески его поддерживает, в частности - "отмазывает" перед международными партнерами. Муж Устиновой проживает в США, где, кстати, она и рожала, чтобы ребенок получил гражданство США.

Круговая порука. Господин Президент Владимир Зеленский, Вы не знали?" - добавила Безуглая.

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