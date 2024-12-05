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Минобороны "большим скрипом" развивается, но не благодаря, а вопреки Умерову, - СМИ

Рустем Умєров

В команде Зеленского нет сильного министра обороны, который способен реализовать "План победы".

Об этом говорится в материале Дарьи Каленюк, Алены Гетьманчук и Марии Берлинской для ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Авторы отмечают, что министр обороны Рустем Умеров не смог наладить работу в сфере закупок, перечислив три причины.

1. Минобороны пыталось ликвидировать Агентство оборонных закупок путем поглощения его меньшим Государственным оператором тыла.

Такое задание, отмечает издание, Умеров "спустил" своему заместителю Клименкову (который является близким другом и экс-бизнес-партнером министра). Аргументировали это "стандартами НАТО", однако это оказалось неправдой, из-за чего Представительству НАТО пришлось публично это отрицать.

Впоследствии от идеи ликвидировать АОЗ Умеров отказался благодаря давлению общественных экспертов и международных партнеров. 11 октября Кабмин утвердил кандидатов в наблюдательный совет АОЗ, который так и не заработал. Поэтому наблюдательный совет не может заключить контракт с действующей руководительницей АОЗ, и ее увольнение возможно реализовать одним решением министра обороны.

2. Спецэкспортеры не ликвидированы

После коррупционного скандала в "Спецтехноэкспорте" Умеров передал компанию от ГУР в управление Минобороны и заявил о дальнейшей ликвидации предприятия. Через "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт" и "Прогресс" оружие часто поставляли по завышенным ценам и через сомнительных посредников. Кое-где поставки вообще срывались, несмотря на значительные предоплаты, отметили авторы материала.

Ликвидация спецэкспортеров, а именно лишение их функций импорта, является требованием НАТО, которое Украина должна выполнить не дожидаясь завершения военного положения.

Через 2 месяца после заявлений информации о результатах чистки ни от министра обороны, ни от его заместителей не поступало.

Также читайте: Решение Минобороны передать 23 млрд ГПСУ - саботаж и откат реформы легальных закупок, - Каленюк

3. Проблемы с закупками

Департамент военно-технической политики Минобороны, который является наиболее скандальным, продолжает работу, говорят эксперты. Он обслуживает все оружейные соглашения, подписанные до создания Агентства оборонных закупок, а также сохраняет монополию на закупки оборонных инноваций через устаревшую советскую процедуру "опытно-конструкторских работ".

По состоянию на начало 2024 года сумма контрактов составляет более 410 млрд грн.

"В руководящем составе печально известного департамента и в дальнейшем находится Тоомас Накхур, подозреваемый в хищении 1,5 млрд грн на закупках минометных выстрелов. Большинство работников, обслуживавших скандальные контракты, также на своих местах. ДВТП не проверяла ни Счетная палата, ни Главная инспекция самого Минобороны", - говорится в материале.

По словам экспертов, Департамент военно-технической политики фактически дублирует по функционалу новосозданный Департамент политик закупок. Оба - "задействованы в приоритезации перечня оружия, которое нужно закупить по запросу Генштаба".

Авторы отмечают, что курирует это заместитель министра Дмитрий Клименков. Более того, в дополнение к оборонным закупкам с суммарным бюджетом в более чем 800 млрд грн Умеров отдал ему еще несколько новых "денежных" направлений с высокими коррупционными рисками.

Это три управления Минобороны: капитальных вложений (строительство жилья для военных), земель обороны и фондов Минобороны (полигоны, частично строительство фортификаций и т.д.), а также корпоративного менеджмента (около 100 государственных предприятий, подчиненных МОУ, среди самых известных - "Мотор Сич" и "Укрнафта").

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По данным издания, Умеров недостаточно углубляется, не разбирается и не руководит лично работой Минобороны, зато "делегирует ответственность".

"Делегирование ответственности" создает тепличные условия для саботажа любых изменений: разные департаменты в министерстве могут дублировать функции друг друга, друзья-заместители - курировать кучей "денежных" направлений, а советникам и помощникам министра разрешено командовать самими заместителями, - отметили они.

Все же, министерство "большим скрипом" идет к закупкам технологий. На это, в частности, положительно повлияла работа Агентства оборонных закупок, добавили эксперты.

"Но министерство должно еще и формировать политику, осуществлять определенное прогнозирование и планирование. Какие военные технологии будут актуальны через год или по крайней мере на лето 2025-го? Во что уже сейчас стоит вкладывать государственный ресурс? Как еще можно упростить правила игры, помочь производителям на всех стадиях логистики, производства, контрактирования и поставки на фронт? Сейчас системной работы по этим направлениям не видно, Министерство до сих пор является пассивным покупателем без всякого видения на несколько шагов вперед", - подытожили авторы.

Автор: 

Минобороны (9306) закупки (750) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+17
ВІН ШЕ ЗА МІНИ НЕ ВІДПОВІВ
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05.12.2024 18:40
+17
Умеров це ЗЕлений пісок у шестенях та підшипниках реформ МО ЗСУ. Перепрошую - смарагдовий пісок.
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05.12.2024 18:42
+17
Україна ще бореться не завдяки, а всупереч ЗЕвладі
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05.12.2024 18:47
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ВІН ШЕ ЗА МІНИ НЕ ВІДПОВІВ
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05.12.2024 18:40 Ответить
"торгаш" .котрого поставили для себе "зелені торгаші".щоби на крові українців мати зиск
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05.12.2024 18:51 Ответить
відповів )))

ось відповідь :

Інформація, яку активно обговорюють в ЗМІ експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією проти сектору безпеки оборони і виробників українського озброєння. Винних має знайти Служба безпеки та Державне бюро розслідувань, які зареєстрували відповідні кримінальні провадження
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05.12.2024 19:07 Ответить
Умеров це ЗЕлений пісок у шестенях та підшипниках реформ МО ЗСУ. Перепрошую - смарагдовий пісок.
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05.12.2024 18:42 Ответить
где то чудо вообще нашли????
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05.12.2024 18:42 Ответить
Тіло, Таран намбе 2…
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05.12.2024 19:06 Ответить
Україна ще бореться не завдяки, а всупереч ЗЕвладі
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05.12.2024 18:47 Ответить
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05.12.2024 18:48 Ответить
Чомусь 30-ліття Будапештського меморандуму нема в топі новин. Латентно виходить. А мала б бути інформаційна операція.
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05.12.2024 18:51 Ответить
Інформаційно-дипломатична операція.

Здавалося б, початок реальних робіт по відновленню ядерної зброї - козирна карта у всяких переговорах і дипломатії про відмову від територій. Але і тут когнітивний дисонансище.
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05.12.2024 18:58 Ответить
Ага, щас… Куратори ту зброю здали, хто ж дозволить цю тему підіймати…
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05.12.2024 19:03 Ответить
Хто б сумнівався, все до чого торкаються "зелени" покривається пліснявою.
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05.12.2024 18:54 Ответить
татарова в міністри оборони!
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05.12.2024 18:57 Ответить
Марʼяну на царство!!!
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05.12.2024 19:04 Ответить
Ті зелені зарази вже незнають як скрутити щоб більше грошей накрасти!
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05.12.2024 19:04 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта, мародера чи й просто розкрадача вагонами, хабарника та ухилянта-втікача - і можете не сумніватися, що саме Єрмако-Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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05.12.2024 19:06 Ответить
,,цвіт нації"... тіко хз якої
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05.12.2024 22:34 Ответить
З цього татарина такий міністр оборони, як з ішака президент. Яке їхало, таке здибало.
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05.12.2024 19:22 Ответить
Ці засмальцовані умерови та косорилі дерьмаки татарови зеленське шобло слуг , таки роблять погоду в Україні ...% згодні з 🤡 ...
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05.12.2024 19:34 Ответить
розпилом бабла там займаються, в цьому руслі і "розвиваються" - війна все спише
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05.12.2024 21:08 Ответить
Ворог!
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06.12.2024 00:54 Ответить
Зеленский (Ермак, Татаров) - Умеров (прокладка) - Схемщики (ДПСУ и др)
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06.12.2024 03:31 Ответить
 
 