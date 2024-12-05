Решение Минобороны передать 23 млрд ГПСУ - саботаж и откат реформы легальных закупок, - Каленюк

Решением о передаче Государственной пограничной службе 23 млрд гривен на контрактирование боеприпасов, Министерство обороны Украины "расписалось в собственной полной несостоятельности".

Об этом в своем фейсбуке написала исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная пограничная служба каким-то чудом получила коммерческое предложение от иностранного поставщика "рога и копыта" о продаже боеприпасов. И решила отправить это предложение в МОУ. МОУ рассмотрело предложение и, не долго думая, обратилось в Кабмин, чтобы тот забрал своим решением 23 млрд грн денег от АОЗ и передал Государственной пограничной службе на контрактирование конкретно этого посредника "рога и копыта". Этим решением МОУ подписалось в собственной полной несостоятельности", - отметила Каленюк.

Она отметила, что министерство год занималось реформированием оборонных закупок. По ее словам, Дмитрий Клименков, экс-бизнес-партнер и близкий друг Рустема Умерова, курирует это направление.

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"Назначили нормального руководителя Агентства оборонных закупок. АОЗ, наконец, начал устранять посредников и компании "рога и копыта" из государственных оборонных контрактов. Наши международные партнеры начали видеть надежду на изменения, датчане стали выделять деньги на закупки украинского вооружения через АОЗ. За датчанами подтянулись другие страны. И тут с сентября Умеров с Клименковым начинают попытки уничтожить АОЗ. Сначала через ликвидацию путем поглощения ДОТом и попыткой сноса неудобного руководителя АОЗ. Затем - затягиванием с назначением Наблюдательного совета.", - рассказывает директора ЦПК.

И в конце концов, напоминает она, Умеров с Клименковым решают отдать 23 млрд гривен из бюджета АОЗ на закупки боеприпасов для ВСУ через Государственную пограничную службу.

В то же время, по ее словам, что в АОЗ уже есть контракты на топ-приоритеты войска на эту сумму. И в АОЗ все поставщики надежно проверены на предмет наличия лицензий и способности выполнить поставку критических для войска боеприпасов.

"Вот какая логика этого решения МОУ? И что это, если не откровенный саботаж и откат реформы летальных закупок?" - подчеркнула Каленюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.