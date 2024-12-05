Решение Минобороны передать 23 млрд ГПСУ - саботаж и откат реформы легальных закупок, - Каленюк
Решением о передаче Государственной пограничной службе 23 млрд гривен на контрактирование боеприпасов, Министерство обороны Украины "расписалось в собственной полной несостоятельности".
Об этом в своем фейсбуке написала исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.
"Государственная пограничная служба каким-то чудом получила коммерческое предложение от иностранного поставщика "рога и копыта" о продаже боеприпасов. И решила отправить это предложение в МОУ. МОУ рассмотрело предложение и, не долго думая, обратилось в Кабмин, чтобы тот забрал своим решением 23 млрд грн денег от АОЗ и передал Государственной пограничной службе на контрактирование конкретно этого посредника "рога и копыта". Этим решением МОУ подписалось в собственной полной несостоятельности", - отметила Каленюк.
Она отметила, что министерство год занималось реформированием оборонных закупок. По ее словам, Дмитрий Клименков, экс-бизнес-партнер и близкий друг Рустема Умерова, курирует это направление.
"Назначили нормального руководителя Агентства оборонных закупок. АОЗ, наконец, начал устранять посредников и компании "рога и копыта" из государственных оборонных контрактов. Наши международные партнеры начали видеть надежду на изменения, датчане стали выделять деньги на закупки украинского вооружения через АОЗ. За датчанами подтянулись другие страны. И тут с сентября Умеров с Клименковым начинают попытки уничтожить АОЗ. Сначала через ликвидацию путем поглощения ДОТом и попыткой сноса неудобного руководителя АОЗ. Затем - затягиванием с назначением Наблюдательного совета.", - рассказывает директора ЦПК.
И в конце концов, напоминает она, Умеров с Клименковым решают отдать 23 млрд гривен из бюджета АОЗ на закупки боеприпасов для ВСУ через Государственную пограничную службу.
В то же время, по ее словам, что в АОЗ уже есть контракты на топ-приоритеты войска на эту сумму. И в АОЗ все поставщики надежно проверены на предмет наличия лицензий и способности выполнить поставку критических для войска боеприпасов.
"Вот какая логика этого решения МОУ? И что это, если не откровенный саботаж и откат реформы летальных закупок?" - подчеркнула Каленюк.
Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.
В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.
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Інформація, яку активно обговорюють в ЗМІ експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією проти сектору безпеки оборони і виробників українського озброєння. Винних має знайти Служба безпеки та Державне бюро розслідувань, які зареєстрували відповідні кримінальні провадження
І там ще МЧС на черзі.
А після них вже Мінєд.
Ну є у нас така ***** з 2019 року на Банковій.
Це фракція лише однієї області - Львівської.
Ця фракція не отримає жодного голосу виборця, це банкроти.
Питання вже риторичне!
Памʼятаймо що гниди всередині шкодять не менше ніж ззовні .
Серце рветься що від цих гнид гинуть найкращі ! Що робити ? І як ?
Чекати коли перекалічать всіх наших?
І тоді арестовичі з єрмаками відкриють двері настіж москальноті
ЗЕлені вони ж таки.
УМЕРОВ, цука, ти будешь на ялинці висіти
Скандал з нібито неякісними м'ясними консервами для ЗСУ отримав своє логічне продовження: замість постачальника, який дуже не влаштовував ДОТ, з'явивсяновий, але він отримав держзамовлення не публічно, а вартість його послуг буде більшою на 86 мільйонів гривень, ніж було раніше.
Історія наступна. В жовтні з подачі одного ЗМІ розлетілася «ганьба» про те, що до військових на Донецькому напрямку потрапили банки з неякісною м'ясною тушонкою. https://ukranews.com/ua/news/1042533-derzhoperator-tylu-stav-ofisom-pidtrymky-koruptsiyi-ekspert-gostro-vidreaguvav-na-manipulyatsiyi-z#google_vignette (https://ukranews.com/ua/news/1042533-derzhoperator-tylu-stav-ofisom-pidtrymky-koruptsiyi-ekspert-gostro-vidreaguvav-na-manipulyatsiyi-z) Замість того, аби провести експертизу і розслідування, ДОТ, яким керує найчесніша і найнепідкупніша людина у світі, тупо викинув постачальника, яким було ТОВ «Трейд Граніт Інвест». От просто так - побачив маніпулятивну статтю в інтернеті, і на тобі - розірвання контракту.
Я нічого не знаю про цю компанію, але, як і ДОТ, не можу підтвердити, що вона справді постачала щось неякісне. Розслідування та експертиз не було. Але цікаво, що буде далі, бо якщо зникає один постачальник, має з'явитись інший. Так і сталося. І було дуже цікаво, за якими цінами він працюватиме.
Виявилось, що 18 листопада з ТОВ «Контракт Продрезерв5» було укладено договір по ціні майже 120 гривень за комплект продуктів харчування. А «Трейд Граніт Інвест» постачало комплекти у Донецьку область по 107,94 гривень. І все це при тому, що під час тендеру була пропозиція, яку ДОТ відхилив, і була вона на 86 мільйонів гривень нижча.
Це не те що дивно, а просто обурливо, адже ДОТ як папуга повторює, що він економить багато грошей. То де тут економія? Скільки Жумаділов буде брехати? А якщо він хоче сказати, що у цьому нічого кримінального нема, тоді чому від громадськості прихований каталог продуктів від цих нових переможців тендерів? Тобто ми маємо вірити ДОТу на слово, що продукти тепер будуть за такою само ціною чи навіть нижчою? Ну то покажіть. Інакше як пояснити втрату 86 мільйонів на порожньому місці - лише тому, що ДОТу не сподобався один постачальник? Тепер це таки робиться?
Практику приховування цін і постачальників харчів ДОТ поновив у жовтні цього року. З «Прозорро» тепер неможливо дізнатись, хто переміг і на яких умовах. За даними журналіста Юрія Ніколова, ДОТ попередньо провів кваліфікацію серед низки учасників ринку та обрав тих, хто задовольняв його вимогам стосовно спроможності виконати контракт. На цьому етапі це була відкрита частина процедури, тому було видно назви фірм, що виявили бажання взяти участь в торгах та були допущені до подальших цінових торгів. Серед них був і «Контракт продрезерв 5». А далі, на етапі цінових торгів процедуру закрили. (https://nashigroshi.org/2024/10/09/derzhoperator-tylu-pochav-prykhovuvaty-tsiny-i-postachal-nykiv-kharchiv-dlia-zsu-tendery-na-908-mln-provely-po-zakrytiy-protseduri/)https://nashigroshi.org/2024/10/09/derzhoperator-tylu-pochav-prykhovuvaty-tsiny-i-postachal-nykiv-kharchiv-dlia-zsu-tendery-na-908-mln-provely-po-zakrytiy-protseduri/
Але, як ми всі знаємо, саме через прямі контракти між МО і постачальниками з'явилися пропозиції, які перевищували ринкові. І саме тому створили ДОТ, щоб такого не було. Тобто Жумаділов майже рік робив вигляд, що він щось там реформує, аби повернутися до старої корупційної практики. А всі ці НАБУ, САП, БЕБ, ВАКС та інші роблять вигляд, що все нормально, так і треба. Ось що значить сила піару.
І ще питання: а де гарантія того, що за завищеними цінами продукти тепер будуть якісними? А в тому і прикол, що питання якості ДОТ вирішив не згадувати взагалі.
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