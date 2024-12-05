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Решение Минобороны передать 23 млрд ГПСУ - саботаж и откат реформы легальных закупок, - Каленюк

Рустем Умєров

Решением о передаче Государственной пограничной службе 23 млрд гривен на контрактирование боеприпасов, Министерство обороны Украины "расписалось в собственной полной несостоятельности".

Об этом в своем фейсбуке написала исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная пограничная служба каким-то чудом получила коммерческое предложение от иностранного поставщика "рога и копыта" о продаже боеприпасов. И решила отправить это предложение в МОУ. МОУ рассмотрело предложение и, не долго думая, обратилось в Кабмин, чтобы тот забрал своим решением 23 млрд грн денег от АОЗ и передал Государственной пограничной службе на контрактирование конкретно этого посредника "рога и копыта". Этим решением МОУ подписалось в собственной полной несостоятельности", - отметила Каленюк.

Она отметила, что министерство год занималось реформированием оборонных закупок. По ее словам, Дмитрий Клименков, экс-бизнес-партнер и близкий друг Рустема Умерова, курирует это направление.

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"Назначили нормального руководителя Агентства оборонных закупок. АОЗ, наконец, начал устранять посредников и компании "рога и копыта" из государственных оборонных контрактов. Наши международные партнеры начали видеть надежду на изменения, датчане стали выделять деньги на закупки украинского вооружения через АОЗ. За датчанами подтянулись другие страны. И тут с сентября Умеров с Клименковым начинают попытки уничтожить АОЗ. Сначала через ликвидацию путем поглощения ДОТом и попыткой сноса неудобного руководителя АОЗ. Затем - затягиванием с назначением Наблюдательного совета.", - рассказывает директора ЦПК.

И в конце концов, напоминает она, Умеров с Клименковым решают отдать 23 млрд гривен из бюджета АОЗ на закупки боеприпасов для ВСУ через Государственную пограничную службу.

В то же время, по ее словам, что в АОЗ уже есть контракты на топ-приоритеты войска на эту сумму. И в АОЗ все поставщики надежно проверены на предмет наличия лицензий и способности выполнить поставку критических для войска боеприпасов.

"Вот какая логика этого решения МОУ? И что это, если не откровенный саботаж и откат реформы летальных закупок?" - подчеркнула Каленюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.

Автор: 

Госпогранслужба (6389) Минобороны (9304) закупки (750) Умеров Рустем (509) Агентство оборонных закупок (87)


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Топ комментарии
+23
Та ж, яка до нього призначила у МО "яйця по 17 гривень".

Ну є у нас така ***** з 2019 року на Банковій.
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05.12.2024 01:16
+22
і яка бльдь призначила дибіла в військовій справі, сім'я якого в омєрікє, афєріста, злодія і каліровану кремлівську курву умєрлова, під час війни , на посаду міністра мо? і чому це чьмо ще не висить на каштані?
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05.12.2024 01:13
+21
Зелене мародерство набуває промислових масштабів. І це у всіх сферах. Підвищення податків,акцизів,комуналки, розкрадання всього підряд. Що відбувається? Про яку перемогу може йти мова? Країну здають. Агент гру дєрьмак потирає руки.
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05.12.2024 01:07
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Шаблон відповіді :

Інформація, яку активно обговорюють в ЗМІ експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією проти сектору безпеки оборони і виробників українського озброєння. Винних має знайти Служба безпеки та Державне бюро розслідувань, які зареєстрували відповідні кримінальні провадження
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05.12.2024 01:04 Ответить
А що це має значення якесь? По темі сказати нічого? Тоді чого ти тут виліз?
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05.12.2024 01:58 Ответить
Ти зовсім тупе створіння, як я бачу - тебе запитали яке має значення де Шабунін, коли мова йде про 23 млрд. А воно тут про про якесь голосування варнякає.
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05.12.2024 02:21 Ответить
на фото-сите,лілейно-наворочена харя зеленого чиновника
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05.12.2024 11:29 Ответить
харя типового уіпана. хоча, серед зеленодупих таких тьма...
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05.12.2024 13:46 Ответить
Єрмаківська шавка у коментарях загавкала дупою, бо не знає, що ще робити при такому обсері Умєрова, призначеного Верховним Віслюком.
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05.12.2024 02:06 Ответить
МВС теж хоче пару десятків мільярдів на закупівлю імпортних пострілів до мінометів, замість тих бракованих. які вилучили з фронту.
І там ще МЧС на черзі.
А після них вже Мінєд.
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05.12.2024 01:06 Ответить
не плутайте, Мінєд не буде займатись гуманітарним розмінуванням. Його не для того створюють.
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05.12.2024 01:19 Ответить
Зелене мародерство набуває промислових масштабів. І це у всіх сферах. Підвищення податків,акцизів,комуналки, розкрадання всього підряд. Що відбувається? Про яку перемогу може йти мова? Країну здають. Агент гру дєрьмак потирає руки.
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05.12.2024 01:07 Ответить
МОУ... звернулося до Кабміну, щоб той забрав своїм рішенням 23 млрд грн грошей від АОЗ та передав Державній прикордонній службі на контрактування конкретно цього посередника "рога і копита". Джерело: https://censor.net/ua/n3523509

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05.12.2024 01:08 Ответить
і яка бльдь призначила дибіла в військовій справі, сім'я якого в омєрікє, афєріста, злодія і каліровану кремлівську курву умєрлова, під час війни , на посаду міністра мо? і чому це чьмо ще не висить на каштані?
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05.12.2024 01:13 Ответить
Та ж, яка до нього призначила у МО "яйця по 17 гривень".

Ну є у нас така ***** з 2019 року на Банковій.
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05.12.2024 01:16 Ответить
у 2019 73 відсотки громадян з пониженою соціальною відповідальністю
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05.12.2024 01:27 Ответить
Його призначила та сама бл@дь, чиї ви@лядки у безпечних краях, а дітей українців воно відправило на шашлики.
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05.12.2024 08:36 Ответить
В когось ще є сумніви на кого працює цей зелений шапіто?
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05.12.2024 01:26 Ответить
Вони ще кримінальне провадження відкриють на Каленюк, за розголос, як по справі з бракованими мінами.
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05.12.2024 02:24 Ответить
Само на себе, уйобок умєєєєров, вирішив урвати ще кусочок пирога, перед сйобом...
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05.12.2024 06:20 Ответить
Умєров - це представник фракції тої самої Піпи. Тобто "Голос".
Це фракція лише однієї області - Львівської.
Ця фракція не отримає жодного голосу виборця, це банкроти.
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05.12.2024 02:58 Ответить
Малорос, Львівська область єдина яка не проголосувала зе зеленого шута. ПНХ гнида!
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05.12.2024 05:39 Ответить
Треба щось робити!!!
Питання вже риторичне!
Памʼятаймо що гниди всередині шкодять не менше ніж ззовні .
Серце рветься що від цих гнид гинуть найкращі ! Що робити ? І як ?
Чекати коли перекалічать всіх наших?
І тоді арестовичі з єрмаками відкриють двері настіж москальноті
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05.12.2024 03:47 Ответить
У нас у власти молодежка регианалов, глава администрации президента при Януковиче - Левочкин куча своих людей поза водил на ключевые должности через шлюхамию, вот видео от Ткача с УП где завхоз Януковича Кравец раскидывает в покер в логове регианалов ресторане Ишак с Арахамией https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 , это тот Кравец у которого и всей семьи аннулировали вид на жительство в Литве за связь и лояльность с русскими https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html а дружек Кравца регианал и глава Киевгорстроя побрил холдинг и инвесторов на миллиарды, при этом публично послав всех на х..й и на свободе, а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., чем вам у власти не молодежка Регианалов и их крыша и обслуга? А вот вам вишенка на торте все вышеперечисленные персоны во главе с Бакановым месяц назад засветились на камеру на дне рождении регианала и любителя УПЦ МП Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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05.12.2024 04:02 Ответить
Суркіс - регіонал? Це щось новеньке. Він же соціал-демократ, ще з часів Кравчука. Окрім того, брати Суркіси - власники "Динамо" Київ. А всі ж хлопці (політики) ******* футбол. Тому, ота опзжопність вже другорядна. А от що він входить до київського клану олігархів - це вже гірше для репутації влади.
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05.12.2024 15:29 Ответить
Не політизуйте. Рішення потужне. Лідер незламний. НАТО І Трамп ссикуни. Всі в окопи!
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05.12.2024 05:37 Ответить
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05.12.2024 11:54 Ответить
Здаєтся мені, пані та панове, шо ця ганьба киримли умеров превзойде свого папіредника резнікова.
ЗЕлені вони ж таки.
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05.12.2024 06:48 Ответить
Жодних сумнівів!
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05.12.2024 11:57 Ответить
‼️ Домовляються з польською фірмою , яка вже кидала у 2022 р Україну, яка сама нічого не виготовляє , яка посередник , в якої нема попередніх контрактів з виробниками І ЯКА ВИМАГАЄ 100% попередній оплаті , і яка цей контракт пхає мімо агенції закупівель

УМЕРОВ, цука, ти будешь на ялинці висіти
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05.12.2024 07:07 Ответить
А що МО ще щось вирішує? Вирішує тільки Єрмак....Ось тільки він усюди не встигає...Тому і гроші крадуть...без нього...хоча багато....Зараз ось, замість міністра іноземних справ поїхав до США....бо більше в Україні,окрім секретаря ОПи поїхати з міністрів нікому....Ну тупі вони,міністри, ...що робити...
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05.12.2024 08:43 Ответить
Партия клоунов . тут никак больше не назовешь. Бездарные , наглые корупционеры, здырныки.
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05.12.2024 10:40 Ответить
Голобуцький:
Скандал з нібито неякісними м'ясними консервами для ЗСУ отримав своє логічне продовження: замість постачальника, який дуже не влаштовував ДОТ, з'явивсяновий, але він отримав держзамовлення не публічно, а вартість його послуг буде більшою на 86 мільйонів гривень, ніж було раніше.
Історія наступна. В жовтні з подачі одного ЗМІ розлетілася «ганьба» про те, що до військових на Донецькому напрямку потрапили банки з неякісною м'ясною тушонкою. https://ukranews.com/ua/news/1042533-derzhoperator-tylu-stav-ofisom-pidtrymky-koruptsiyi-ekspert-gostro-vidreaguvav-na-manipulyatsiyi-z#google_vignette (https://ukranews.com/ua/news/1042533-derzhoperator-tylu-stav-ofisom-pidtrymky-koruptsiyi-ekspert-gostro-vidreaguvav-na-manipulyatsiyi-z) Замість того, аби провести експертизу і розслідування, ДОТ, яким керує найчесніша і найнепідкупніша людина у світі, тупо викинув постачальника, яким було ТОВ «Трейд Граніт Інвест». От просто так - побачив маніпулятивну статтю в інтернеті, і на тобі - розірвання контракту.
Я нічого не знаю про цю компанію, але, як і ДОТ, не можу підтвердити, що вона справді постачала щось неякісне. Розслідування та експертиз не було. Але цікаво, що буде далі, бо якщо зникає один постачальник, має з'явитись інший. Так і сталося. І було дуже цікаво, за якими цінами він працюватиме.
Виявилось, що 18 листопада з ТОВ «Контракт Продрезерв5» було укладено договір по ціні майже 120 гривень за комплект продуктів харчування. А «Трейд Граніт Інвест» постачало комплекти у Донецьку область по 107,94 гривень. І все це при тому, що під час тендеру була пропозиція, яку ДОТ відхилив, і була вона на 86 мільйонів гривень нижча.
Це не те що дивно, а просто обурливо, адже ДОТ як папуга повторює, що він економить багато грошей. То де тут економія? Скільки Жумаділов буде брехати? А якщо він хоче сказати, що у цьому нічого кримінального нема, тоді чому від громадськості прихований каталог продуктів від цих нових переможців тендерів? Тобто ми маємо вірити ДОТу на слово, що продукти тепер будуть за такою само ціною чи навіть нижчою? Ну то покажіть. Інакше як пояснити втрату 86 мільйонів на порожньому місці - лише тому, що ДОТу не сподобався один постачальник? Тепер це таки робиться?

Практику приховування цін і постачальників харчів ДОТ поновив у жовтні цього року. З «Прозорро» тепер неможливо дізнатись, хто переміг і на яких умовах. За даними журналіста Юрія Ніколова, ДОТ попередньо провів кваліфікацію серед низки учасників ринку та обрав тих, хто задовольняв його вимогам стосовно спроможності виконати контракт. На цьому етапі це була відкрита частина процедури, тому було видно назви фірм, що виявили бажання взяти участь в торгах та були допущені до подальших цінових торгів. Серед них був і «Контракт продрезерв 5». А далі, на етапі цінових торгів процедуру закрили. (https://nashigroshi.org/2024/10/09/derzhoperator-tylu-pochav-prykhovuvaty-tsiny-i-postachal-nykiv-kharchiv-dlia-zsu-tendery-na-908-mln-provely-po-zakrytiy-protseduri/)https://nashigroshi.org/2024/10/09/derzhoperator-tylu-pochav-prykhovuvaty-tsiny-i-postachal-nykiv-kharchiv-dlia-zsu-tendery-na-908-mln-provely-po-zakrytiy-protseduri/
Але, як ми всі знаємо, саме через прямі контракти між МО і постачальниками з'явилися пропозиції, які перевищували ринкові. І саме тому створили ДОТ, щоб такого не було. Тобто Жумаділов майже рік робив вигляд, що він щось там реформує, аби повернутися до старої корупційної практики. А всі ці НАБУ, САП, БЕБ, ВАКС та інші роблять вигляд, що все нормально, так і треба. Ось що значить сила піару.
І ще питання: а де гарантія того, що за завищеними цінами продукти тепер будуть якісними? А в тому і прикол, що питання якості ДОТ вирішив не згадувати взагалі.
https://t.me/allgolobutsky/29909
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05.12.2024 11:55 Ответить
очередной ваЗЕлиновский спец, поставленный фсбэшником Елдаком, который уже отметился в фонде гос.имущества в котором не могут найти кучу бабла после его ухода....https://censor.net/ua/blogs/3431125/********************************************
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05.12.2024 15:06 Ответить
https://censor.net/ua/resonance/3523590/scho-robytsya-v-ministerstvi-oborony
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05.12.2024 15:07 Ответить
 
 