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ГПСУ о предоставлении ей 23 млрд: Просим не спекулировать на указанной теме и избегать манипуляций

держприкордонслужба

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая информацию, которая начала распространяться в социальных сетях и средствах массовой информации, относительно делегирования Администрации Госпогранслужбы полномочий на выполнение отдельной бюджетной программы для осуществления закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины с последующей передачей Вооруженным Силам Украины отметим следующее.

Государственная пограничная служба Украины является ответственным государственным органом, составляющей Сил обороны Украины и действует исключительно в пределах норм действующего законодательства и интересов Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, накануне ведомство получило предложения о возможности закупки по ряду соответствующих номенклатур необходимых средств для обеспечения Сил обороны нашей страны. Эти предложения были направлены в адрес Минобороны Украины и Генштаба с целью изучения этого вопроса и принятия соответствующего решения.

"Результатом рассмотрения и в соответствии с предложением Министерства обороны к Правительству стало Распоряжение Кабинета Министров Украины о делегировании полномочий для осуществления оборонных закупок. Просим не спекулировать на указанной теме и избегать манипуляций, которые сейчас распространяются в публичной плоскости", - отметили в Госпогранслужбе

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Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.

Автор: 

Госпогранслужба (6416) закупки (752) Агентство оборонных закупок (87)


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Топ комментарии
+10
Заважаємо красти?
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03.12.2024 16:29
+10
Всьо нє так адназначно. Ви всьо нє так понялі! Всьо било как раз ********!...
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03.12.2024 16:37
+8
керівництво дпсу-зброд пдорасів.
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03.12.2024 17:08
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А може мені бабло віддати - я теж можу....закупити...
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03.12.2024 16:25 Ответить
Але ж це факт!
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03.12.2024 16:25 Ответить
Заважаємо красти?
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03.12.2024 16:29 Ответить
Всьо нє так адназначно. Ви всьо нє так понялі! Всьо било как раз ********!...
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03.12.2024 16:37 Ответить
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03.12.2024 16:51 Ответить
керівництво дпсу-зброд пдорасів.
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03.12.2024 17:08 Ответить
Сітки для вилову ухилянтів з Тиси купуватимуть? )
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03.12.2024 21:33 Ответить
Застрибали поци, як Рєзніков з яйцями. Він ще сбу на журналістів нацьковувал.
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03.12.2024 22:30 Ответить
"3.14здЯТ и 3.'14здят!!! (С)
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03.12.2024 22:44 Ответить
Це все кацапське ІПСО, правильно? Потрібну інформацію нам повідомлять? Та й де це видно, щоб держава та ще й під час війни крала...
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03.12.2024 23:04 Ответить
Якщо не підігріти прикордонників, як тоді безпечно свалювати з України, якщо лохторат прозріє?
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03.12.2024 23:10 Ответить
Ну хоть намекните - почему закупать не через Минобороны, а через погранцов для Минобороны?
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04.12.2024 17:18 Ответить
Ось що робить некомпетентність і не доброчесність чиновників, їхтотальна безкарність і безвідповідальність: замість того, що у спеціально створеній Агенції відрегулювати процеси закупівлі озброєння з надійнми механізмами контролю, мудрі шмигаль з умеровим "перекидають" функцію та гроші в інше відомство (МВС). І ТИШИНА ...
Всього 23 млрд. грн. )))
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06.12.2024 12:11 Ответить
 
 