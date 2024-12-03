ГПСУ о предоставлении ей 23 млрд: Просим не спекулировать на указанной теме и избегать манипуляций

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали делегирование ей полномочий на осуществление закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины и призвали не спекулировать на этой теме и избегать манипуляций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая информацию, которая начала распространяться в социальных сетях и средствах массовой информации, относительно делегирования Администрации Госпогранслужбы полномочий на выполнение отдельной бюджетной программы для осуществления закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины с последующей передачей Вооруженным Силам Украины отметим следующее.

Государственная пограничная служба Украины является ответственным государственным органом, составляющей Сил обороны Украины и действует исключительно в пределах норм действующего законодательства и интересов Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, накануне ведомство получило предложения о возможности закупки по ряду соответствующих номенклатур необходимых средств для обеспечения Сил обороны нашей страны. Эти предложения были направлены в адрес Минобороны Украины и Генштаба с целью изучения этого вопроса и принятия соответствующего решения.

"Результатом рассмотрения и в соответствии с предложением Министерства обороны к Правительству стало Распоряжение Кабинета Министров Украины о делегировании полномочий для осуществления оборонных закупок. Просим не спекулировать на указанной теме и избегать манипуляций, которые сейчас распространяются в публичной плоскости", - отметили в Госпогранслужбе

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Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября, Кабинет министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов Государственной пограничной службе. Инициатором выступило Министерство обороны.