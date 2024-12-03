ДПСУ про надання їй 23 млрд: Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на інформацію, яка почала ширитися в соціальних мережах та засобах масової інформації, щодо делегування Адміністрації Держприкордонслужби повноважень на виконання окремої бюджетної програми для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України з подальшою передачею Збройним Силам України зазначимо наступне.

Державна прикордонна служба України є відповідальним державним органом, складовою Сил оборони України і діє виключно в межах норм чинного законодавства та інтересів України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони забрало 23 мільярди в АОЗ, щоб законтрактувати компанію-прокладку

Як зазначається, напередодні відомство отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою відповідних номенклатур необхідних засобів для забезпечення Сил оборони нашої країни. Ці пропозиції були направлені на адресу Міноборони України та Генштабу з метою вивчення цього питання та ухвалення відповідного рішення.

"Результатом розгляду та відповідно до пропозиції Міністерства оборони до Уряду стало Розпорядження Кабінету Міністрів України про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель. Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій, які зараз поширюються в публічній площині", - наголосили в Держприкордонслужбі

Також читайте: Кабмін надав 23 млрд грн ДПСУ на закупівлю боєприпасів в обхід "Агенції оборонних закупівель". Ми на межі скандалу, - Згурець

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.