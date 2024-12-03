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ДПСУ про надання їй 23 млрд: Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій

держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на інформацію, яка почала ширитися в соціальних мережах та засобах масової інформації, щодо делегування Адміністрації Держприкордонслужби повноважень на виконання окремої бюджетної програми для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України з подальшою передачею Збройним Силам України зазначимо наступне.

Державна прикордонна служба України є відповідальним державним органом, складовою Сил оборони України і діє виключно в межах норм чинного законодавства та інтересів України", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, напередодні відомство отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою відповідних номенклатур необхідних засобів для забезпечення Сил оборони нашої країни. Ці пропозиції були направлені на адресу Міноборони України та Генштабу з метою вивчення цього питання та ухвалення відповідного рішення.

"Результатом розгляду та відповідно до пропозиції Міністерства оборони до Уряду стало Розпорядження Кабінету Міністрів України про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель. Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій, які зараз поширюються в публічній площині", - наголосили в Держприкордонслужбі

Також читайте: Кабмін надав 23 млрд грн ДПСУ на закупівлю боєприпасів в обхід "Агенції оборонних закупівель". Ми на межі скандалу, - Згурець

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) закупівлі (3355) Агенція оборонних закупівель (107)


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Топ коментарі
+10
Заважаємо красти?
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03.12.2024 16:29
+10
Всьо нє так адназначно. Ви всьо нє так понялі! Всьо било как раз ********!...
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03.12.2024 16:37
+8
керівництво дпсу-зброд пдорасів.
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03.12.2024 17:08
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А може мені бабло віддати - я теж можу....закупити...
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03.12.2024 16:25 Відповісти
Але ж це факт!
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03.12.2024 16:25 Відповісти
Заважаємо красти?
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03.12.2024 16:29 Відповісти
Всьо нє так адназначно. Ви всьо нє так понялі! Всьо било как раз ********!...
показати весь коментар
03.12.2024 16:37 Відповісти
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03.12.2024 16:51 Відповісти
керівництво дпсу-зброд пдорасів.
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03.12.2024 17:08 Відповісти
Сітки для вилову ухилянтів з Тиси купуватимуть? )
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03.12.2024 21:33 Відповісти
Застрибали поци, як Рєзніков з яйцями. Він ще сбу на журналістів нацьковувал.
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03.12.2024 22:30 Відповісти
"3.14здЯТ и 3.'14здят!!! (С)
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03.12.2024 22:44 Відповісти
Це все кацапське ІПСО, правильно? Потрібну інформацію нам повідомлять? Та й де це видно, щоб держава та ще й під час війни крала...
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03.12.2024 23:04 Відповісти
Якщо не підігріти прикордонників, як тоді безпечно свалювати з України, якщо лохторат прозріє?
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03.12.2024 23:10 Відповісти
Ну хоть намекните - почему закупать не через Минобороны, а через погранцов для Минобороны?
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04.12.2024 17:18 Відповісти
Ось що робить некомпетентність і не доброчесність чиновників, їхтотальна безкарність і безвідповідальність: замість того, що у спеціально створеній Агенції відрегулювати процеси закупівлі озброєння з надійнми механізмами контролю, мудрі шмигаль з умеровим "перекидають" функцію та гроші в інше відомство (МВС). І ТИШИНА ...
Всього 23 млрд. грн. )))
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06.12.2024 12:11 Відповісти
 
 