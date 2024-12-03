Польская "прокладка", претендующая на 100 миллиардов за оружие, уже сорвала 2 контракта

23 миллиарда бюджетных денег для контрактирования оружия может получить польская компания-посредник "PHU Lechmar".

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко"Оружейные войны и новогодние подарки: как у непослушной Безруковой забрали 23 миллиарда и отдали пограничникам" на Цензор.НЕТ.

Это компания-посредник, с похожей на украинские "прокладки" структурой, где владельцы имеют причастность еще к десяткам организаций.

Интересно, что компания имеет очевидно давнюю историю отношений с украинским правительством, поскольку автор нашла и новости о поставке компанией осколочно-фугасных снарядов и постановление Кабмина за 2021 год, где Минобороны позволяют не заключать офсетный договор с компанией.

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В то же время ранее эта компания уже имела оружейные контракты и, минимум, два из них были сорваны.

В прошлом году, под руководством Владимира Пикузо, ГП "Агентство оборонных закупок" заключило государственный контракт №21/3-95-DK-23 с этой польской компанией.

Компания должна была поставить довольно крупную партию (более 70 тысяч) выстрелов калибра 155 мм со снарядом М107 стоимостью 2 750,00 евро.

Надо отметить, что выстрел калибра 155 мм со снарядом М107 является "базовым", то есть самым дешевым вариантом в линейке артиллерийских выстрелов этого калибра. Стоимость, по которой Пикузо законтрактовался, была не самой привлекательной на рынке, но сроки поставки были очень симпатичные - в течение 2-5 месяцев.

Но контракт не был выполнен. Насколько известно, еще зимой компания обратилась к АОЗ с вопросом замены подрывников, а поскольку это требовало согласования с заказчиком, то есть Генштабом, то уже весной PHU Lechmar sp. z. o.o сообщила Агентству, что товар был реализован другому конечному потребителю.

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В 2022 году компания также не выполнила другой контракт - с государственным специмпортером компанией "Прогресс" на закупку 80 мм неуправляемых авиационных ракет С-8. Контракт расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств - сильного дождя на заводе.

В то же время сейчас польская компания подала заявку на боеприпасы, которые могут стоить бюджету 100 миллиардов, со 100% предоплатой.