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Новости
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Польская "прокладка", претендующая на 100 миллиардов за оружие, уже сорвала 2 контракта

закупівлю снарядів у польської компанії

23 миллиарда бюджетных денег для контрактирования оружия может получить польская компания-посредник "PHU Lechmar".

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко"Оружейные войны и новогодние подарки: как у непослушной Безруковой забрали 23 миллиарда и отдали пограничникам" на Цензор.НЕТ.

Это компания-посредник, с похожей на украинские "прокладки" структурой, где владельцы имеют причастность еще к десяткам организаций.

Интересно, что компания имеет очевидно давнюю историю отношений с украинским правительством, поскольку автор нашла и новости о поставке компанией осколочно-фугасных снарядов и постановление Кабмина за 2021 год, где Минобороны позволяют не заключать офсетный договор с компанией.

Читайте также: Минобороны забрало 23 миллиарда у АОЗ, чтобы законтрактовать компанию-прокладку

В то же время ранее эта компания уже имела оружейные контракты и, минимум, два из них были сорваны.

В прошлом году, под руководством Владимира Пикузо, ГП "Агентство оборонных закупок" заключило государственный контракт №21/3-95-DK-23 с этой польской компанией.

Компания должна была поставить довольно крупную партию (более 70 тысяч) выстрелов калибра 155 мм со снарядом М107 стоимостью 2 750,00 евро.

Надо отметить, что выстрел калибра 155 мм со снарядом М107 является "базовым", то есть самым дешевым вариантом в линейке артиллерийских выстрелов этого калибра. Стоимость, по которой Пикузо законтрактовался, была не самой привлекательной на рынке, но сроки поставки были очень симпатичные - в течение 2-5 месяцев.

Но контракт не был выполнен. Насколько известно, еще зимой компания обратилась к АОЗ с вопросом замены подрывников, а поскольку это требовало согласования с заказчиком, то есть Генштабом, то уже весной PHU Lechmar sp. z. o.o сообщила Агентству, что товар был реализован другому конечному потребителю.

Также читайте: Кабмин предоставил 23 млрд грн ГПСУ на закупку боеприпасов в обход "Агентства оборонных закупок". Мы на грани скандала, - Згурец

В 2022 году компания также не выполнила другой контракт - с государственным специмпортером компанией "Прогресс" на закупку 80 мм неуправляемых авиационных ракет С-8. Контракт расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств - сильного дождя на заводе.

В то же время сейчас польская компания подала заявку на боеприпасы, которые могут стоить бюджету 100 миллиардов, со 100% предоплатой.

Автор: 

Минобороны (9316) оружие (10212) закупки (752) Агентство оборонных закупок (87)


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Топ комментарии
+20
Ой, чергова "сенсація" для зливу емоцій. Доказів - нуль, одні натяки й епітети типу "сумнівна репутація". Журналісти навіть не спромоглися дати слово іншій стороні чи підкріпити гучні заяви фактами. Ну серйозно, це більше схоже на дешеву спробу зліпити скандал, ніж на реальну журналістику. Хоч щось офіційне чи конкретне хай покажуть, а поки - просто шум.
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18.12.2024 22:43
+19
Так не перемогти. Не може країна одночасно боротися із зовнішнім та внутрішнім ворогом.
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03.12.2024 15:47
+17
Багато красивих слів, але де конкретика? Скільки, кому, як передали? Без фактів це просто порожній чорний піар.
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17.12.2024 20:04
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Правила форума Совет форумчан
перевірений, заслуговуючий 100%-ї передплати для опи постачальник!...
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03.12.2024 15:41 Ответить
НЕ ЧИПАЙТЕ!
Там "5-7 потужних менеджерів" в акціонерах.
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03.12.2024 15:45 Ответить
Так не перемогти. Не може країна одночасно боротися із зовнішнім та внутрішнім ворогом.
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03.12.2024 15:47 Ответить
Головне в цій статті - Польська прокладка, а я думаю, коли вже боневтік посереться з поляками, і яким чином
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03.12.2024 15:48 Ответить
"...вже зірвала 2 контракти..."

Це нам так здається, що "зірвала". Насправді все дуже аж нормально - все бабло на місцях - у Кабміні, в ОП - все в ажурі...
Хворі зелені мародери самі не зупиняться, а зупиняти їх нікому - бо бачте "не треба розхитувати човен". Пишіть, не пишіть - але якщо ворюгу не можна чіпати...
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03.12.2024 15:49 Ответить
українців все влаштовує. їм все дуже подобається . так що не розх=итуйте човна на користь путіна
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03.12.2024 15:54 Ответить
Човна хитали в попередній серії . А тут уже ж не лох і ніхто не втік , а на мівіну ж треба грош
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03.12.2024 16:07 Ответить
а шо ж зеліно-дермово-бакланівська СБУ..? - продовжує "колупати піч" - целочка, що не в курсі дЄла?..елітні бюджетні-мародери (ті що типу центрАльні-володимирські)..
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03.12.2024 15:51 Ответить
форс-мажорні обставини - сильний дощ на заводі. Джерело: https://censor.net/ua/n3523180
***********
У цього заводу, схоже, навіть даху немає. Крім "даху" в Міноборони.

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03.12.2024 16:15 Ответить
грощі ввечері, стільці - зранку, або грощі зранку, а стільці ввечері... якщо не буде землетрусу, і інших фарс-мажорних обставин. Вам ще цей цирк не набрид? а клоуни?
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03.12.2024 16:17 Ответить
То є спец монобанк для своїх.
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03.12.2024 16:35 Ответить
Це не польська прокладка , а українська в Польщі.
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03.12.2024 16:42 Ответить
Зате вони регулярно і сумлінно, точно і чесно пораховано, - заносять ''відкати'' в офіс Єрмака-Зеленського.
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03.12.2024 22:00 Ответить
Це не прокладка! Це зливний бачок!!
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03.12.2024 16:44 Ответить
23 мільярди. Така саме сума виделена на закупівлю зброї Міністерством оборони через Пограничну службу. Тепер зрозуміло чому так. Ця контора винна МО і щоб не засвітитися у крадіжках, МО через Кабмін залучили погранців, або Кабмін примусив Умерова передати повноваження на закупівлю зброї погранцям. Єрмак красень, як не крути. 40 млн. лохів розвів.
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03.12.2024 16:58 Ответить
Какая предоплата ? Оплата по фактически выполненому заказу.
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03.12.2024 17:11 Ответить
ключове слово польська. Який ідіот з ними співпрацює??
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04.12.2024 00:33 Ответить
Багато красивих слів, але де конкретика? Скільки, кому, як передали? Без фактів це просто порожній чорний піар.
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17.12.2024 20:04 Ответить
Я гадаю це просто чергова спроба роздмухати скандал замість конструктивного аналізу
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20.12.2024 13:56 Ответить
Це ж просто абсурд, 23 мільярди на закупівлю снарядів у компанії з сумнівною репутацією в такий час
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18.12.2024 19:34 Ответить
Ой, чергова "сенсація" для зливу емоцій. Доказів - нуль, одні натяки й епітети типу "сумнівна репутація". Журналісти навіть не спромоглися дати слово іншій стороні чи підкріпити гучні заяви фактами. Ну серйозно, це більше схоже на дешеву спробу зліпити скандал, ніж на реальну журналістику. Хоч щось офіційне чи конкретне хай покажуть, а поки - просто шум.
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18.12.2024 22:43 Ответить
якщо шукати докази, то статті не буде
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20.12.2024 17:19 Ответить
У статті немає фактів, але ж із таким гучним заголовком, схоже, вони й не потрібні. Складається враження, що головне - створити сенсацію, а не дати реальну інформацію. Якщо це правда, то де докази?
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24.12.2024 14:44 Ответить
Мене дратує, коли фактами маніпулюють. Держприкордонслужба чітко заявила, що ця польська компанія не зривала контрактів і вже кілька років успішно співпрацює з нашими військовими. Замість того щоб шукати винних там, де їх немає, краще звернути увагу на справжні проблеми в системі закупівель. Не треба створювати штучні скандали, це тільки заважає роботі.
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26.12.2024 01:28 Ответить
Виглядає як ще один крок до розпалювання недовіри, кидаючи тінь на тих, хто насправді робить все можливе для оборони країни. Я розумію, що журналісти мають право ставити питання, але тут уже замало фактів і замало конструктиву.
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19.12.2024 16:00 Ответить
Я бачу, тут звинувачують посередників, але проблема може бути не в них, а в тому, як все організовано в АОЗ.
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22.12.2024 19:47 Ответить
Мені здається, що автори більше зацікавлені в хайпі, ніж у правді.
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27.12.2024 15:47 Ответить
 
 