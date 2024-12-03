Польська прокладка, яка претендує на 100 мільярдів за зброю, вже зірвала 2 контракти

23 мільярди бюджетних грошей для контрактування зброї може отримати польська компанія-посередник "PHU Lechmar".

Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброярські війни та новорічні подарунки: як в неслухняної Безрукової забрали 23 мільярди та віддали прикордонникам" на Цензор.НЕТ.

Це компанія-посередник, зі схожою на українські "прокладки" структурою, де власники мають причетність ще до десятків організацій.

Цікаво, що компанія має вочевидь давню історію стосунків з українським урядом, оскільки автор знайшла і новини про поставку компанією осколково-фугасних снарядів та постанову Кабміну за 2021 рік, де Міноборони дозволяють не укладати офсетний договір з компанією.

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Водночас раніше ця компанія вже мала збройні контракти і мінімум два з них було зірвано.

Торік, за керівництва Володимира Пікузо, ДП "Агенція оборонних закупівель" уклала державний контракт №21/3-95-DK-23 із цією польською компанією.

Компанія мала поставити доволі велику партію (понад 70 тисяч) пострілів калібру 155 мм зі снарядом М107 вартістю 2 750,00 євро.

Варто зазначити, що постріл калібру 155 мм зі снарядом М107 є "базовим", тобто найдешевшим варіантом у лінійці артилерійських пострілів цього калібру. Вартість, за якою Пікузо законтрактувався, не була найпривабливішою на ринку, але строки поставки були дуже симпатичні - протягом 2-5 місяців.

Але контракт не був виконаний. Наскільки відомо, ще взимку компанія звернулась до АОЗ з питанням заміни підривників, а оскільки це потребувало узгодження із замовником, тобто Генштабом, то вже навесні PHU Lechmar sp. z. o.o повідомила Агенцію, що товар було реалізовано іншому кінцевому споживачу.

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У 2022 році компанія також не виконала інший контракт - з державним спецімпортером компанією "Прогрес" на закупівлю 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8. Контракт розірвано через форс-мажорні обставини - сильний дощ на заводі.

Водночас зараз польська компанія подала заявку на боєприпаси, які можуть коштувати бюджету 100 мільярдів, зі 100% передплатою.