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Новини
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Польська прокладка, яка претендує на 100 мільярдів за зброю, вже зірвала 2 контракти

закупівлю снарядів у польської компанії

23 мільярди бюджетних грошей для контрактування зброї може отримати польська компанія-посередник "PHU Lechmar".

Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброярські війни та новорічні подарунки: як в неслухняної Безрукової забрали 23 мільярди та віддали прикордонникам" на Цензор.НЕТ.

Це компанія-посередник, зі схожою на українські "прокладки" структурою, де власники мають причетність ще до десятків організацій.

Цікаво, що компанія має вочевидь давню історію стосунків з українським урядом, оскільки автор знайшла і новини про поставку компанією осколково-фугасних снарядів та постанову Кабміну за 2021 рік, де Міноборони дозволяють не укладати офсетний договір з компанією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони забрало 23 мільярди в АОЗ, щоб законтрактувати компанію-прокладку

Водночас раніше ця компанія вже мала збройні контракти і мінімум два з них було зірвано.

Торік, за керівництва Володимира Пікузо, ДП "Агенція оборонних закупівель" уклала державний контракт №21/3-95-DK-23 із цією польською компанією.

Компанія мала поставити доволі велику партію (понад 70 тисяч) пострілів калібру 155 мм зі снарядом М107 вартістю 2 750,00 євро.

Варто зазначити, що постріл калібру 155 мм зі снарядом М107 є "базовим", тобто найдешевшим варіантом у лінійці артилерійських пострілів цього калібру. Вартість, за якою Пікузо законтрактувався, не була найпривабливішою на ринку, але строки поставки були дуже симпатичні - протягом 2-5 місяців.

Але контракт не був виконаний. Наскільки відомо, ще взимку компанія звернулась до АОЗ з питанням заміни підривників, а оскільки це потребувало узгодження із замовником, тобто Генштабом, то вже навесні PHU Lechmar sp. z. o.o повідомила Агенцію, що товар було реалізовано іншому кінцевому споживачу.

Також читайте: Кабмін надав 23 млрд грн ДПСУ на закупівлю боєприпасів в обхід "Агенції оборонних закупівель". Ми на межі скандалу, - Згурець

У 2022 році компанія також не виконала інший контракт - з державним спецімпортером компанією "Прогрес" на закупівлю 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8. Контракт розірвано через форс-мажорні обставини - сильний дощ на заводі.

Водночас зараз польська компанія подала заявку на боєприпаси, які можуть коштувати бюджету 100 мільярдів, зі 100% передплатою.

Автор: 

Міноборони (7318) зброя (7438) закупівлі (3355) Агенція оборонних закупівель (107)


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Топ коментарі
+20
Ой, чергова "сенсація" для зливу емоцій. Доказів - нуль, одні натяки й епітети типу "сумнівна репутація". Журналісти навіть не спромоглися дати слово іншій стороні чи підкріпити гучні заяви фактами. Ну серйозно, це більше схоже на дешеву спробу зліпити скандал, ніж на реальну журналістику. Хоч щось офіційне чи конкретне хай покажуть, а поки - просто шум.
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18.12.2024 22:43
+19
Так не перемогти. Не може країна одночасно боротися із зовнішнім та внутрішнім ворогом.
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03.12.2024 15:47
+17
Багато красивих слів, але де конкретика? Скільки, кому, як передали? Без фактів це просто порожній чорний піар.
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17.12.2024 20:04
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перевірений, заслуговуючий 100%-ї передплати для опи постачальник!...
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03.12.2024 15:41 Відповісти
НЕ ЧИПАЙТЕ!
Там "5-7 потужних менеджерів" в акціонерах.
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03.12.2024 15:45 Відповісти
Так не перемогти. Не може країна одночасно боротися із зовнішнім та внутрішнім ворогом.
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03.12.2024 15:47 Відповісти
Головне в цій статті - Польська прокладка, а я думаю, коли вже боневтік посереться з поляками, і яким чином
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03.12.2024 15:48 Відповісти
"...вже зірвала 2 контракти..."

Це нам так здається, що "зірвала". Насправді все дуже аж нормально - все бабло на місцях - у Кабміні, в ОП - все в ажурі...
Хворі зелені мародери самі не зупиняться, а зупиняти їх нікому - бо бачте "не треба розхитувати човен". Пишіть, не пишіть - але якщо ворюгу не можна чіпати...
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03.12.2024 15:49 Відповісти
українців все влаштовує. їм все дуже подобається . так що не розх=итуйте човна на користь путіна
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03.12.2024 15:54 Відповісти
Човна хитали в попередній серії . А тут уже ж не лох і ніхто не втік , а на мівіну ж треба грош
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03.12.2024 16:07 Відповісти
а шо ж зеліно-дермово-бакланівська СБУ..? - продовжує "колупати піч" - целочка, що не в курсі дЄла?..елітні бюджетні-мародери (ті що типу центрАльні-володимирські)..
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03.12.2024 15:51 Відповісти
форс-мажорні обставини - сильний дощ на заводі. Джерело: https://censor.net/ua/n3523180
***********
У цього заводу, схоже, навіть даху немає. Крім "даху" в Міноборони.

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03.12.2024 16:15 Відповісти
грощі ввечері, стільці - зранку, або грощі зранку, а стільці ввечері... якщо не буде землетрусу, і інших фарс-мажорних обставин. Вам ще цей цирк не набрид? а клоуни?
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03.12.2024 16:17 Відповісти
То є спец монобанк для своїх.
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03.12.2024 16:35 Відповісти
Це не польська прокладка , а українська в Польщі.
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03.12.2024 16:42 Відповісти
Зате вони регулярно і сумлінно, точно і чесно пораховано, - заносять ''відкати'' в офіс Єрмака-Зеленського.
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03.12.2024 22:00 Відповісти
Це не прокладка! Це зливний бачок!!
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03.12.2024 16:44 Відповісти
23 мільярди. Така саме сума виделена на закупівлю зброї Міністерством оборони через Пограничну службу. Тепер зрозуміло чому так. Ця контора винна МО і щоб не засвітитися у крадіжках, МО через Кабмін залучили погранців, або Кабмін примусив Умерова передати повноваження на закупівлю зброї погранцям. Єрмак красень, як не крути. 40 млн. лохів розвів.
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03.12.2024 16:58 Відповісти
Какая предоплата ? Оплата по фактически выполненому заказу.
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03.12.2024 17:11 Відповісти
ключове слово польська. Який ідіот з ними співпрацює??
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04.12.2024 00:33 Відповісти
Багато красивих слів, але де конкретика? Скільки, кому, як передали? Без фактів це просто порожній чорний піар.
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17.12.2024 20:04 Відповісти
Я гадаю це просто чергова спроба роздмухати скандал замість конструктивного аналізу
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20.12.2024 13:56 Відповісти
Це ж просто абсурд, 23 мільярди на закупівлю снарядів у компанії з сумнівною репутацією в такий час
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18.12.2024 19:34 Відповісти
Ой, чергова "сенсація" для зливу емоцій. Доказів - нуль, одні натяки й епітети типу "сумнівна репутація". Журналісти навіть не спромоглися дати слово іншій стороні чи підкріпити гучні заяви фактами. Ну серйозно, це більше схоже на дешеву спробу зліпити скандал, ніж на реальну журналістику. Хоч щось офіційне чи конкретне хай покажуть, а поки - просто шум.
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18.12.2024 22:43 Відповісти
якщо шукати докази, то статті не буде
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20.12.2024 17:19 Відповісти
У статті немає фактів, але ж із таким гучним заголовком, схоже, вони й не потрібні. Складається враження, що головне - створити сенсацію, а не дати реальну інформацію. Якщо це правда, то де докази?
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24.12.2024 14:44 Відповісти
Мене дратує, коли фактами маніпулюють. Держприкордонслужба чітко заявила, що ця польська компанія не зривала контрактів і вже кілька років успішно співпрацює з нашими військовими. Замість того щоб шукати винних там, де їх немає, краще звернути увагу на справжні проблеми в системі закупівель. Не треба створювати штучні скандали, це тільки заважає роботі.
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26.12.2024 01:28 Відповісти
Виглядає як ще один крок до розпалювання недовіри, кидаючи тінь на тих, хто насправді робить все можливе для оборони країни. Я розумію, що журналісти мають право ставити питання, але тут уже замало фактів і замало конструктиву.
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19.12.2024 16:00 Відповісти
Я бачу, тут звинувачують посередників, але проблема може бути не в них, а в тому, як все організовано в АОЗ.
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22.12.2024 19:47 Відповісти
Мені здається, що автори більше зацікавлені в хайпі, ніж у правді.
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27.12.2024 15:47 Відповісти
 
 